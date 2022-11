Milliarden von Dollar stehen in einer rätselhaften Weihnachtseinkaufssaison auf dem Spiel

Für Einzelhändler spielt das keine große Rolle, die die frühen Feiertagsverkäufe nutzten, um zu versuchen, Produkte auszulagern, bevor die meisten Käufer überhaupt ihre Halloween-Kostüme ausgesucht hatten. Aber es signalisierte, dass Käufer durch Angebote motiviert werden, egal wofür sie sind. Nach zwei Jahren begrenzter Rabatte zeigen die Käufer, dass sie bereit sind, auf ein Schnäppchen zu warten.

Marken steigen ein. „Wir haben zu viele hergestellt“, sagte der Fahrradhersteller Specialized auf seiner Website und sagte den Kunden, dass sie „GROSS sparen“ könnten.

Rakuten, eine Online-Plattform, die Angebote und Käuferprämien anbietet, sagte, die Teilnahme von Einzelhändlern an Black Friday- und Cyber ​​Monday-Aktionen sei die „größte in den letzten drei Jahren“.

Natalie Rodriguez, 47, die für das Finanzministerium von Indiana arbeitet, sagte, die angebotenen Produkte seien nicht das, was sie zu Weihnachten schenken wollte.

„Ich bin mir der Deals, die gerade anstehen, wirklich bewusst. Ich denke, es ist ein Gewinn, um zu sehen, wer zuerst mein Geld bekommt. Nutze ich es aus, weil ich wahrnehme, dass es ein Geschäft war?

„Beim Amazon-Sale hatte ich 150 Artikel in meinem Einkaufswagen und habe sie für später gespeichert, aber ich habe nichts gesehen, was mit dem vergleichbar wäre, was ich für einen Black-Friday-Deal halten würde. Als ich ein Kind war, war der Black Friday supergünstig, etwa 80 oder 90 Prozent Rabatt. Das meiste, was ich sah, waren 30 und 40 Prozent bei einigen Artikeln. Es ist wie: „Nein, ich werde einfach bestehen“, besonders wenn es kein wesentlicher Gegenstand ist. Crest Whitestrips waren ein tolles Angebot, aber ich brauche sie jetzt nicht.

„Alles, was ich bekam, war eine 50-Dollar-Geschenkkarte mit einem 10-Dollar-Bonus darauf.“