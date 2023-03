CNN

Miljoenen dode vissen zijn aangespoeld in een rivier in de buurt van een kleine Australische stad, in een fenomeen dat volgens staatsfunctionarissen verband houdt met de “hittegolfcondities” die het land overspoelen.

Deze week verscheen er een video waarop massa’s dode vissen te zien zijn die drijven in de Menindee Weir-poel bij Broken Hill, meldde CNN-partner 9News Australia.

Volgens het Department of Primary Industries (DPI) in New South zijn “aanzienlijke hoeveelheden” vis, waaronder karper en benige haring, samen met voedingsstoffen en organisch materiaal uit de uiterwaarden, door het warme weer terug de rivier op gedwongen Wales.

“Deze vissterfte houdt verband met een laag zuurstofgehalte in het water (hypoxie) naarmate het overstromingswater zich terugtrekt”, verklaarde het deze week in een verklaring.

“Dit evenement is aan de gang als een hittegolf … blijft een systeem onder druk zetten dat extreme omstandigheden heeft ervaren door grootschalige overstromingen”, zei de DPI.

“Het huidige warme weer in de regio verergert ook hypoxie, omdat warmer water minder zuurstof vasthoudt dan koud water en vissen meer zuurstof nodig hebben bij warmere temperaturen”, voegde het eraan toe.

Hittegolven in heel Australië zijn frequenter en intenser geworden naarmate de klimaatverandering verergert en de wereldwijde temperaturen blijven stijgen.

Experts en overheidsinstanties hebben gewaarschuwd dat Australië pieken in extreme regenval en hitte zal blijven zien, evenals gevaarlijkere branden.

Menindee, een landelijke gemeente in het uiterste westen van de staat New South Wales, heeft volgens volkstellingen ongeveer 500 inwoners.

Er werden deze week ook dode vissen waargenomen in de Macquarie Valley, waar zich zowel buitenwijken als een nationaal park bevinden.

Dit was niet de eerste keer dat inwoners van Menindee getuige waren van massale vissterfte.

In februari werden in het gebied duizenden dode vissen gemeld en in 2019 deed zich een soortgelijke gebeurtenis voor in de regio.