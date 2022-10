Militante Palästinenser drohen mit „regionalem Krieg“, während die Wut gegen Israel – und ihre eigenen Führer – ausbricht

Flüchtlingslager Jenin, Westjordanland

CNN

—



Vier in den USA hergestellte M4 Carbine-Gewehre lehnen an der Lehne des Sofas. Die jungen Männer, meist in schwarze Zivilkleidung gekleidet, sind locker und gesprächig. Nachbarn stecken ihre Köpfe herein, um durch eine Tür, die zur Straße hin offen ist, Hallo zu sagen.

Was seltsam ist.

Weil diese Männer in einer neuen israelischen Militärkampagne gejagt werden, um sie zu töten oder zu fangen, um zu versuchen, einen schnell wachsenden bewaffneten Aufstand im Norden der Westbank auszumerzen.

Die sechs Männer trinken Tee. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) sagen, dass sie sie jagen, weil sie Mitglieder einer bewaffneten militanten Gruppe sind, die weitere Angriffe auf israelische Ziele plant.

„Märtyrerplakate“ bedecken den größten Teil der Rückwand. Junge Männer der Jenin-Brigade, von denen die meisten im Kampf mit israelischen Truppen getötet wurden, lächeln von ihren Fotos ihren lebenden Kameraden auf der anderen Seite des Raums zu. Die Männer, die jetzt an ihren Telefonen herumhantieren, wissen, dass sie selbst vom Sofa an diese Wand gehen können. Ein israelisches Militäreinsatzkommando könnte jederzeit angreifen.

Das ist das Flüchtlingslager Jenin. Es ist weniger als ein halber Quadratkilometer, Heimat von etwa 12.500 Menschen und seit mehr als 20 Jahren eine Brutstätte des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Besetzung der Westbank – und die Existenz des jüdischen Staates selbst. Die engen Gassen und baufälligen Häuser sind dicht gedrängt und knistern vor Spannung.

Mittags ist es geschlossen, während die Nachbarstadt Jenin voller Leben ist. Einheimische sagen, dass die Leute tagsüber meistens schlafen, weil nachts oft gekämpft wird.

Anfang dieses Jahres wurden acht israelische Zivilisten bei Angriffen in Tel Aviv und in der Nähe von Bnei B’rak von bewaffneten Männern aus der Umgebung von Jenin getötet. Beide Kämpfer bei diesen Vorfällen wurden getötet.

In diesem Jahr gab es eine Welle bewaffneter Angriffe auf israelische Truppen und Zivilisten. Nach Angaben der IDF gab es in diesem Jahr rund 180 Schießereien in Israel und den besetzten Gebieten, verglichen mit 61 Schießereien im Jahr 2021. Das israelische Militär und die israelische Polizei haben 900 Waffen von Palästinensern beschlagnahmt.

Zwei Tage nach unserem Treffen kam ein weiterer palästinensischer Jugendlicher, 19 Jahre alt und Mitglied der militanten bewaffneten Gruppe der Jenin-Brigade, wurde getötet, als israelische Truppen Jenin bei einer Operation gegen die Militanten stürmten.

„Jenin ist das Wespennest“, sagt IDF-Sprecher Oberstleutnant Richard Hecht.

Einige der von den palästinensischen Militanten getragenen M4-Waffen sind mit Hebräisch eingraviert. „Hochrangige israelische Kommandeure stehlen die Waffen und verkaufen sie. Wir kaufen sie auf dem Schwarzmarkt mit Geld, das wir selbst aufbringen“, behauptet ein Anführer der Jenin-Brigade bei unserem geheimen Treffen im Flüchtlingslager Jenin.

Im Jahr 2020 schätzte ein Bericht der israelischen Knesset, dass 400.000 illegale Waffen in Israel im Umlauf waren. Die IDF gibt zu, dass Waffen gestohlen wurden, bestreitet jedoch, dass wahrscheinlich „hochrangige Kommandeure“ beteiligt sind.

Viele, so die IDF, werden in die Westbank geschmuggelt. Hecht räumt ein: „Wir unternehmen große Anstrengungen, um die Verbindung zwischen kriminellen Banden und Terrorismus herzustellen.“

Es waren die blutigsten 10 Monate seit 2015 – mindestens 131 Palästinenser (ohne Gaza) und 21 Israelis oder Ausländer wurden dieses Jahr getötet.

Aber es gab auch eine Verschiebung, nicht nur im Ausmaß der bewaffneten Angriffe auf israelische Ziele und israelische Kampagnen – sondern auch eine wachsende Ressentiments gegenüber der Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).

