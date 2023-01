Milliarden an Eisenbahnzuschüssen lassen Biden seine Infrastrukturgewinne feiern

„Jahrelang haben die Leute darüber gesprochen, diesen Tunnel zu reparieren. Mit dem überparteilichen Infrastrukturgesetz schaffen wir es jedoch endlich“, sagte der Pro-Amtrak-Präsident am Montag in der Nähe eines 150 Jahre alten Eisenbahntunnels in Baltimore, wo er mehr als 6 Milliarden US-Dollar an Modernisierungen begrüßte, die Zügen ermöglichen werden mit bis zu 110 km/h durch die Stadt fahren. Pfeifen von zwei Amtrak-Motoren erklangen, um den Beginn des Baus eines neuen Tunnels zu markieren, der nach Frederick Douglass benannt wurde.

Biden und Buttigieg folgen diesem Dienstag mit einem Auftritt auf der Westseite von Manhattan, wo sie einen Zuschuss von fast 300 Millionen US-Dollar für einen lang diskutierten Eisenbahntunnel unter dem Hudson River ankündigen werden. Beide Ankündigungen stammen aus dem überparteilichen Infrastrukturgesetz in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar, das Biden in seinem ersten Amtsjahr unterzeichnet hat, und das New Yorker Geld wird einem Projekt helfen, das die Trump-Regierung ausdrücklich blockiert hatte.

Abgesehen von den Vorteilen, die mit den Projekten selbst verbunden sind, haben Biden-Helfer gesagt, dass sie glauben, dass sie seine Fähigkeit demonstrieren, Geschäfte auf der anderen Seite des Ganges abzuschließen, im Gegensatz zu der Parteilichkeit, die im neuen von der GOP geführten Haus und dem potenziellen Feld der Republikaner für 2024 zu sehen ist.

Mitarbeiter des Weißen Hauses sagten auch, Biden selbst, seit langem ein Liebhaber von Zügen, habe gesagt, er sei erfreut, an der Enthüllung von Eisenbahnprojekten so nahe beieinander teilzunehmen. Und er wird nicht müde, über das Scheitern der sogenannten „Infrastrukturwochen“ seines Vorgängers zu scherzen, wenn Biden selbst einen jahrzehntelangen legislativen Meilenstein ankündigen kann.

„Es lässt die Leute wissen, dass wir wirklich Dinge erledigen“, sagte der Mehrheitsführer des Senats Chuck Schumer, ein wichtiger Unterstützer des Projekts, im Gespräch mit POLITICO. „Es zeigt, dass wir große, wichtige und notwendige Dinge tun können, wenn es um Infrastruktur geht.“

Die New Yorker Schienenfinanzierung wird in die erste Phase des Gateway-Programms fließen, einer Reihe von Projekten, die darauf abzielen, die bröckelnden, jahrhundertealten Tunnel zu ergänzen, die Güter- und Personenschienen unter dem Hudson befördern. Es wird auch eine baufällige Eisenbahnbrücke in New Jersey ersetzen.

Der neue Tunnel – technisch gesehen ein Tunnelpaar, das jeweils einen Zug befördern kann – würde die Kopfschmerzen von Pendlern in und aus New York City lindern und Schäden reparieren, die während des Hurrikans Sandy im Jahr 2012 entstanden sind. Führende Verkehrsbeamte haben davor gewarnt, dass der alternde Tunnel versagen sollte könnte katastrophale Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft haben.

Rep. Rob Menendez (DN.J.), der die Seite des Eisenbahntunnels in New Jersey vertritt, sagte, die Wähler würden sich für die neuen Infrastrukturinvestitionen interessieren, wenn sie konkrete Vorteile für ihre Pendelwege oder Reisezeiten sehen.

„Sobald die Menschen Zugang zu einer aktualisierten Eisenbahnlinie haben und weniger Verspätungen, bessere Einrichtungen und bessere Erfahrungen sehen, wird sich sofort herauskristallisieren, worum es bei all dieser Arbeit gehen wird“, sagte er.

Bei Buttigieg besuchte im Sommer 2021 Westfield, New Jersey Um das zu fördern, was zum Infrastrukturgesetz wurde, sagte Shelley Brindle, die Bürgermeisterin von Westfield, NJ, dass Verzögerungen und stressiges Pendeln bedeuteten, dass sie „nie die Mutter war, die ich sein wollte“. Buttigieg hat wiederholte ihre Geschichte bei anderen Infrastrukturveranstaltungen.

