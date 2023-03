Arsenal-baas Mikel Arteta heeft onthuld dat de blessure van Leandro Trossard die hij opliep in de 3-2 zege tegen Bournemouth een ‘zorg’ is.

De Belgische aanvaller strompelde in de 22e minuut weg in de 3-2 overwinning van zaterdag op de Cherries nadat hij onbetwist had opgetrokken.

rex Arsenal-aanvaller Trossard ging in de eerste helft geblesseerd uit tegen Bournemouth

Trossard was de laatste drie wedstrijden voor de Gunners begonnen, waar hij indruk had gemaakt in de valse negen-rol.

En met Eddie Nketiah die een lichte enkelstoot koestert, zullen Arsenal-fans zweten over wie aan de leiding gaat met Gabriel Jesus die nog niet klaar is om terug te keren.

Arsenal neemt het donderdag op tegen Sporting Lissabon in de Europa League, voordat ze volgende week de strijd aangaan met Fulham in Craven Cottage.

Arteta gaf een update over de conditie van Trossard tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd en zei: “Het is een zorg.

“Hij kwam meteen naar me toe en vertelde me dat hij niet verder kon omdat hij iets had gevoeld toen hij terugkwam na de bocht.

“We moeten hem beoordelen en kijken hoe het met hem gaat.”

Getty Trossard maakt indruk bij The Gunners sinds hij in januari bij de club kwam

Arteta zou Gabriel Martinelli nu in de nabije toekomst kunnen gebruiken als centrumspits van Arsenal.

Maar de Spanjaard hoopt Jezus snel terug te hebben, terwijl de Braziliaan dichter bij een terugkeer naar actie komt.

Omdat hij vanwege een knieblessure niet meer voor Arsenal heeft gespeeld sinds voor de WK-pauze, zal de 25-jarige worden betrokken bij de cruciale aanloop naar het einde van het seizoen.

En als enorme opsteker voor de Noord-Londenaren was Jesus betrokken bij de warming-up van Arsenal na hun thriller met vijf doelpunten tegen Bournemouth in de Emirates.

Richard Pelham / De zon Jesus was betrokken bij de warming-up van Arsenal na de overwinning in Bournemouth

De ex-spits van Manchester City droeg trainingskleding van Arsenal en werd samen met zijn teamgenoten over het veld zien joggen.

Het valt nog te bezien wanneer de speler precies terug zal zijn, met Arteta die eerder deze week onthulde dat het niet lang meer zal duren.

Hij merkte op: “Hij is niet ver meer. Ik wil geen tijdlijn geven, maar hij doet bepaalde dingen met het team en bepaalde dingen buiten het team.

‘Hij is niet erg dichtbij, maar ook niet erg ver weg. De doktoren hebben vertrouwen in hoe hij evolueert.

“Het is vrij eenvoudig geweest. In het begin waren we behoorlijk bezorgd en gelukkig viel het mee.

“Gabi heeft dat eerder meegemaakt, zijn mentaliteit is ongelooflijk en het team heeft het heel goed met hem gedaan.”

Volg HIER alle laatste wedstrijden en resultaten van de Premier League op talkSPORT.com