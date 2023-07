„Millerntor Gallery“: Deshalb bekommt das St. Pauli-Stadion einen neuen Anstrich

In den Gängen des Millerntor-Stadions riecht es nach Farbe. Der Geruch von Farbe liegt in der Luft, Spraydosen stehen auf dem Boden, frisch gewaschene Farbroller trocknen auf Holzböcken. Überall wird gearbeitet, an den Wänden, in den Rundungen, sogar an der Außenfassade. Die Heimat des FC St. Pauli verwandelt sich erneut in eine riesige Kunstgalerie. Los geht es am 13. Juli, wenn die diesjährige „Galerie Millerntor“ offiziell eröffnet wird. Bis dahin gibt es jedoch noch viel zu tun.

Es sei die „schönste Galerie in ganz Fußball-Deutschland“, sagte FC St. Pauli-Präsident Oke Göttlich auf der Pressekonferenz am Dienstag, „oh, wahrscheinlich die schönste Galerie in der ganzen Fußballwelt“. Auf jeden Fall ist es das Einzige: Zum elften Mal erscheint Kunst auf und an den Stadionwänden, auf der Haupttribüne arbeiten mehr als 30 internationale und nationale Wandmaler, die Südtribüne wird von der kuratiert und gestaltet Fanszene zum ersten Mal.

Alex Böttcher Nahaufnahme: Shamsia Hassani arbeitet am Tragegurt

Insgesamt werden weit über 100 Künstler vom 13. bis 16. Juli ihre Werke ausstellen – und das Stadion „so unglaublich schön“ machen, wie Göttlich schwärmt. Außerdem gibt es auf drei Bühnen mehr als 70 Musik- und Kulturdarbietungen. „Dass da Menschen dahinter stehen, die etwas für die Welt bewegen wollen“, rundet die Sache für den Vereinschef ab. Da es sich bei der „Millerntor Gallery“ um ein Projekt von „Viva Con Agua Arts“ handelt, geht ein Teil der Einnahmen an weltweite „WASH“-Projekte (steht für WAsser, Sanitär, Hygiene): Es wurden bereits mehr als eine Million Euro eingesammelt.

„Galerie Millerntor“ in Hamburg: Kunst für den guten Zweck

„Noch immer haben 771 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser“, sagt Festivalleiterin Agnes Fritz. Das diesjährige Festivalmotto lautet daher „Making Waves: The Power Of Water“ – und wird von den Künstlern von mehreren Seiten beleuchtet. „Es geht um Ökologie und natürlich um Szenarien wie die Klimakrise“, sagt Fritz. „Dann geht es um bestehende Machtstrukturen, zum Beispiel die Privatisierung von Trinkwasser.“ Und natürlich spielt auch die Ästhetik eine Rolle: „Wie sieht Wasser eigentlich aus?“

Alex Böttcher Es läuft Ihnen durch die Hände: Der Stuttgarter Jack Lack und der Münchner Fesa arbeiten gemeinsam an ihrem Wasserthema.

„Viva Con Agua“ unterstützt auch Wasserprojekte in Indien. Der Fokus der „Millerntor Gallery“ liegt in diesem Jahr auf dem Land. Die Künstler sind gerade in Hamburg gelandet und beginnen erst jetzt mit der Arbeit. Sie haben maximal eine Woche Zeit, denn die elfte Ausgabe startet inoffiziell am 11. Juli – mit der alteingesessenen Kunstauktion in Kooperation mit Christie’s. Dann kommen Kunstwerke von Anselm Reyle, Otto Waalkes, Samy Deluxe und vielen anderen unter den Hammer. Im Jahr 2022 kamen bei der Auktion mehr als 200.000 Euro zusammen. Natürlich für einen guten Zweck.

Millerntor-Galerie: 13.-16.7., Do 18-23 Uhr, Fr 16-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-19.10 Uhr, Tageskarte ab 15 Euro, 4-Tageskarte 45 Euro, hier erhältlich alle Acts und Künstler