Und das ist die Art von Auswirkungen, von denen die Regierung hofft, dass sie den Wählern im Gedächtnis bleiben werden – nicht Kabelnachrichten von Passagieren, die tagelang auf Flughäfen festsitzen, oder Befürchtungen, dass ein Bahnstreik Strom- und Trinkwasserknappheit hervorrufen könnte.

In Baltimore warf Biden Buttigieg einen Knochen zu, der wegen seiner Bewältigung des Urlaubsdebakels von Southwest und eines anschließenden Computerausfalls der Federal Aviation Administration, der Tausende von Flügen verursachte, wochenlang republikanischen Angriffen ausgesetzt war.

„Dies ist nur ein Beispiel für die großartige Arbeit, die Sie leisten, Pete, ich schätze sie sehr“, sagte Biden am Montag und bezog sich dabei auf das Baltimore-Projekt.

Ob sich der Gesetzgeber dieser Einschätzung anschließen wird, bleibt abzuwarten.

Sen. Maria Cantwell (D-Wash.), die die Fluggesellschaften von ihrer Position als Vorsitzende des Handelsausschusses des Senats aus beaufsichtigt, und Rep. Sam Gräber (R-Mo.), der dem Transportausschuss des Repräsentantenhauses vorsitzt, werden beide voraussichtlich Anhörungen über die Luftfahrtindustrie und ihre FAA-Aufseher abhalten.

Darüber hinaus arbeiten ihre Ausschüsse aktiv an einem großen Gesetzentwurf zur Luftfahrtpolitik, der bis Ende September fertiggestellt werden soll und der ein natürliches Mittel wäre, um eine beliebige Anzahl von Änderungen am Luftfahrtsystem und den Befugnissen des DOT aufzunehmen.

Während seiner Rede in Baltimore schlug Biden Alarm für Infrastrukturinvestitionen und betonte, dass seine Regierung Ergebnisse erbringt. Er warnte davor, dass ein funktionsunfähiger Tunnel in Baltimore oder New York verheerende Folgen für Pendler und die Wirtschaft hätte.

„Jeden Tag fahren über 2.200 Züge über diesen Korridor“, sagte Biden. „Wenn diese Leitung abgeschaltet wird, würde das das Land an nur einem Tag über 100 Millionen Dollar kosten.“

Das neue Zuschussgeld, das Biden am Dienstag bekannt geben wird, ist für die Installation einer Betonummantelung auf der äußersten Westseite von Manhattan vorgesehen, die es dem zukünftigen Eisenbahntunnel ermöglichen wird, eine Verbindung zur New York Penn Station herzustellen. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen und 600 Millionen Dollar kosten.

Die Entwicklung der Tunnel steht noch bevor anhaltende hyperlokale Hindernisse, wie Bedenken wegen Baulärms in einer Stadt in New Jersey, unter denen die Tunnel verlaufen werden, zusammen mit der Konkurrenz um ein Schlüsselstück Land in Manhattan. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten im Herbst 2024 beginnen.

Rep. Josh Gottheimerein Demokrat, der viele Pendler aus New Jersey vertritt, sagte, das Projekt sei dank des Infrastrukturgesetzes, das Geld speziell für Megaprojekte wie Gateway vorsieht, nun beschlossene Sache.

„Die gute Nachricht ist, dass es mit voller Kraft vorangeht. Jetzt müssen wir es nur noch auf Kurs halten“, sagte Gottheimer.

Biden nutzte die Rede vom Montag auch, um die Gewerkschaften zu loben, von denen einige Mitglieder kritisierten, wie er im vergangenen Jahr eingegriffen hatte, um den möglichen Streik bei der Güterbahn abzuwenden. Er erklärte, dass die Projekte Baltimore und New York-New Jersey „alles Gewerkschaftsarbeit“ seien.

Greg Regan, Präsident der Transporthandelsabteilung des AFL-CIO, lobte das Beharren der Verwaltung darauf, dass Großprojekte wie der Gateway-Tunnel und die Eisenbahntunnel von Baltimore mit Tarifverträgen zwischen Baugewerkschaften und Bauunternehmern gebaut werden.

„Wenn Sie sich ansehen, was die Verwaltung getan hat, gibt es einen klaren Fokus darauf, Geld aus der Tür zu bekommen, aber auf die richtige Art und Weise“, sagte Regan.

Jonathan Lemire hat zu diesem Bericht beigetragen.