Miljardair Bill Ackman zegt dat de presidenten van Harvard, Penn en MIT ‘allemaal in schande moeten aftreden’

New York

CNN

—



De presidenten van Harvard, MIT en de Universiteit van Pennsylvania kregen woensdag te maken met intensieve kritiek van bedrijfsleiders, donoren en een zittende gouverneur na hun getuigenis tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden over antisemitisme op de campus en oproepen tot genocide in Israël.

De kritiek concentreerde zich op de antwoorden van de universiteitsleiders op dinsdag op vragen over de vraag of het oproepen tot genocide op Joden in strijd is met de gedragscode van hun respectievelijke scholen inzake pesten of intimidatie.

Geen van de schoolleiders zei expliciet dat het oproepen tot genocide op de Joden noodzakelijkerwijs in strijd zou zijn met hun gedragscode. In plaats daarvan legden ze uit dat het zou afhangen van de omstandigheden en het gedrag.

Dat zei Pfizer-topman Albert Bourla in een verklaring bericht op X hij schaamde zich ‘om de getuigenis te horen en noemde het’ een van de meest verachtelijke momenten in de geschiedenis van de Amerikaanse academische wereld.

Gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, sprak buiten een falafelwinkel in Philadelphia die het doelwit was van demonstranten, en noemde de uitspraken van Penn-president Liz Magill ‘onaanvaardbaar’ en ‘beschamend’.

Shapiro riep de raad van toezicht van UPenn op om bijeen te komen en te bespreken of de getuigenis van Magill de waarden van de universiteit en het bestuur vertegenwoordigt.

Private equity-miljardair Marc Rowan schreef een bericht aan de trustees van Penn waarin hij zei dat hij honderden alumni, ouders en leiders had gehoord die geschokt waren door de hoorzitting, waaronder ten minste één die hoopte dat de hoorzitting nep was.

Helaas is dit niet nep en lijdt de universiteit enorme reputatieschade”, schreef Rowan in het bericht, verkregen door CNN. “Hoeveel schade aan onze reputatie zijn we bereid te accepteren?”

Hedgefondsmiljardair Bill Ackman riep de presidenten van Harvard, MIT en de Universiteit van Pennsylvania op om ‘in schande af te treden’, daarbij verwijzend naar afkeer van hun getuigenis.

“Gedurende de hoorzitting gedroegen de drie zich als vijandige getuigen”, schreef Ackman in een verklaring bericht op X“die blijk geven van een diepe minachting voor het Congres met hun glimlach en grijns, en hun regelrechte weigering om fundamentele vragen met ja of nee te beantwoorden.”

Ackman, afgestudeerd aan Harvard en een uitgesproken criticus van de manier waarop universiteiten antisemitisme hebben aangepakt, plaatste een fragment van de uitwisseling tijdens de hoorzitting waar de universiteitsleiders werden gevraagd naar de oproepen tot genocide op Joden.

“Ze moeten allemaal in schande aftreden. Als een CEO van een van onze bedrijven een soortgelijk antwoord zou geven, zou hij of zij binnen een uur toast hebben”, zei Ackman over X. “De antwoorden die ze gaven weerspiegelen het diepgaande morele bankroet van de presidenten Gay, Magill en Kornbluth.”

In antwoord op de vraag van de Republikeinse vertegenwoordiger Elise Stefanik of het oproepen tot genocide op Joden de gedragscode van Penn zou schenden, zei Penn-president Liz Magill: “Het is een contextafhankelijke beslissing.”

Stefanik reageerde geschokt.

‘Is dat uw getuigenis vandaag? Is de oproep tot genocide op de Joden afhankelijk van de context? Is dat geen pesten of intimidatie? Dit is de gemakkelijkste vraag om met ja te beantwoorden”, aldus Stefanik.

Ackman had sterke kritiek op de reactie.

“Waarom is het antisemitisme op de campus en over de hele wereld geëxplodeerd? Vanwege leiders als presidenten Gay, Magill en Kornbluth die geloven dat genocide afhankelijk is van de context”, zei Ackman.

De kritiek van de universiteitsleiders was zo sterk dat Harvard zich genoodzaakt voelde een voorstel uit te brengen nieuwe verklaring van Gay die de getuigenis probeert te verduidelijken.

“Er zijn sommigen die het recht op vrije meningsuiting hebben verward met het idee dat Harvard oproepen tot geweld tegen joodse studenten zal goedkeuren”, zei Gay in de nieuwe verklaring op X. “Laat me duidelijk zijn: oproepen tot geweld of genocide tegen de De Joodse gemeenschap, of welke religieuze of etnische groep dan ook, is verachtelijk, ze horen niet thuis op Harvard, en degenen die onze Joodse studenten bedreigen zullen ter verantwoording worden geroepen.”

Vertegenwoordigers van Penn en MIT waren niet onmiddellijk beschikbaar om op de kritiek te reageren.

Ackman heeft publiekelijk ruzie gemaakt met de regering van Harvard en enkele studenten over berichten over toenemend antisemitisme op de campus. In een open brief vorige maand zei hij dat het gebrek aan actie van Harvard om het antisemitisme in bedwang te houden de financiering door donoren in gevaar bracht. En hij riep de universiteit op om publiekelijk namen te noemen van studenten die lid waren van studentengroepen die Israël de schuld gaven van de Hamas-aanval van 7 oktober.

Ackman heeft het echter rustig aan gedaan met collega-miljardair Elon Musk, die een antisemitische complottheorie over X onderschreef, wat leidde tot opstand van adverteerders. Ackman verdedigde Musk in een bericht op X Vorige week zei hij: “Na onderzoek van de feiten was het mij duidelijk dat Musk geen antisemitische bedoelingen had”, toen Musk zei dat een complottheorie dat Joden probeerden blanke mensen te vervangen door immigranten “de werkelijke waarheid” was.

Musk heeft sindsdien zijn excuses aangeboden voor zijn post en noemde het zijn “slechtste” en “domste” post op sociale media.

Op een bepaald moment tijdens de hoorzitting van dinsdag vroeg Stefanik aan Harvard-president Claudine Gay of de Ivy League-school studenten of sollicitanten zou straffen die zeggen ‘van de rivier tot de zee’ of ‘intifada’.

Gay legde uit dat dit soort ‘haatdragende, roekeloze, beledigende uitlatingen’ voor haar ‘weerzinwekkend’ is.

“Gelooft u dat dit soort haatzaaiende uitlatingen in strijd is met de gedragscode van Harvard of is het toegestaan ​​op Harvard?” Stefanik, afgestudeerd aan Harvard, zette Gay onder druk.

“Het staat op gespannen voet met de waarde van Harvard, maar … we omarmen een engagement voor vrije meningsuiting, zelfs als het gaat om standpunten die verwerpelijk, beledigend en haatdragend zijn,” zei Gay.

David Weild, voormalig voorzitter van de Nasdaq Stock Market, zei dat er geen twijfel mag bestaan ​​als studenten zich bedreigd voelen.

“Ik kan niet geloven dat we dit gesprek voeren in het Amerikaanse Congres”, zei Weild in een bericht op LinkedIn. “Ik ben een christen. Stop de haatzaaiende uitlatingen aan alle kanten. Mensen verdienen het om zich veilig te voelen en veilig te zijn.”