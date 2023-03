Wing, het drone-bezorgbedrijf van Alphabet, zal vanaf dit jaar beginnen met het uitbreiden van zijn drone-bezorgsysteem buiten de oorspronkelijke teststeden.

Het Wing Delivery Network zal “een gedecentraliseerd, geautomatiseerd systeem zijn dat grote hoeveelheden drone-bezorging in een groot stedelijk gebied of een meer dunbevolkte regio kan ondersteunen”, schreef Wing-CEO Adam Woodworth in een blogpost op donderdag.

Het netwerk zal zijn gemaakt van drones; pads waar ze opstijgen, landen en opladen; en automatische laders, waarmee pakketten kunnen worden voorgeladen om door een drone te worden opgehaald.

Wing is een van de bedrijven die probeert te werken aan last mile delivery: de verplaatsing van een pakket van de voorlaatste halte naar de eindbestemming. Wing heeft zijn geautomatiseerde bezorgsysteem getest verschillende steden over de hele wereld, inclusief Canberra, Australië; Helsinki, Finland; Christiansburg, Virginia; en het gebied Dallas-Fort Worth in Texas.

Bezorgdrones zijn dat wel in gebruik over de hele wereld pizza’s, Amazon-pakketten en zelfs medische benodigdheden afgeven. Drone-bezorgbedrijf Zipline levert al jaren medische benodigdheden in Rwanda (en in mindere mate Ghana en Nigeria) en kreeg eind 2022 een contract voor nog eens 2 miljoen leveringen tot en met 2029. Zipline zal ook beginnen met het afleveren van medicijnen in Tacoma, Washingtonanno 2024.

Tijdens de kerstperiode, Amazon bezorgde pakketten tot 5 pond in College Station, Texas en Lockeford, Californië. Rond dezelfde tijd kondigde het een stillere drone die in de regen kan vliegen. Walmart zegt dat het gemaakt is 6.000 drone-leveringen in zeven staten in 2022. Bezorgbedrijven zoals DoorDash doen ook mee. DoorDash werkt samen met Wing om goederen te leveren in Australië in het afgelopen jaar.

Wing zegt dat het verwacht dat zijn systeem medio 2024 “in staat zal zijn om miljoenen leveringen voor miljoenen consumenten te verwerken”.