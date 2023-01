Mikel Arteta exklusiv: Arsenal kann die heftige Rivalität zwischen Manchester United im Rennen um den Premier League-Titel wieder entfachen | Fußball Nachrichten

Perfekt gibt es in Premier-League-Kreisen nicht, aber wenn es so wäre, würde es in etwa so aussehen, wie der Fußball, den Arsenal in dieser Saison produziert.

Die Gunners sind eine Mannschaft, die sich zuhause fühlt, wenn sie weg ist. Sie balancieren Jugend mit Erfahrung aus. Sie erzielen mit Flair und Können Ergebnisse, können aber auch hässlich gewinnen – betrachten Sie ihren 1: 0-Sieg gegen Leeds im Oktober als Beweis.

Auch der Derby-Triumph am Sonntag in Nord-London wies ähnliche Merkmale auf.

Arsenals Erfolg ist nicht plötzlich, er ist methodisch. Es wurde im Laufe der Zeit kultiviert. Verfeinert und verfeinert von einem Praktiker, dessen Standards unerbittlich hoch sind und dessen Methoden ebenso detailliert wie präzise sind.

Das Langzeitprojekt von Mikel Arteta beginnt Früchte zu tragen.

Arsenal hat, vielleicht verspätet, Manchester City als Favoriten auf die Krone der Premier League in dieser Saison überholt, aber Arteta tröstet sich nicht mit den Schätzungen der Buchmacher. Er überlässt nichts dem Zufall, keinen Stein auf dem anderen.

Wie jeder vernünftige Cheftrainer misst er Fortschritte an greifbaren Meilensteinen – wie zum Beispiel einem Erstliga-Double gegen den uralten Erzfeind Tottenham zum ersten Mal seit 2013/14.

Oder der Fünf-Punkte-Vorsprung (und das Spiel in der Hand), den sie derzeit gegenüber dem nächsten Rivalen Man City haben.

Oder noch überzeugender, ihre beeindruckende Gesamtpunktzahl (47 von 18 gespielten) – die meisten, die sie in dieser Phase einer Ligakampagne seit jeher gesammelt haben. Sie überflügeln sogar Arsenals „Invincibles“ von 2003-04.

Wie sind wir also hierher gekommen und kann diese bemerkenswerte Form aufrechterhalten werden?

„Der Plan war immer, besser zu werden, und zwar schnell, aber die Realität sieht anders aus“, begann Arteta. „Leider ist die Kurve nicht immer [upwards]. Die Kurve geht auf und ab“, verdeutlicht er mit einer wellenförmigen Handbewegung.

„Ich hatte Glück, weil ich in jedem Moment die Unterstützung hatte, die ich brauchte. Wir hatten Schwierigkeiten, die ich nie geplant hatte, wie bei Covid. Wir brauchten Zeit, um das Team und den Kader weiterzuentwickeln – es war drin ein Zustand, der stark verbessert werden musste. Jetzt sind wir in einer viel besseren Position.“

Die Position, auf die sich der Spanier bezieht, ist Tabellenführer. Wenn sie bis zum 28. Mai bleiben würden, würde Arsenal ihren ersten Premier League-Pokal seit 19 Jahren holen. Sie waren 40/1 Außenseiter, bevor ein Ball getreten wurde, jetzt sind die Gunners chancenlos – sie verlieren.

„Die Anforderungen, die der Klub an seine Spieler stellt, machen sie hungrig“, so Arteta weiter und achtete im darauffolgenden Satz darauf, auch Demut zu vermitteln. „Noch ist nichts gewonnen, es ist zu früh, aber die Fans nehmen das Feuer und den Wunsch auf – das Selbstvertrauen hängt stark zusammen. Das muss auf diesem Niveau vorhanden sein.

„Wir haben es nicht getan [win the league]. Dieses Team ist neu dabei. Wir müssen uns alle möglichen Argumente liefern, um zu versuchen, es zu erreichen. Die Lust ist da, das ist sicher. Ich bin sehr zufrieden damit, wo wir stehen – ich würde das nicht ändern.“

Arteta selbst ist besessen von Verbesserungen – was verständlich ist, wenn man seine Anleitung bedenkt. Unter Pep Guardiola bei Man City gewann er zwei Premier League-Titel, einen FA Cup und zwei Ligapokale. Spulen Sie ein paar Jahre vor, dann ein paar mehr, und Peps Schützling ist jetzt die glaubwürdigste Bedrohung für Citys fünften Titel in sechs Spielzeiten.

Arteta wäre nicht von der Ironie angezogen, seinen ehemaligen Erzieher an sich zu reißen, genießt aber dennoch den Kampf, der zwischen der roten Seite von Nord-London und dem himmelblauen Manchester entsteht.

„Es ist seltsam“, sagte er. „Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Wir haben unglaubliche Erfahrungen zusammen gemacht. Wir haben eine ganz besondere Beziehung und wenn man so einer Person gegenübersteht, ist es immer seltsam. Aber ich wusste es an dem Tag, als ich die Entscheidung traf [to leave Manchester City and join Arsenal]das würde der Fall sein.“

Während Guardiolas gequälte Seele damit beschäftigt ist, Perfektion zu erzwingen und sein „nicht wiederzuerkennendes“ Team zu beklagen, hat Arteta das Gegenteil getan. Er hat ein Feuer unter seinen Spielern entzündet. Die Arsenal-DNA, die in den Teams während der Arsene Wenger-Ära so erkennbar war, ist endlich zurück. Der Fußball ist schön anzusehen, manchmal elektrisierend, aber was noch wichtiger ist, er ist dazu bestimmt, zu gewinnen.

