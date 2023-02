Geschreven door Marianna Cerini, CNNMilaan, Italië

Gasten die woensdag naar de Milan Fashion Week-show van Diesel kwamen, waren misschien verrast door de set: een gigantische berg condooms. Het Italiaanse merk onthulde zijn herfst-wintercollectie 2023 tegen een achtergrond van meer dan 200.000 Durex-dozen, een knipoog naar zowel sekspositiviteit als een aanstaande samenwerking met het anticonceptiebedrijf.

“We spelen graag bij Diesel, en we zijn serieus bezig”, zei creatief directeur Glenn Martens in een verklaring. “Veel plezier, respecteer elkaar, wees veilig.”

Inderdaad, de hele collectie verkende thema’s als vrijheid, plezier en experimenteren, met modellen die rond de condoomlawine paradeerden in ultra-low-rise jeans, spijkerkleding met doorschijnende mesh-kanten panelen en gescheurde zijden jurken die bij elkaar werden gehouden door wankel ogende kettingen. De begeleidende techno-soundtrack werd afgewisseld met het geluid van expliciet gekreun, wat de boodschap versterkte dat Martens erop uit is om grenzen te verleggen.

Een model in een zijden jurk met gedrapeerde kettingen op de catwalk. Credit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Sinds hij in oktober 2020 creatief directeur werd, heeft de Belgische ontwerper Diesel – al lang bekend om zijn provocerende marketing en luxe jeans-esthetiek – gestuurd naar meer experimenteel gebruik van denim. Hij speelt ook met upcycling. Alleen al deze collectie bestond uit overgebleven nylon dat was gecoat met een ander soort plastic en verwarmd nepbont van dood materiaal dat zo was geverfd dat het er bijna uitzag als vloeistof, en motorjacks die waren verbrand en getransformeerd tot structurele stukken.

Een look uit de herfst-wintercollectie 2023 van Diesel. Credit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

En natuurlijk heeft hij het decorontwerp van Diesel tot een gespreksonderwerp gemaakt tijdens de modeweek.

In februari 2022, bij de terugkeer van Martens na de pandemie, begroette het label de aanwezigen met vijf springkussens in een reeks brutale poses die door Diesel werden beschreven als ‘zelfverzekerd, uitbundig en trots’. Elk was gemodelleerd naar een echte persoon en varieerde van ongeveer 25 voet tot 55 voet breed. Uitnodigingen voor de show bevatten een eetbare string gemaakt van rood en wit snoep.

Vervolgens zette Diesel voor de lente-zomer 2023-presentatie afgelopen september een enorm springkussen op dat een Guinness World Record opleverde voor ’s werelds grootste opblaassculptuur ooit. (Het label nodigde ook het publiek uit om de show bij te wonen en brak met de exclusieve normen van de modeweek om maar liefst 5.000 mensen te ontvangen.)

Modellen lopen langs de ‘berg’ knalrode condoomdoosjes. Credit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

De ‘berg’ van het condoom, zoals Diesel het omschreef, zorgde voor weer een viraal moment onder leiding van Martens – een zet die zowel de nieuwe collectie van het label als veilige seks promoot. In overeenstemming met het thema werden uitnodigingen verzonden in de vorm van Durex-pakketten, terwijl een post-runway persbericht aankondigde dat Diesel in april nog eens 300.000 condooms zal verspreiden in zijn winkels over de hele wereld. Een jersey T-shirt dat op de catwalk van woensdag te zien was, hintte ook naar wat komen gaat, met het klassieke Diesel “D”-logo verwisseld voor Durex’s “D”.

Bovenste afbeelding: de set van de Diesel-presentatie.