Das Leben in Bamako, der Hauptstadt Malis, ging an diesem Freitag wie gewohnt weiter. Abgesehen von der verstärkten Militärpräsenz auf der Avenue de l’Indépendance und der spürbaren Erleichterung darüber, dass sich die Dinge nicht so entwickelt haben, wie manche befürchtet hatten.

CMAS (Koordination von Bewegungen, Verbänden und Sympathisanten), die Organisation unter dem einflussreichen Imam Mahmoud Dicko, hatte zu einem „friedlichen Protestmarsch“ aufgerufen, der von einer anderen der Militärregierung des Landes nahestehenden Gruppe abgelehnt wurde – ein perfektes Szenario für Zusammenstöße.

Dicko missbilligt die Verzögerung der Regierung bei den für kommenden Februar angekündigten Wahlen. „Die Verantwortlichen haben beschlossen, die Wahlen leicht zu verschieben. Das ist de facto eine Verlängerung der Übergangsfrist“, ohne neuen Zeitplan, sagte Youssouf Daba Diawara, Koordinator von CMAS, im Vorfeld der geplanten Proteste. „Wir möchten, dass ein ziviler Übergang organisiert wird.“

Imam Mahmoud Dicko hat in Mali eine große Anhängerschaft Bild: Florent Vergnes/AFP/Getty Images

Doch kurz nachdem CMAS ihren Protest angekündigt hatte, kündigte CDM (Kollektiv zur Verteidigung des Militärs) seinen Protest an – zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Weg. Der Gouverneur von Bamako verbot daraufhin Proteste und die CMAS erklärte, sie werde den Marsch verschieben.

Interimspräsident unter Druck

Diese Episode beleuchtet die Schwierigkeiten der malischen Putschregierung unter Interimspräsident Assimi Goita, die sich nun im dritten Jahr etabliert.

„Verglichen mit den ersten Stunden der Übergangs-Militärregierung ist die Unterstützung für die Militärregierung weniger kohärent“, sagte Ornella Moderan, Forscherin am Clingendael-Institut, einer Denkfabrik für internationale Beziehungen in Den Haag. Sie fügte hinzu, dass seitdem mehrere interne Konflikte ans Licht gekommen seien.

Auch in den Nachbarländern haben sich die Verhältnisse seit der Machtübernahme Goitas im Mai 2021 verändert. Im darauffolgenden Januar übernahm das Militär die Macht in Burkina Faso. Niger, das bis vor Kurzem unter Präsident Mohamed Bazoum gute Beziehungen zu seinen westlichen Partnern pflegte, wird seit Juli vom Putschisten Abdourahamane Tiani regiert.

Die Bedrohung durch den Terrorismus bleibt bestehen

Dennoch seien diese Militärregierungen bei bestimmten Teilen der Gesellschaft weiterhin beliebt, sagte Moderan, dessen Forschung sich auf Konflikte in der Sahelzone konzentriert. Doch die Herausforderungen, denen sie im Kampf gegen den Terrorismus gegenüberstehen, sind erheblich, da keines der drei Länder, die erst letzten Monat einen gegenseitigen Verteidigungspakt unterzeichnet haben, vollständig unter staatlicher Kontrolle steht.

„Die Sicherheitslage ist fragil“, sagte Lompo Alassane, Koordinator der Zivilgesellschaft in der Provinzhauptstadt Fada N’Gourma im Osten Burkina Fasos. „Einige Gebiete sind nicht zugänglich. Wir können uns nicht über einen gewissen Umkreis von den Großstädten hinaus bewegen.“

Viele Binnenflüchtlinge wie diese Familie in Niger wünschen sich, sie könnten in ihre Heimat zurückkehren Bild: Gerlind Vollmer & Mounkaila Aboubacar/DW

Die Versuche, die Kontrolle zu erlangen, waren jedoch einigermaßen erfolgreich. Etwa 30 Kilometer nördlich von Fada N’Gourma wurde nach Angaben des nationalen Senders RTB TV am Mittwochmorgen ein Angriff von 500 bewaffneten Kämpfern abgewehrt. Regierungssoldaten und freiwillige Kämpfer töteten zudem „eine große Anzahl Terroristen“, nachdem sie einen militärischen Außenposten im äußersten Westen des Landes an der Grenze zu Mali angegriffen hatten, berichtete der Sender.

