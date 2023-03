Mikel Arteta stuurde Nuno Tavares in bruikleen nadat hij volgens rapporten ‘geërgerd’ was geraakt door zijn gedrag.

Arsenal-baas Arteta staat bekend om zijn no-nonsense aanpak als het gaat om de houding van zijn spelers.

Tavares scoorde dit seizoen zes keer voor Marseille

Zijn aanpak van de Pierre-Emerick Aubameyang-situatie is hiervan het beste voorbeeld.

Arteta ontsloeg de aanvoerder van de club in 2021 na een reeks disciplinaire problemen en de Gunners hebben sindsdien niet meer achterom gekeken.

Nu, volgens rapporten, besloot de Arsenal-baas om Tavares op huurbasis naar Marseille te sturen toen de vleugelverdediger hinderlijk werd.

De Franse krant L’Equipe meldt dat Arteta en zijn staf ‘vaak geïrriteerd waren door zijn gedrag’ en dat dit de reden is voor zijn lening.

Het rapport voegt er ook aan toe dat Tavares tijdens zijn tijd bij Marseille ‘soms verloren leek op het veld’.

Het is een achtbaan geweest in Frankrijk voor de 23-jarige, die dit seizoen al maar liefst zes keer scoorde in de Ligue 1.

Getty Arteta neemt geen onzin als het gaat om het gedrag van spelers

Getty Arsenal betaalde ongeveer 8 miljoen pond om Tavares over te nemen van Benfica

Hij is door de club berispt voor een recente rode kaart tegen Monpellier, terwijl hij worstelde in de 3-0 nederlaag van Marseille tegen Paris Saint-Germain.

Er is echter hoop dat hij zijn Arsenal-carrière nieuw leven kan inblazen, aangezien the Gunners geen koopoptie in de huurovereenkomst wilden opnemen.

Zoals het er nu uitziet, keert hij in de zomer terug naar de Emiraten en strijdt hij mogelijk tegen Oleksandr Zinchenko om een ​​plek, terwijl Kieran Tierney naar verluidt op weg is naar zijn vertrek.

De international van Schotland trad in 2019 toe, maar moest dit seizoen wennen aan de wisselbank en wordt in verband gebracht met Newcastle.