Sommige mensen houden van ze, sommige mensen haten ze. Erger nog, een groot aantal van ons die ze bij speciale gelegenheden ontvangen, staat er onverschillig tegenover of vergeet ze zelfs helemaal.

Dat is het trieste lot van cadeaubonnen – waarvan er elk jaar miljoenen ongebruikt blijven en een collectieve waarde hebben die naar schatting in de miljarden dollars loopt.

Bijna tweederde van de Amerikaanse consumenten heeft ten minste één ongebruikte cadeaubon in een la, broekzak, portemonnee of tas verstopt. En ten minste de helft van die consumenten verliest een cadeaubon voordat ze deze gebruiken, volgens een nieuw rapport van Credit Summit, een online aanbieder van financiële adviesdiensten.

Het rapport zei dat er maar liefst $ 21 miljard aan onuitgegeven geld vastzit in ongebruikte en verloren cadeaubonnen. Van de ondervraagden zei een meerderheid van de respondenten dat hun niet-ingewisselde kaarten $ 200 of minder waard waren.

Het Credit Summit-rapport is gebaseerd op een onderzoek uit december 2022 onder 1.200 consumenten van 16 jaar en ouder. (Van de respondenten was 60% vrouw, en het inkomensbereik van de ondervraagden varieerde van minder dan $ 25.000 tot meer dan $ 150.000 per jaar.)

“Cadeaubonnen zijn enorm populair en bijna iedereen vindt het leuk om ze te krijgen. Maar veel mensen laten ze in een la liggen om ze bij een speciale gelegenheid in te wisselen. Gebruik ze, bewaar ze niet”, zegt Rebecca Stumpf, redacteur bij Credit Summit.

“Als iemand je een cadeaubon heeft gegeven, willen ze dat je het geld uitgeeft”, zei ze.

Uit een afzonderlijk onderzoek naar het gebruik van cadeaubonnen bleek dat het gemiddelde bedrag op ongebruikte cadeaubonnen vorig jaar $ 175 per persoon bedroeg, vergeleken met $ 116 in 2021.

“Ik dacht dat mensen met hoge inflatie naar de stad zouden gaan met hun cadeaubonnen. maar ik was verrast”, zegt Ted Rossman, senior analist bij CreditCards.com en Bankrate.com.

Volgens een onderzoek uit juli 2022 onder 2.372 Amerikaanse volwassenen, uitgevoerd door CreditCards.com, zei 47% van de respondenten dat ze ten minste één ongebruikte cadeaubon of winkeltegoed hebben.

Dus waarom gebruiken we niet wat mensen de moeite hebben genomen om ons te geven?

“Traagheid is een grote factor”, zei Rossman. “Soms is de cadeaubon voor een winkel die je niet zo leuk vindt of waar het niet handig is om daarheen te gaan.”

Toch is het onverstandig om het geschenk van gratis geld te negeren, zei hij.

“Ze worden na verloop van tijd niet waardevoller; het is precies het tegenovergestelde, aangezien inflatie de waarde wegvreet. En hoe langer je deze ongebruikte cadeaubonnen vasthoudt, hoe groter de kans dat je ze kwijtraakt of vergeet, of dat de winkel failliet gaat”, aldus Rossman.

Sommige cadeaubonnen van Visa, Mastercard en American Express voegen boetes toe als ze niet binnen een bepaalde periode worden gebruikt, zei Stumpf. Volgens de federale wetgeving kan een cadeaukaart echter niet verlopen tot ten minste vijf jaar na de datum waarop deze is geactiveerd; de wet legt ook algemene beperkingen op aan vergoedingen voor slapende kaarten.

En als je gewoon niet lastig gevallen wilt worden met de kaart die je hebt ontvangen, zijn er ook enkele eenvoudige oplossingen. “Er zijn verschillende websites waarop je ze kunt verkopen of ruilen”, zegt Rossman.