Tatsächlich hatten die Militanten der Jenin-Brigade, die im Schatten von Olivenbäumen sitzen, um sich vor israelischen Überwachungsdrohnen zu verstecken, eine kaum versteckte Drohung gegen die PA auszusprechen.

„Dies ist eine Botschaft an die palästinensische Führung: Wenn sie an den Willen des palästinensischen Volkes glauben, müssen sie sich dem Widerstand anschließen und den Widerstandskämpfern die Freiheit geben, unser Volk zu verteidigen und zu schützen“, sagt der Mann, der diese Delegation leitet Kämpfer.

Ohne die PA-Führung explizit zu bedrohen, sagte er, dass sie selbst in den Reihen ihrer eigenen Sicherheitskräfte an Unterstützung wütete. Zahlreiche Mitglieder der Polizei der PA und anderer Sicherheitsbehörden seien an Angriffen auf israelische Streitkräfte beteiligt gewesen, sagte er.

Gemäß Vereinbarungen, die im Rahmen des sogenannten Oslo-Friedensprozesses mit Israel unterzeichnet wurden, soll die PA in Sicherheitsfragen mit Israel zusammenarbeiten.

Viele andere palästinensische Fraktionen verurteilen dies als „Kollaboration“, und laut Vertretern des israelischen Militärs ist die Sicherheitskooperation im Norden der Westbank, insbesondere um Dschenin und in der Nähe von Nablus, fast zusammengebrochen.

1999 begannen Mitglieder der Fatah, der Hauptgruppe der Palästinensischen Befreiungsbewegung, die immer noch die PA dominiert, ihren eigenen Führer offen zu verurteilen. Damals war das Yasser Arafat – der jahrelang die palästinensische Sache angeführt hatte.

Arafats Nachfolger an der Spitze der PA ist Mahmoud Abbas, bekannt als Abu Mazen. Mit 87 Jahren ist sein Griff gerutscht und ein wachsendes Maß an Widerstand gegen alles, was seine Autorität anscheinend nicht erreicht hat, treibt die Opposition in der Westbank an.

Die Forderungen der Jenin-Brigade an die Palästinensische Autonomiebehörde, sich einem neuen Kampf anzuschließen, veranlassten PA-Premierminister Mohammad Shtayyeh letzte Woche, das Jenin-Lager zu besuchen.

Er stand neben Fathi Hazem, dem Vater zweier Söhne, die von Israel getötet wurden – einer, der drei Israelis in Tel Aviv bei einem Schusswechsel in einer Bar ermordet hatte. Beide waren Mitglieder der Jenin-Brigade gewesen.

Ob aus freier Wahl oder aus politischem Überlebensnotwendigkeit, die „Sicherheitskooperation“ der PA mit den Israelis im Norden der Westbank ist auf fast nichts geschrumpft, sagte ein israelischer Regierungsbeamter.

Dies kann daran liegen, dass jeder Versuch, dies zu tun, das Risiko birgt, einen Bürgerkrieg zwischen militanten Palästinensern und der Palästinensischen Autonomiebehörde zu entfachen.

Der scheinbar unaufhaltsame Vormarsch israelischer Siedlungen in die Westbank, während die Friedensgespräche mit Israel eingestellt wurden, bedeutet, dass viele Palästinenser keine wirkliche Hoffnung auf eine unabhängige oder sogar blühende Zukunft haben. Dies hat zu mehr Gewalt geführt.

Darin sind sich sowohl der IDF-Sprecher als auch die Kämpfer im Lager Jenin einig.

Auf der israelischen Seite sagt Oberstleutnant Hecht, ein ehemaliger Bataillonskommandeur: „Sie sind frustriert und parteilos und sagen zu allen organisierten palästinensischen Gruppen und der PA: ‚Wir haben genug von euch allen – wir haben es Söhne des Lagers.‘ Sie identifizieren sich nicht mit der Fünf-Sterne-Führung der PA in ihren schicken Hotels auf der ganzen Welt. Sie sagen jetzt, wir kämpfen um ihre Männlichkeit.“

Und im Westjordanland stimmt der Anführer der Jenin-Brigade zu: „Alle Palästinenser – als Ergebnis der [Israeli] die täglichen Übergriffe und Invasionen der Besatzung und die Bildung vieler rechtsextremer Regierungen [in Israel] die die PA und ihre Organisationen und Führung geschwächt haben – haben das Vertrauen in alle PA-Organisationen verloren.“

„Die meisten unserer palästinensischen Jugendlichen, die kämpfen und gemartert werden, haben einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. Sie haben die Hoffnung auf ein würdiges Leben verloren“, fügt er hinzu.

