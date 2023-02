Het draait allemaal om vraag en aanbod.

Na vertrek Miljarden aan het einde van seizoen vijf, Damian Lewis schokte een live publiek met het nieuws dat hij zou terugkeren als Bobby Axelrod voor seizoen zeven van het Showtime-drama.

“Bobby is terug, hij komt terug”, bevestigde Lewis Stephan Colbert tijdens zijn verschijning op 27 februari op De late show. “Hij is er al een paar seizoenen niet meer geweest, maar hij is terug.”

Het premium netwerk bevestigde verder de Vaderland alum’s terugkeer op 28 februari, eraan toevoegend dat Lewis in de helft van de 12 afleveringen van het komende seizoen zal verschijnen, met een productie die momenteel aan de gang is in New York.

“In seizoen zeven worden allianties op hun kop gezet”, plaagde Showtime. “Oude wonden worden bewapend. Loyaliteit wordt op de proef gesteld. Verraad neemt epische proporties aan. Vijanden worden op hun hoede vrienden. En Bobby Axelrod keert terug, terwijl de inzet groeit van Wall Street naar de wereld.”

De terugkeer van Lewis komt slechts een paar weken nadat Showtime vier nieuwe heeft aangekondigd Miljarden spin-offs in ontwikkeling—Miljoenen, Triljoenen, Miljarden: Londen En Miljarden: Miami.