„Wir verteidigen und repräsentieren unseren Klub auf jede erdenkliche Weise“, sagte er. „Wir können als Verein und als Mannschaft viel besser werden. Das sind die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen müssen. Wir sind die Ersten, die sagen, dass wir die Besten sein wollen, das ist der Wunsch dieses Vereins. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf jeden Tag die richtigen Dinge tun.

„Gewinnen bringt alles zusammen, glauben Sie mir. Gewinnen ist einfach so hilfreich. Es ist der springende Punkt, alles, was wir tun. Die Art, wie ich hier spreche, alles, was wir auf dem Fußballplatz tun, jede Entscheidung, die wir treffen, ist zu gewinnen. Das ist das Wichtigste Sache.“

Der Mini-Einbruch von Man City ist Arsenals Gewinn, aber stürmischere Gewässer liegen vor uns. Tatsächlich wird das Ziel auf dem Rücken der Gunners von Woche zu Woche größer, da Manchester United versucht, sich in ein enger werdendes Titelrennen einzufügen. Arsenal gilt jetzt als Bedrohung – und zwar als beträchtliche. Ein Wettbewerb, der so fein ausbalanciert ist, muss zwangsläufig „Drehungen und Wendungen“ haben, sagt Arteta.

Bild:

Arsenal ist fünf Punkte besser dran als in der gleichen Phase ihrer letzten PL-Titelgewinnsaison 2003-04





Arsenal im Aufwind Seit der letzten Saison von Mikel Arteta als Spieler 2015-16 ist Arsenal in den letzten sechs Spielzeiten nicht unter den Top 4 der PL gelandet.

Das Aufeinandertreffen am Sonntag mit Erik ten Hags United ist daher an einem interessanten Punkt angelangt. Die Bewältigung großer Ereignisse hat diese junge Arsenal-Mannschaft zuvor zurückgehalten. Wie wird es ihnen also ergehen, wenn strengere Prüfungen dicht und schnell eintreffen?

„Wir hatten große Lektionen. Sie müssen verstehen, dass Rückschläge einen bestimmten Kontext haben – einige Dinge konnten wir kontrollieren, andere lagen außerhalb unserer Kontrolle. Wir haben die Verantwortung, aus Fehlern zu lernen.

„Es stimmt, dass die Mannschaft gelernt hat, mit diesen schwierigen Momenten sehr effizient umzugehen. Das ist etwas, das wichtig ist. Es gibt Momente, in denen es regnet, windet, der Platz nicht gut ist und wir vor drei Tagen spielen. Aber Sie haben es getan.“ in diesem Kontext noch zu gewinnen.

„Unter allen Umständen zu gewinnen, ist also das, was ein großartiges Team haben sollte. Man kann nicht alle drei Tage auf die gleiche Weise gewinnen, das ist unmöglich. Es geht darum, einen Weg zu finden – was diesen Moment auslöst, um dich über die Linie zu bringen und ein Fußballspiel zu gewinnen.“

Diese Saison war vollgepackt mit Momenten, die das Momentum verändern. Einige zum Vorteil von Arsenal. Gerade als United begann, grüne Triebe der Genesung zu zeigen und letzten Samstag gegen den Rivalen Man City zu gewinnen, wird ihr Star-Mittelfeldspieler Casemiro wegen eines Fouls an Wilfried Zaha in einer Begegnung unter der Woche gegen Crystal Palace gebucht – was ihn von Uniteds Reise in die Emirate ausschließt. Die Abwesenheit des Brasilianers könnte Arsenal durchaus einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Diese Einrichtung war in den Neunzigern und Neunzigern ein Synonym für die „dunklen Künste“. Denken Sie an Patrick Vieira gegen Roy Keane. Denken Sie an Zusammenstöße und Schlägereien, Handgreiflichkeiten und Fracases. Es ist ein Groll, der beiden Managern und sicherlich allen spielenden Mitarbeitern vorausgeht. Aber die Begegnung an diesem Wochenende hat das Potenzial, die Flamme neu zu entfachen. Eine Reminiszenz an vergangene Zeiten, wenn man so will. Es ist „sinnvoll“, räumte Arteta ein.

„Ich habe Erinnerungen [of Arsenal vs Man United] seit ich jünger war – ich habe diese Schlachten gesehen. Ich erinnere mich, wie intensiv und leidenschaftlich es war, das hat wirklich meine Aufmerksamkeit erregt … Jedes Spiel ist im Moment massiv, aber wir sind wirklich konzentriert und entschlossen.“

Tatsächlich befinden sich beide Klubs nach jeweiligen Übergangsphasen auf einem ähnlichen Aufwärtstrend, waren aber bis vor Kurzem anfällig für Schwankungen. Am Sonntag werden wir wahrscheinlich einen besseren Hinweis darauf bekommen, wer in der Evolutionssequenz weiter ist.

Arteta schloss mit seinen Gedanken zu Arsenals neuestem Neuzugang Leandro Trossard, von dem er hofft, dass er zum Titelgewinn beitragen kann: „Er ist ein Spieler, der uns im letzten Drittel viel Vielseitigkeit und Qualität verleiht. Er kennt die Liga. Er war verfügbar und er wollte kommen – er wollte unbedingt kommen.Wir heißen diese Art von Spielern im Club willkommen.

„Er hatte ein Lächeln im Gesicht und glaubte, dass es der richtige Moment für ihn war, sich zu bewegen. Es war wirklich gut gemacht, zwischen dem Spieler, dem Berater und dem Verein. Ich mag den Prozess und das Ergebnis am Ende natürlich sehr.“ Er ist bereit und wird am Sonntag verfügbar sein. Ich bin sehr glücklich.“

Die Frage ist, wird Arteta am Sonntagabend immer noch seine Hände aneinander reiben, oder wird sich Uniteds Wiederaufleben als zu heiß erweisen, um damit fertig zu werden?

