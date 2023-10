Milliardeninvestitionen sollen dieser abgehängten Region einen enormen Aufschwung verleihen

Vom Kohlanbau bis zur Energiewende: Dithmarschen setzt auf grünen Wasserstoff und einen Energiekreislauf. Milliarden werden nicht nur in eine geplante Batteriefabrik investiert. Es gibt Kritik an der Landesregierung.

Über den Stromleitungen am Umspannwerk liegt weithin sichtbarer Nebel. Davor soll bis 2032 mitten im Sumpf ein neuartiges Gleichstromdrehkreuz in der Größe eines Möbelhauses entstehen. Netzbetreiber Tennet will vier Gigawatt Offshore-Windenergie aus der Nordsee einspeisen das Gitter. Die Energiewende und der erwartete Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos haben einem lange zurückgebliebenen Bereich enormen Aufschwung gegeben; Dithmarschen könnte eine innovative Modellregion werden. „Wir sprechen von insgesamt zehn Milliarden Euro an Investitionen“, sagt Vorstandsmitglied Dirk Burmeister von der Entwicklungsagentur Heide.

An der Westküste gibt es schon lange viele Windkraftanlagen, Wasser gibt es auch reichlich. Ökostrom, grüner Wasserstoff und industrielle Abwärme für warme Häuser im Winter – die Menschen in der Region planen die Energiekreislaufwirtschaft. „Wir wollen jeden Abfall im Heider-Ökosystem nutzen“, sagt Burmeister.

Die Pläne des schwedischen Unternehmens

Das Land Schleswig-Holstein will den Bau einer Batteriefabrik für das schwedische Unternehmen Northvolt in Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden bei Heide mit 137 Millionen Euro fördern. Aus Bundes- und EU-Mitteln kommt noch ein Vielfaches hinzu. Allerdings fehlt noch die Zustimmung der EU-Kommission. Sobald es da ist und die Gemeinden die nötigen Entscheidungen getroffen haben, soll es losgehen. Die ersten Batterien könnten 2026 vom Band rollen.

„Der Zeitplan bleibt unverändert“, sagt Sprecher Martin Höfelmann. Es steht noch immer in einem Container auf einem Feld im größten geschlossenen Kohlanbaugebiet Europas. Draußen suchen Archäologen noch immer nach Relikten der Vergangenheit. Northvolt hat das 110 Hektar große Gelände schon vor langer Zeit gekauft. Die Fabrik könnte 3.000 Arbeitsplätze schaffen und soll 4,5 Milliarden Euro kosten. „Dann werden mehr Arbeitsplätze durch Zulieferer geschaffen“, sagt der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Hein. Für den Vergleich hat der Haushaltsausschuss des Bundestags nun weitere 600 Millionen Euro eingeworben. Dabei handelt es sich um eine rückzahlbare Wandelanleihe, die von der KfW-Bank ausgezahlt wird und für die der Bund haftet.

Landrat Stefan Mohrdieck geht davon aus, dass mindestens 15.000 Menschen in die Region ziehen werden. Wohngebiete müssen erschlossen werden. „Aber es gibt immer noch große Wartezeiten im System und wir haben nicht wirklich die Zeit.“ In der Kreisverwaltung beschäftigen sich täglich 15 bis 20 Personen mit dem Thema. Nach der endgültigen Bauentscheidung müssen knapp 1.800 Bauarbeiter in der Region untergebracht werden. Auch in Wesselburen, einem der geplanten Standorte, gab es kritische Stimmen.

Das Heider-Ökosystem

Northvolt möchte möglichst nachhaltig produzieren. Hier kommt das Heider-Ökosystem ins Spiel. „Das Unternehmen will das gefilterte Abwasser der Stadt als Kühlwasser nutzen“, sagt der Geschäftsführer des Deich- und Hauptkanalisationsverbandes der Region, Matthias Reimers. „Die Wasserversorgung ist hier nicht das Problem. Davon haben wir hier genug.“ Die Fabrik verfügt über 2,5 Millionen Kubikmeter.

CDU-Mann Hein erwartet eine Initialzündung für ein „Clean Energy Valley“. Er rief die „Heideregion Wärmeversorgung“ ins Leben. Künftig soll Abwärme aus der Industrie zur Beheizung von Heide und umliegenden Gemeinden genutzt werden.

Eine Vishay-Produktionshalle. dpa Eine Vishay-Produktionshalle.

Die Batteriefabrik bereitet nicht nur der heimischen Industrie Freude. „Wir stehen im Wettbewerb mit Northvolt um Arbeitskräfte, werden aber mittel- und langfristig davon profitieren“, sagt Vishay-Geschäftsführer Mathias Knechtel. „Am Anfang wird es eine Herausforderung für uns sein.“ Das Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern in Heide produziert seit 1966 winzige Widerstände für die Elektronikindustrie, beispielsweise für den Automobilbau.

