Mikroplastik in menschlichen Venen gefunden — RT World News

In der ersten Studie dieser Art entdeckten die Forscher 15 Partikel der Schadstoffe pro Gramm Venengewebe

Mikroplastik wurde erstmals in menschlichem Venengewebe gefunden, wie ein Forscherteam der University of Hull letzte Woche enthüllte. Fünf verschiedene Arten von Mikroplastik wurden in Proben entdeckt, die aus den Stammvenen (Beinvenen) von Patienten entnommen wurden, die sich einer Herz-Bypass-Operation unterziehen.

„Wir waren überrascht, sie zu finden“, Professor Jeanette Rotchell sagte in einer Pressemitteilung, die die Veröffentlichung des Papiers in der Zeitschrift PLoS One begleitete. „Wir wissen bereits, dass sich Mikroplastik im Blut befindet … aber es war nicht klar, ob sie Blutgefäße in Gefäßgewebe überqueren können, und diese Arbeit legt nahe, dass sie genau das können.“

Die in Großbritannien ansässigen Forscher fanden eine durchschnittliche Konzentration von 15 Plastikpartikeln pro Gramm Venengewebe, ähnlich oder höher als die in Lungen- und Dickdarmgewebe gefundenen Werte, stellten jedoch fest, dass die Form und Art des im Gefäßgewebe gefundenen Plastiks deutlich war anders als andere Gewebearten.









„Diese ersten menschlichen Gewebeanalysen deuten darauf hin, dass die Verteilung der vorherrschenden Arten von Mikroplastik gewebespezifisch sein könnte“, Rotchell beobachtet.

Zu den am häufigsten in den Proben gefundenen Kunststoffarten gehören Alkydharz, das in synthetischen Farben und Lacken enthalten ist; Polyvinylacetat, ein Klebstoff, der beim Verpacken und Versenden von Lebensmitteln verwendet wird; Nylon und EVOH-EVA, die für Lebensmittelverpackungen und wasserdichte Laminierung verwendet werden.

Während Rotchell das betonte „wir wissen noch nicht, welche auswirkungen dies auf die menschliche gesundheit hat“, Sie räumte ein, dass Mikroplastik nachweislich verursacht wurde „Entzündungs- und Stressreaktionen“ in Laborumgebungen.

Co-Autor Professor Mahmoud Loubani fügte hinzu, dass das Vorhandensein von Mikroplastik zum Scheitern von Koronararterien-Bypass-Operationen mit Transplantaten aus den Stammvenen beitragen könnte, was auf die Verunreinigungen hindeutet „kann durchaus eine Rolle bei der Beschädigung des Inneren der Vene spielen, was dazu führt, dass sie im Laufe der Zeit verstopft wird.“ Das Entfernen des Mikroplastiks sei eine Möglichkeit, sagte er in der Pressemitteilung.

Das Team hat die allgegenwärtigen Schadstoffe zuvor in Blut und Lungengewebe sowie in chirurgischen Operationssälen entdeckt. Schätzungen zufolge gelangen jede Minute 15 Tonnen Plastikmüll in die Ozeane der Erde, zerfallen in kleinere Partikel und gelangen über die Nahrungskette und die Atemluft in den Körper.