Miley Cyrus spricht in einer zehnteiligen TikTok-Serie, die von ihrem neuen Song „Used to Be Young“ inspiriert ist, über ihr Leben.

In einem Video dachte die Sängerin über ihre Beziehung zu Berühmtheiten und ihrem Country-Star-Vater Billy Ray Cyrus nach.

„Als ich geboren wurde (1992), hatte mein Vater den Country-Song Nr. 1 („Achy Break Heart“)“, sagte Cyrus. „Wenn ich die Zahlen sehe, sehe ich nur die Menschen dahinter, die die Musik genießen. Und ich sehe die Menschen einfach in großer Zahl.“

Sie fuhr fort: „Mein Vater ist im Gegensatz zu mir aufgewachsen, daher glaube ich, dass die Beziehung zwischen mir und meinem Vater zu Ruhm und Erfolg völlig unterschiedlich ist.“ Das Gefühl, von einem großen Publikum geliebt zu werden, berührte ihn emotional mehr, als es mich jemals vermochte. Wenn er sich besonders oder wichtig fühlt, ist das wie die Heilung einer Kindheitswunde. Und ich habe mich immer wie ein Star gefühlt.“

„Ich denke, das ist der Unterschied“, erklärte sie.

Cyrus fügte auch Clips hinzu, in denen ihr Vater als Kind Gitarre spielte und für sie sang.

„Ich glaube, ich kann sehen, wie sich meine Räder drehen, und seine Stimme und die Art und Weise, wie er das Instrument benutzt, beobachten. Ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mein Vater stimmlich unterschätzt wurde“, sagte sie.

Cyrus dachte auch über ihre Schauspielkarriere und den Beginn von „Hannah Montana“ nach.

„Nachdem ich gecastet worden war, war es für sie an der Zeit, die Väter zum Vorsprechen einzuladen. Und der Casting-Agent sagte: ‚Dein Vater ist so süß, es wäre großartig, wenn er tatsächlich deinen Vater in der Serie spielen könnte, aber wir wissen nicht, ob das tatsächlich möglich ist.‘“

Cyrus‘ Mutter, Tish Cyrus, wollte, dass es passiert.

„Meine Mutter sagte, dass wir wegen der Show, die er in Toronto gab, als Familie getrennt gewesen seien und dass sie versuchen würde, es zum Laufen zu bringen und ihn zum Vorsprechen nach Kalifornien zu holen. Und das haben wir getan“, sagte sie und spielte ein Video ab, in dem sie und Billy Ray während eines Probetrainings ihren berühmten Händedruck machten.

„Und der Rest ist ihre Geschichte“, sagte sie.

„Hannah Montana“ lief von 2006 bis 2011.