Grüner Wasserstoff

Ab 2026 wird die Raffinerie Heide nicht mehr nur Erdöl verarbeiten, sondern auch mit Windkraft erzeugten grünen Wasserstoff nutzen. Die Abwärme der Raffinerie wird im Industriepark in einem zwölf Hektar großen Gewächshaus für Tomaten und Paprika sowie in Hemmingstedt und Lieth genutzt. „West Coast 100“ und „HyScale 100“ heißen Energiewende-Projekte, die ebenfalls mit milliardenschweren Investitionen verbunden sind.

Zukünftig kann Wasserstoff auch direkt in einer ehemaligen Salzkaverne zwischengespeichert werden. Auch hier kommt das Ökosystem ins Spiel. E-Methanol, E-Fuels und E-Chemikalien sollen mit CO2 aus einem nahegelegenen Zementwerk hergestellt werden. Der Hamburger Flughafen, der aus Heide beliefert wird, könnte grünes Kerosin beziehen.

Ein Teil des Wasserstoffs wird zunächst in einem Forschungsprojekt zur Beheizung von 214 Haushalten in Heide mit Erdgas vermischt. Der Wasserstoffanteil soll bis zu 20 Prozent betragen. DEERN (Dithmarscher Renewable Energy Regional Benefit) heißt ein weiteres Projekt. „Hier wollen wir beweisen, dass wir erneuerbare Energie aus der Region direkt zum Kunden liefern und viertelstündlich abrechnen können“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Vergo. Die West Coast University of Applied Sciences ist an vielen Projekten beteiligt.

Natürlich sei die Herstellung von grünem Wasserstoff energieintensiv, sagt Ulf Jörgensen, Leiter von H2 Core Systems. Würden Windkraftanlagen jedoch aufgrund von Netzengpässen abgeschaltet, würden 100 Prozent der möglichen Windenergie mangels Speichermöglichkeiten verschwendet. Das Unternehmen baut komplette Wasserstoffsysteme. Die kühlschrankgroßen Geräte machen Wind- und Solarstrom auch an abgelegenen Orten nutzbar – etwa für den Betrieb eines Mobilfunkmastes in Gebieten ohne Stromnetz oder für die Stromversorgung eines Dorfes mit 30 Einwohnern in Malaysia. Das Geschäft boomt: Bis 2028 soll sich die Belegschaft mindestens verfünffachen.

Ralf Hussner (l) und Ulf Jörgensen von der Firma H2 Core Systems blicken in die Kamera. dpa Ralf Hussner (l) und Ulf Jörgensen von der Firma H2 Core Systems blicken in die Kamera.

Kritik an der Landesregierung

In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warnen der Kreis Dithmarschen, das Amt Heider Umland, die Stadt Heide und die Entwicklungsagentur vor einer wachsenden Gefahr eines Scheiterns des Siedlungsvorhabens. Sie beklagen eine „massive Überlastung unserer Organisations-, Personal- und Finanzstrukturen“. Die Emotionalität nimmt in der Region zu; Kritische Stimmen wären laut. „Wir brauchen schnellstmöglich konkrete Finanzierungsinstrumente mit Unterstützung von Land und Bund – sonst müssen sich wichtige Kommunen wegen drohender finanzieller Überlastung aus dem Entwicklungsprozess zurückziehen.“

Auch die Opposition fordert von Kiel mehr Anstrengungen. „Ich erwarte, dass die Landesregierung nicht nur Fördermittel bereitstellt, sondern den Kreis Dithmarschen und die Kommunen vor Ort maximal unterstützt“, sagt FDP-Wirtschaftspolitiker Oliver Kumbartzky. Das scheint bisher nicht der Fall gewesen zu sein. „Hier geht es nicht darum, eine Fischhütte einzurichten.“

SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller betont, dass „wir am Ende von notwendigen Investitionen in die lokale Infrastruktur in Höhe von 140 bis 150 Millionen Euro sprechen.“ Es wird erwartet, dass Northvolt und die nachfolgenden Ansiedlungen 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen und mehr als 20.000 Menschen in die Region ziehen. Sie bräuchten Wohnraum, günstig, aber auch teurer – und auch eine internationale Schule. „Weder die kleinen Gemeinden, auf deren Gelände die Batteriefabrik entstehen soll, noch die Stadt Heide sind in der Lage, diese Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren.“ Der Staat muss Verantwortung übernehmen und Vorschüsse leisten. „Das Risiko ist überschaubar.“ Kritiker halten den Plan des Landes, ein Projektbüro einzurichten, für längst überfällig.