Aber, fragten wir, angesichts der Tatsache, dass die Israelis in den letzten 20 Jahren mehr Siedlungen bekommen haben und es aus palästinensischer Sicht keine Fortschritte in Richtung Unabhängigkeit gegeben hat, sollte vielleicht ein neuer Weg gefunden werden? Ist es nicht an der Zeit, die Waffen niederzulegen und zu gewaltfreiem Protest überzugehen?

Er antwortet: „Die Besatzung tötete alle friedlichen Lösungen, und hier, auf diesem Land, gibt es mit dieser zionistischen israelischen Besatzung keinen Platz für friedliche Lösungen.“

Auf die Frage, ob sie der Meinung sind, dass der jüdische Staat ausgelöscht werden sollte, antwortet er: „Alle bewaffneten Fraktionen und alle Militanten glauben nicht an eine Zwei-Staaten-Lösung, weil diese Besatzung kein friedliches Abkommen respektiert hat und nicht respektieren wird. Ich wiederhole das noch einmal, die [Israeli governments] sind kriminelle Banden.“

Bedeutet dies, dass die beiden Seiten in einer fatalen Umarmung stecken? „Wir streben immer nach Sieg und nicht nach Tod. Diese Besetzung sendet Botschaften an die internationale Gemeinschaft, dass wir Terroristen sind. Wir sind keine Terroristen, wir sind Widerstandskämpfer für die Freiheit“, antwortet der Kommandant.

Aber er stimmt zu, dass mehr junge Männer zu den bewaffneten Gruppen strömen und sich selbstständig machen.

In Nablus wächst eine als „Löwenhöhle“ bekannte Gruppe schnell, außerhalb der Kontrolle der PA oder sogar der Hamas oder des Islamischen Dschihad.

Laut IDF „denken sie sich ein Ziel aus und bitten dann die Hamas oder den Islamischen Dschihad um Finanzierung, aber sie nehmen von niemandem Befehle entgegen.“ Die israelischen Streitkräfte versuchen, diese bewaffneten Gruppen aufzulösen und die Bedrohung für Israel zu verringern, sagt Hecht.

„Wir konzentrieren uns sehr auf präzise Informationen: Wir versuchen, sie einzudämmen, wenn wir tickende Bomben, Waffenbewegungen, Rhetorik und Warnungen im Internet sehen – dann bewegen wir uns, um sie zu stoppen“, fügt er hinzu.

Am Dienstag überfielen gemeinsame israelische Sicherheitskräfte Nablus und zielten auf das, was sie sagten, die Führung der Höhle der Löwen und eine Sprengstofffabrik. Mindestens fünf palästinensische Männer wurden bei der Razzia getötet.

In Jenin spricht der palästinensische Brigadekommandeur von Plänen für Operationen mit Militanten im gesamten Westjordanland und im Ausland, die „einen regionalen Krieg auslösen“ würden, der aus dem Lager herauskommen würde.

Aber je mehr der Konflikt zunimmt und je blutiger er wird, desto größer ist die Chance, dass die Palästinensische Autonomiebehörde in einen direkten Konflikt mit Israel hineingezogen wird – oder dass sich die PA-Führung, die den Großteil der 3,1 Millionen Einwohner regiert, selbst auflöst. Die letztere Möglichkeit ist das Ergebnis, das Israel am meisten fürchtet.

Wenn sich die palästinensische Führung in der PA auflöste und zum Vollzeitwiderstand im gesamten Westjordanland zurückkehrte, müsste Israel die gesamte Region physisch überwachen – und dafür bezahlen.

„Der Einsturz oder die Auflösung der PA ist die größte Bedrohung. Uns zurück in die Städte zu schicken, wäre ein lebendiger Albtraum“, sagt der israelische Regierungsbeamte.

Damit würde die Uhr in die Zeit vor dem Friedensprozess von Oslo zurückgedreht. Zu der Zeit, als palästinensische Gruppen im Namen der Freiheit eine weltweite gewalttätige Kampagne führten, einschließlich Terroranschlägen. Zu der Zeit, als Israel international weitgehend isoliert war – und sein eigenes Geld verwenden musste, um seine Verantwortung gegenüber den unter seiner Besatzung lebenden Palästinensern zu finanzieren.

Das ist vielleicht genau das, worauf die Jenin-Brigade und andere hoffen.