MILLEDGEVILLE – Die an Nummer 3 gesetzten Milledgeville Missiles besiegten die an Nummer 14 gesetzten Orangeville Broncos mit 56:8 in einem Playoff-Spiel der Illinois 8-Man Football Association in der ersten Runde am Freitagabend.

Konner Johnson führte die 9-1 Missiles mit 143 Rushing Yards und drei Touchdowns bei neun Läufen sowie einem 65-Yard-Pick Six an. Er punktete bei Läufen über 6, 55 und 59 Yards.

Micah Toms-Smith stürmte für 82 Yards und einen Touchdown, und Caleb Sarber stürmte mit seinem einzigen Carry für einen 55-Yards-Touchdown. Connor Nye absolvierte drei von drei Passversuchen für 64 Yards und stürmte für 33 Yards und zwei Touchdowns. Sein Hauptziel war Spencer Nye, der zwei Pässe für 46 Yards fing.

Karter Livengood erzielte insgesamt 12 Tackles, zwei Sacks und einen Fumble Recovery für die Verteidigung von Milledgeville.

Blake Folgate stürmte für 68 Yards und einen Touchdown mit 30 Läufen, um Orangeville mit 5:5 in Führung zu bringen.