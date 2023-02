Opmerking van de uitgever: Een versie van dit artikel verscheen oorspronkelijk in de wekelijkse weernieuwsbrief, de CNN Weather Brief, die elke maandag verschijnt. U kunt zich hier aanmelden om ze elke week en tijdens zware stormen te ontvangen.





Ondanks dat de lente dit jaar vroeg opduikt, moeten we niet vergeten dat de winter nog niet voorbij is.

Een grote winterstorm zal deze week miljoenen mensen treffen, van kust tot kust, met zware sneeuwval, gevaarlijke wind, mogelijke sneeuwstormen en voor sommigen de koudste temperaturen van het seizoen.

Wat kun je deze week verwachten:

Wijdverbreide zware sneeuwval

Sterke wind

Blizzard-omstandigheden

Sneeuw en ijzel

Zware onweersbuien

Zware regen

Registreer lage en hoge temperaturen

De storm vertoont al tekenen van leven langs de westkust, aangezien sneeuw en regen al over de Pacific Northwest vallen, wat bijdraagt ​​aan hun toch al geweldige sneeuwseizoen.

“De totale sneeuwval van de storm zal waarschijnlijk worden gemeten in voet voor veel van de bergketens in het westen”, zei het Weather Prediction Center.

De Cascade Mountains kunnen tot en met dinsdag maar liefst een meter sneeuw zien op de hoogste hoogten, terwijl de wind in de Pacific Northwest de potentie heeft om tot 60 mph te waaien. Zeeën net voor de kust zullen zo hoog zijn als 20 voet, waardoor grote, brekende golven naar kustgebieden worden gebracht, waardoor stranderosie ontstaat.

Tegen dinsdag breidt de storm zich uit naar Californië en het Great Basin en brengt regen, sneeuw en windvlagen met zich mee, die kunnen leiden tot stroomuitval.

“De koudste storm van het seizoen, en mogelijk van de afgelopen jaren, zal naar verwachting het zuidwesten (Californië) woensdag-vrijdag of zaterdag treffen met buien over kusten en valleien met voornamelijk sneeuw over de bergen en woestijnen”, aldus het National Weather Service-kantoor in Los Angeles twitterde zondag. “Sneeuw of graupel kan zelfs voorkomen in sommige verhoogde valleien!” Graupel verwijst naar sneeuwpellets die op zachte hagel lijken.

Delen van Californië kunnen tot en met woensdag maar liefst vijf tot zeven centimeter regen en tot drie meter sneeuw opvangen, wat zou kunnen leiden tot reishoofdpijn in enkele van de meest dichtbevolkte gebieden.

“Deze hoeveelheid sneeuw zal ertoe leiden dat de passen gedurende een bepaalde tijd moeten worden afgesloten, wat gevolgen zal hebben voor het verkeer van en naar Los Angeles”, aldus het kantoor van de National Weather Service in Hanford, Californië.

De zware sneeuwval en extreme kou zullen ook naar de Rockies en het Midwesten trekken, waar de storm de grootste gevolgen kan hebben.

Sneeuwstormwaarschuwingen zijn van kracht voor het zuiden van Wyoming, waar bijna 60 cm sneeuw en windstoten van meer dan 70 mph verblindende omstandigheden zullen creëren. De weerdienst waarschuwt ook voor koude rillingen tot 25 graden onder nul.

De storm laat zijn woede los in het Midwesten van dinsdag tot en met donderdag, met twee sneeuwvlokken. De eerste ronde op dinsdag zorgt voor 10 tot 15 centimeter sneeuw in een groot deel van de regio.

De grote problemen komen woensdagavond op donderdag binnen voor de tweede ronde. Hier konden we tot 60 cm sneeuw zien in het middenwesten, samen met windvlagen van 50 mph. Reizen zal in deze periode bijna onmogelijk zijn.

Met de storm nog een paar dagen weg, is de weerdienst nog bezig met het verfijnen van de details.

“Als deze voorspelling klopt, zijn er waarschijnlijk sneeuwstormwaarschuwingen voor de tweede helft van de storm. Wat betreft wanneer en precies waar de dreiging overgaat van sneeuwbelasting/slechte wegen naar slecht zicht en onvermogen om te reizen, dat zal komen naarmate we dichterbij komen”, legde het weerdienstkantoor in Twin Cities uit.

Donderdag brengt ook een strook van ijzig weer voor een aantal grote steden, waaronder Chicago. IJs kan ook een probleem zijn voor delen van de Ohio-vallei, maar het is zo ver weg een uitdaging om precies te bepalen waar het zal voorkomen. Houd de weersvoorspelling in de gaten als je in deze gebieden woont, want ijzel en ijzel kunnen je reisplannen in de weg staan ​​en zelfs stroomuitval veroorzaken.

Terwijl de noordelijke helft van de storm alleen maar sneeuw zal zijn, zal de zuidelijke helft zware regenval zijn. We zouden woensdag sterke stormen kunnen zien ontwikkelen voor plaatsen als Dallas, Little Rock, Shreveport en Memphis. Het Storm Prediction Centre heeft het gebied gemarkeerd als een regio met potentieel voor grote hagel, schadelijke winden en mogelijke tornado’s.

De storm bereikt tegen het einde van de week het noordoosten en New England. Vanaf nu lijkt het erop dat New York City opnieuw uit de sneeuw wordt gelaten, maar Boston kan een paar centimeter krijgen.

Dingen kunnen tussen nu en dan veranderen, maar vanaf nu lijkt een groot deel van de sneeuwval exclusief voor het noordoosten van het binnenland en een groot deel van New England te zijn.

Het wintergedeelte van dit stormsysteem krijgt deze week de meeste aandacht, maar de temperatuurschommeling in het hele land kan niet worden genegeerd.

We zouden van dinsdag tot en met vrijdag meer dan 130 hoge temperatuurrecords in het zuidoosten kunnen vestigen, met mogelijk meer dan 40 lage temperaturen in het noordwesten.

Op woensdag en donderdag zullen de temperaturen 30 tot 40 graden onder normaal liggen voor de noordelijke Rockies en noordelijke vlaktes, terwijl de temperaturen 20 tot 30 graden boven normaal liggen voor het zuidoosten en het midden van de Atlantische Oceaan.

Op donderdag kan er een temperatuurspreiding van 100 graden zijn van North Dakota naar Florida.

Of je nu begraven ligt onder een halve meter sneeuw en ijskoude temperaturen ervaart of koestert in de zon en recordwarmte, deze week zal bijna alle uithoeken van het land teisteren met woest weer.