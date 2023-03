De infectie kan mogelijk van rat op mens overspringen, concluderen onderzoekers

De iconische ratten die New York City teisteren, zijn vatbaar voor infectie door meerdere stammen van SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Missouri na analyse van ratten die gedurende drie maanden op verschillende locaties in de buurt van stadsriolen waren gevangen. 2021.

De resultaten van hun studie, donderdag gepubliceerd in het tijdschrift mBio, toonden aan dat 13 van de 79 ratten (16,5%) positief testten op het virus, een cijfer dat kan worden geëxtrapoleerd naar mogelijk 1,3 miljoen van de acht miljoen ratten in de stad.

De onderzoekers ontdekten dat de ratten niet alleen besmet konden zijn met Alpha-, Delta- en Omicron-varianten van het virus in zowel hun bovenste als onderste luchtwegen, maar dat SARS-CoV-2 na infectie muteerde om zich aan te passen aan zijn nieuwe gastheren – iets wat onderzoekers zei dat het belangrijk was om de mogelijkheid te voorspellen dat toekomstige stammen weer uitbreken en mensen opnieuw infecteren.









De bevindingen “benadruk de noodzaak van verdere monitoring van SARS-CoV-2 in rattenpopulaties voor mogelijke secundaire zoönotische overdracht op mensen,” legde hoofdonderzoeker Henry Wan uit in een persbericht bij de publicatie van het onderzoek.

De pandemie van Covid-19 werd aanvankelijk toegeschreven aan zoönotische overdracht van een gemuteerd vleermuiscoronavirus op mensen via een tussengastheer op een natte markt in Wuhan, China. Later bewijsmateriaal wees er echter op dat het virus zich al in oktober 2019 naar andere delen van China verspreidde, voordat de eerste Wuhan-gevallen werden ontdekt – en onderzoekers denken dat sommige gevallen zich in de laatste maanden van 2019 ook in Europa en de VS hebben voorgedaan.

Een recent onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Energie concludeerde dat het virus waarschijnlijk was “gelekt” van een Chinees laboratorium. Beijing heeft tegengeworpen dat het eigen onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie het heeft gevonden “uiterst onwaarschijnlijk” het laboratorium in Wuhan was de bron van de uitbraak.

Ratten zijn verre van alleen in hun gevoeligheid voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt. In Denemarken werden in 2020 zo’n 17 miljoen nertsen preventief uitgeroeid, nadat bleek dat sommigen besmet waren met een nieuwe stam van het virus waarvan men dacht dat het mensen bedreigt, een besluit waarvan later werd vastgesteld dat het onwettig was.

Vorig jaar gaf Hong Kong opdracht tot het ruimen van 2.000 geïmporteerde hamsters nadat de Covid-19-infectie van een bewoner was terug te voeren op het hanteren ervan in een dierenwinkel; een verbod op het houden van buitenlandse hamsters werd pas in januari opgeheven.

En onlangs werd onthuld dat de Britse regering bijna de massale uitroeiing van de huiskatten van de bewoners had bevolen “de curve afvlakken” nadat in 2020 werd vastgesteld dat een Siamees het virus had opgelopen, ondanks dat er bijna niets bekend was over hoe de ziekte tussen soorten werd overgedragen.