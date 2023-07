Hunderte internationale Feuerwehrleute und Armeeangehörige helfen am Samstag bei der Bekämpfung von mehr als 400 Waldbränden in ganz British Columbia.

Nach Angaben des BC Wildfire Service (BCWS) gibt es in der Provinz 500 internationale Feuerwehrleute, die mehr als 2.000 Provinzkräften an der Front helfen. Diese Zahl wurde am Freitag durch die Ankunft von 100 brasilianischen Feuerwehrleuten erhöht.

Die Brände in ganz British Columbia haben bereits den Rekord für die größte verbrannte Fläche während einer Waldbrandsaison aufgestellt und die historische Saison 2018 mit über 14.600 verbrannten Quadratkilometern übertroffen.

Die meisten bedeutenden Brände von BC – die sichtbarsten Brände, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen können – liegen im Nordwesten.

„Wir verfügen nicht über alle Ressourcen, die wir gerne hätten, weil es sich offensichtlich um eine fortlaufende, bedeutende Anstrengung in ganz BC und im ganzen Land handelt“, sagte Angela Burford, eine australische Informationsbeauftragte für Waldbrände, die in Vanderhoof, BC, stationiert ist, am Freitag.

„Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf diese vorrangigen Brände und stellen sicher, dass die Gemeinden im Vordergrund stehen, die kritische Infrastruktur im Vordergrund steht und natürlich das Leben an erster Stelle steht.“

Bis Samstagnachmittag wurden von regionalen Behörden in ganz British Columbia mehr als 50 Notfallwarnungen – einschließlich Evakuierungsbefehlen und -warnungen – herausgegeben.

Burford und Dutzende anderer Mitarbeiter sind in Vanderhoof und helfen bei der Bekämpfung von mehr als 40 Bränden in der unmittelbaren Umgebung. Sie sagte, sie sei dankbar für die kanadische Hilfe während der vergangenen australischen Brandsaisonen.

„Es ist ein Privileg, hierher kommen zu können und mitzuhelfen, den Gefallen für die wunderbaren Kanadier zu revanchieren, die vor ein paar Jahren gekommen sind, um uns zu helfen“, sagte sie. „Es ist auch großartig, mit unseren internationalen Kollegen aus einer Reihe anderer Länder zusammenzuarbeiten, die alle hier sind, um zu helfen.“

Burford sagte, die kanadischen Streitkräfte seien ebenfalls in Vanderhoof gewesen und hätten den Feuerwehrleuten bei den Aufräum- und Eindämmungsmaßnahmen geholfen, damit sie sich auf aktivere Brände konzentrieren könnten.

Armeeangehörige werden in der Nähe von Vanderhoof, British Columbia, eingesetzt, um „Hotspots aufzubrechen“ und verkohltes und noch glimmendes Unterholz zu hacken (MS Dan Bard/Direktion für öffentliche Angelegenheiten der Armee)

Maj. Keith Hancharuk, der bei der kanadischen leichten Infanterie Princess Patricia aus Edmonton stationiert ist, sagte, die Bewohner von Vanderhoof seien äußerst dankbar für die Unterstützung der Armee.

„Die Leute bleiben mitten auf der Straße stehen, kurbeln die Fenster herunter, danken uns für unsere Anwesenheit und beginnen spontane Gespräche“, sagte er. „Ich kann den Menschen in Vanderhoof gar nicht genug dafür danken, dass sie uns geholfen haben, ihnen zu helfen.“

Autobahn 20 gesperrt

Laut DriveBC ist der Highway 20 östlich von Bella Coola aufgrund eines Waldbrandes, der eine Größe von mehr als 25 Quadratkilometern erreicht hat, in beide Richtungen gesperrt.

Der BC Wildfire Service gibt an, dass das Brandverhalten beim Waldbrand Young Creek, etwa 35 Kilometer westlich von Anahim Lake, aufgrund hoher Temperaturen, niedriger Luftfeuchtigkeit und starker Winde zugenommen hat.

⛔Update – #bchwy20 – geschlossen zwischen Corbould Drive und Elsey Road für 60.2 km (13 km west Himlake?

Kein geplanter Konvoi für Sa, 22. Juli 2023. Nächstes Update: Sun 23. Juli um 9 Uhr Pdt. wbeeyougo? https://t.co/qhzowipjar“>https://t.co/qhzowipjar pic.twitter.com/snpgel1hmh > –@DriveBC

Die Sperrung der Autobahn erfolgte, nachdem der Cariboo Regional District am Freitag einen Evakuierungsbefehl für 43 Quadratkilometer in der Nähe der Gemeinde Anahim Lake erlassen hatte und die Bewohner aufgefordert wurden, das Gebiet sofort über die Autobahn zu verlassen.

Gewitterwarnungen, Hitzewarnungen vorhanden

Beamte haben eine Zunahme der Brände im Süden von British Columbia prognostiziert, da für den Norden der Provinz kühlere Temperaturen und Regen vorhergesagt werden.

Für einen großen Teil des nördlichen und zentralen British Columbia, einschließlich Prince George, Fort Nelson und der Peace River-Region, wurden schwere Gewitterwarnungen herausgegeben.

Laut Environment Canada herrscht weiterhin heißes, trockenes Wetter in Kamloops, Vancouver Island und dem unteren Festland. Für die Regionen Boundary, Fraser Canyon, Kootenay Lake, Okanagan Valley und South Thompson gelten Hitzewarnungen.

Zusätzliche Hitzewarnung von @ECCCWeatherBC für Kootenay Lake. #BCHeat Warnungen bleiben in Kraft für: Fraser Canyon, Boundary, South & North Thompson & #Okanagan inkl. #Kelowna, #VernonBC & #Penticton. Weitere Informationen: https://t.co/5hpaJmNFS5 –@EmergencyInfoBC

Der Waldbrand am St. Mary’s River nordöstlich von Cranbrook, BC, im Südosten hat bereits Häuser niedergebrannt und zu mehreren Evakuierungsbefehlen geführt. Am Freitag führte dies auch zu einer Evakuierungswarnung für den Canadian Rockies International Airport.

Beamte sagen, dass am Samstag kleine Feuerstellen auf der Ostseite des Kootenay River beobachtet wurden und die Kontrollleitungen nördlich des Flughafens inaktiv waren.