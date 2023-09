Miley sagte am Ruf deinen Papa an Podcast, dass sie, ehrlich gesagt, eine logisch denkende Person war, die eher dazu neigte, stoisch zu analysieren, was in einer Situation schief gelaufen ist, als darüber auszuflippen. Sie räumte ein, dass man das nicht unbedingt allein durch bloßes Hinsehen über sie erkennen könne.

„Ich hatte eine sehr, sehr öffentliche, sehr große Trennung, die sich über einen Zeitraum von 10 Jahren in einer Beziehung erstreckte“, erklärte sie. „Wenn ich jetzt hier sitze, würde ich hoffen, dass Sie meinen Eindruck so machen – was nicht der öffentlichen Wahrnehmung entspricht –, dass ich sehr logisch bin. Ich bin sehr organisiert und sehr zentral. Und deshalb liebe ich Listen.“ Listen halten meine ganze verdammte Welt auf dem Laufenden.“

Bei Beziehungspostmortems ist das nicht anders.

„Und so versuchte ich voller Kummer, mich nicht in den Emotionen zu verlieren“, fuhr Miley fort. Das Ende einer Beziehung kann ein verheerender Verlust sein, aber „um sich nicht in Emotionen zu verlieren und sich auf die Logik zu konzentrieren, heißt, eine Liste dessen zu erstellen, was man gewonnen und verloren hat, was sie zu Ihrem Leben beigetragen haben.“ was sie subtrahiert haben, und jedes dieser Dinge mit eins bis zehn zu bewerten, und dann addiert man sie alle.

„Und wenn die Person mehr zu Ihrem Leben beigetragen hat, dann wissen Sie, was von Ihrer nächsten Beziehung erwartet wird, und was sie weggenommen hat, wissen Sie, was Sie nie wieder akzeptieren werden.“