Zeg bonjour tegen deze adembenemende verjaardagsplannen.

Miles Teller belde op zijn 36e verjaardag met torenhoge uitzichten bovenop de Eiffeltoren, waar hij samen met zijn vrouw genoot van het diner Keleigh Sperry Teller. In beelden die door Keleigh op Instagram zijn gedeeld, is te zien hoe het paar een kus deelt voor het monument en de Parijse uitzichten in zich opneemt.

“Gelukkige vroege verjaardag mijn liefste”, schreef Keleigh in haar bericht van 19 februari, waarin ze restaurant Le Jules Verne bedankte voor een “ongelooflijk diner” in het iconische monument en het Four Seasons George V Paris “voor alles om hem te helpen verrassen. Merci Merci.”

De festiviteiten gingen ook binnen door, zoals de Topkanon: Maverick acteur werd begroet met rozenblaadjes, verjaardagsballonnen en champagne in zijn hotelkamer, zoals te zien is in een TikTok Keleigh gepost op 21 februari, ingesteld op “Paris” door Taylor Snel.

En omdat een feestelijke reis naar Parijs niet compleet is zonder een eeuwig symbool van liefde, liet het paar een slot achter met hun initialen op een brug.