Miley Cyrus kehrt mit dem kraftvollen Trennungssong „Flowers“ zur Musik zurück

Neues Jahr, neuer Knaller.

Nach wochenlangem Necken, dass neue Musik am Horizont sei, Miley Cyrus hat gerade ihre mit Spannung erwartete Single „Flowers“ veröffentlicht. In ihrem neusten Track, the Stimme Alaun singt alles darüber, „mich besser lieben zu können als du“.

Miley scheint einen Ex zu rufen, indem sie darüber singt, wie sie „ein Haus gebaut und zugesehen haben, wie es brennt / Ich wollte nicht gehen / Ich wollte nicht lügen / Fing an zu weinen, aber dann erinnerte ich mich, dass ich / ich mir Blumen kaufen kann .“

Das stärkende Video zeigt, wie sie trainiert und an Stärke gewinnt, wie sie nach einer Trennung ihre Selbstliebe und Unabhängigkeit annimmt.

Der Song der 30-Jährigen kommt fast zwei Wochen, nachdem sie zum ersten Mal Hinweise auf ihre Rückkehr zur Musik gegeben hat und einen kurzen Soundbite der Single vom 31. Dezember geteilt hat. In ihrer ursprünglichen Ankündigung auf Instagram gab die Sängerin das Veröffentlichungsdatum des Tracks bekannt wäre der 13. Januar – was auch zufällig ihr Ex-Mann ist Liam Hemsworth’s Geburtstag.

(In späteren Beiträgen bemerkte Miley, dass ihre Single in verschiedenen Zeitzonen debütieren würde, nämlich am 12. Januar in den USA und am 13. Januar in anderen Teilen der Welt gleichzeitig – einschließlich Liams Heimat Australien).

Und obwohl Miley sich nicht dazu geäußert hat, ob ihr neuestes Lied war gemeint um am Geburtstag ihres Ex zu debütieren, sprechen ihre Texte immer noch von Selbstliebe, die über einer scheinbar unglücklichen Romanze herrscht.