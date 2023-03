Mikel Arteta is verheugd over de langverwachte terugkeer van Gabriel Jesus naar Arsenal na een afwezigheid van vier maanden.

De Braziliaan werd echter gewaarschuwd dat hij zijn plek in de basiself van de Gunners moet terugverdienen.

AFP Jesus speelde de laatste 13 minuten van de overwinning van Arsenal op Fulham

Jesus is sinds november afwezig in de selectie als gevolg van een knieblessure die hij opliep tijdens het WK met Brazilië.

De 25-jarige maakte eindelijk zijn Arsenal-terugkeer tijdens hun 3-0 overwinning tegen Fulham op zondag, toen hij in de 77e minuut van de bank kwam voor Leandro Trossard.

Arteta was blij om zijn sterspits terug in het frame te zien, maar houdt vol dat de speler geen gegarandeerde starter is, ondanks de briljante impact die hij had vóór zijn blessure.

Sprekend over Jezus na de wedstrijd, zei Arteta: “Een grote opsteker. Het was de eerste stap vandaag.

“We wisten niet of het de juiste wedstrijd was, maar gisteren keek ik hem in zijn ogen en hij zei: ‘Ik ben er klaar voor’.

“Nu moet hij zijn plek verdienen, net als elke andere speler.”

Getty Arteta heeft Jezus een uitdaging gesteld voor de komende weken

Getty Jesus is weer fit voor Arsenal’s run-in als ze streven naar een eerste landstitel in 19 jaar

Man United 0-0 Southampton LIVE: Woodwork sloeg driemaal toe en Casemiro kreeg gelijkspel Jezus keert terug voor Arsenal terwijl Trossard geschiedenis schrijft in de Premier League De wedstrijden die Casemiro zal missen als hij zijn tweede rode kaart krijgt voor Man United Mudryk kreeg een rood gezicht na wild vieren van een buitenspelgoal, maar voorkomt vervolgens 007-jibes ‘Looks like Conor Benn’ – Dean Saunders onthult het geheim van Dwight Yorke om in vorm te blijven ‘Een s***storm’ – Liverpool-baas Jurgen Klopp doet uitspraak over Lineker’s ruzie met de BBC





Jesus scoorde vijf doelpunten en assisteerde nog eens zeven in 20 optredens in alle competities voor Arsenal voordat hij geblesseerd raakte.

Eddie Nketiah vulde de leegte tijdens zijn afwezigheid, maar Arteta heeft er recentelijk voor gekozen om in plaats daarvan Gabriel Martinelli te gebruiken.

Gabriel, Martinelli en Martin Odegaard scoorden allemaal om de Gunners naar een belangrijke drie punten te loodsen, waarbij Leandro Trossard bij elk doelpunt assisteerde.

Arsenal blijft bovenaan de ranglijst van de Premier League staan ​​en heeft opnieuw vijf punten voorsprong op Jesus’ voormalige ploeg, Manchester City.

Getty Het was een gemakkelijke voetbalmiddag voor Arsenal in Craven Cottage