Der Stürmer der Charlotte Hornets, Miles Bridges, hat sich am Freitag der Polizei gestellt, teilten die Behörden mit. Im Mecklenburg County, North Carolina, wurde ein Haftbefehl gegen den NBA-Spieler erlassen, nachdem im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit einem Fall häuslicher Gewalt gegen die Schutzanordnung verstoßen worden war.

Laut einer Pressemitteilung des Lincoln County Sheriff’s Office stellte sich der 25-jährige Bridges in Begleitung seines Anwalts im Lincoln County Detention Center in North Carolina. Er erschien vor einem Bezirksrichter und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 1.000 US-Dollar freigelassen, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach Angaben des Büros des Sheriffs werden Bridges Verstoß gegen eine Schutzanordnung, Kindesmissbrauch und Verletzung persönlichen Eigentums vorgeworfen.

Das Büro des Sheriffs bestätigte gegenüber CNN, dass der Haftbefehl ursprünglich Anfang Januar ausgestellt, aber erst am Freitag zugestellt wurde.

Bridges, der letzte Saison nicht in der NBA spielte, wurde letztes Jahr wegen häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauchs angeklagt, die auf einen mutmaßlichen Angriff auf seine Partnerin vor den Augen ihrer Kinder zurückzuführen war.

Im November 2022 machte Bridges keine Einwände gegen eine Anklage wegen häuslicher Gewalt geltend und die verbleibenden Anklagepunkte gegen ihn wurden abgewiesen. Bridges wurde zu drei Jahren formeller Bewährung, einem Jahr Beratung zu häuslicher Gewalt, einem Jahr Erziehungsunterricht und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, heißt es in einer Erklärung der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles County.

Bridges unterzeichnete in dieser Nebensaison einen Einjahresvertrag, um zu den Hornets zurückzukehren, und musste nur zehn Spiele der von der NBA verhängten 30-Spiele-Sperre verbüßen, nachdem die Liga davon ausgegangen war, dass ihm im Rahmen dieser Saison 20 verpasste Spiele angerechnet würden Sperre, da er letzte Saison alle 82 Spiele verpasste.

„Wir stehen in Kontakt mit den Hornets und sammeln Informationen“, sagte NBA-Sprecher Mike Bass gegenüber CNN.

CNN hat den Anwalt der Hornets and Bridges um einen Kommentar gebeten.

Bridges wurde von den Los Angeles Clippers in der ersten Runde des NBA Draft 2018 von der Michigan State University gedraftet und nach Charlotte transferiert, wo er vier Saisons spielte. Er hatte 2021–2022 sein bestes Profijahr mit durchschnittlich 20,2 Punkten, 7,0 Rebounds und 3,8 Assists vor dem Vorfall.