Frankreichs vorzeitiger Rückzug

Doch die Region steckt weiterhin in einem ständigen Konflikt, und eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Präsenz internationaler Truppen seit dem Vormarsch der Islamisten auf Malis Hauptstadt vor zehn Jahren hat keinen Durchbruch im Kampf gegen den Terrorismus gebracht und zu Protesten in allen drei Ländern geführt.

Der Putsch in Niger im Juli wurde auch von antifranzösischen Stimmungen auf den Straßen begleitet. Auch Moussa Tchangari von der Bürgerrechtsorganisation Alternative Espaces Citoyens sprach sich gegen die französische Präsenz dort aus. Frankreich hat nun begonnen, seine Truppen aus Niger abzuziehen, nachdem es sich bereits im vergangenen Jahr ebenfalls auf Druck des Regimes aus Mali zurückgezogen hatte.

„Lang lebe die Armee“, steht auf dem T-Shirt dieses Mannes bei einer Pro-Junta-Demonstration in Niger, wo Putschistenführer Tiani nicht an öffentlicher Unterstützung mangelt Bild: AFP

„Natürlich werden viele Menschen erleichtert sein“, sagte Tchangari der DW. Beobachter befürchten jedoch, dass sich die Lage nach dem Abzug der französischen Soldaten noch verschärfen wird. Tchangari fügte hinzu, dass er auch über eine neue Welle tödlicher Angriffe im Westen Nigers besorgt sei. „Seitdem das Militär hier und da die Macht übernommen hat, hat sich die Situation nicht verbessert. Die Lösung ist also nicht militärisch, sondern muss auch eine politische Lösung sein.“

„Es geht nicht darum, wer unsere Verbündeten sind, mit wem wir zusammenarbeiten“, fügte Tchangari hinzu. Die Situation in Mali habe sich seit dem Abzug der Franzosen nicht verbessert, obwohl die neuen Führer genau das versprochen hätten, sagte er. „Eine Verbesserung der Lage konnte ich durch die Machtübernahme des Militärs nirgendwo beobachten. Im Gegenteil: In Mali, Niger und Burkina Faso verschlechtert sich die Sicherheitslage.“

Propaganda und Repression

Tchangaris Kritik widerspricht jedoch der allgemeinen Wahrnehmung in Niger. Für Sahel-Experte Moderan ist dies damit zu erklären, dass der Putsch noch nicht lange her ist. Nigers Militärregierung profitiert immer noch von einem Vertrauensvorschuss, während Malis Führung seinen Vorrat bereits erschöpft hat.

Trotz der anhaltenden Gefahren wurde im September mit einer Kundgebung der einjährige Jahrestag des Putschs gefeiert, der Ibrahim Traoré in Burkina Faso an die Macht brachte Bild: Yempabou Ouoba/REUTERS

Aber warum bleiben die Architekten dieser Staatsstreiche weitgehend unangefochten? „Erhebliche Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten kennzeichnen die Übergangsregierungen in den drei Ländern. Wir konnten viele Fälle beobachten, in denen kritische Journalisten verhaftet oder kritische Medien verboten wurden“, sagte Moderan.

Er sagte, dass jeder, der das öffentliche Narrativ in Frage stellt, damit rechnen muss, öffentlich des „Antipatriotismus“ beschuldigt oder sogar strafrechtlich verfolgt zu werden. In Mali beispielsweise wurde der Anführer der „Yerewolo“-Bewegung, Adama Ben Diarra, kürzlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, von denen eines zur Bewährung ausgesetzt wurde, nachdem er eine Rückkehr zur Zivilherrschaft gefordert hatte.

Daher entsprechen die in der Region verbreiteten Informationen in der Regel der positiven Interpretation der Regierungen. In Mali würden militärische Erfolge als „Heldengeschichten“ verkündet, sagte Moderan. Eine andere Strategie bestehe darin, „eine Verschwörungstheorie zu verbreiten, die besagt, dass die ehemaligen Partnerländer, insbesondere Frankreich, die bestehenden Gruppen bewaffnen würden, um ein Scheitern der Übergangsregierungen herbeizuführen und damit zu beweisen, dass Frankreich und seine Partner unverzichtbar sind.“

Diese Verschwörungstheorie lässt sich in offiziellen Diskursen in Niger beobachten. Mit solchen Argumenten hat sich Mali unterdessen bereits an den UN-Sicherheitsrat gewandt. Er fügte jedoch hinzu, dass keine Beweise für diese Behauptungen vorgelegt worden seien.

Mit Berichterstattung von Mahamadou Kane in Bamako.