Declan Rice ist Arsenals neuer „Leuchtturm“, seine Aura und Führung verleihen dem Team eine andere Dimension, sagt Mikel Arteta.

Eine Saison mit großen Fortschritten endete letztendlich mit einer Enttäuschung, da die Gunners keinen Pokal gewinnen konnten und vor allem im Titelrennen der Premier League hinter Manchester City scheiterten.

4 Arsenal sprengte die Bank, um Rice zu verpflichten, und zahlte West Ham 105 Millionen Pfund für seine Dienste, ein Rekord für einen britischen Spieler Bildnachweis: Getty

Aber Arsenal hat im Transferfenster viel Ehrgeiz gezeigt und über 200 Millionen Pfund für drei Blockbuster-Neuverpflichtungen in Rice, Stürmer Kai Havertz und Verteidiger Jurrien Timber ausgegeben.

Rice ist der bisher herausragende Sommer-Neuzugang im Emirates Stadium und in der Premier League, und Gunners-Chef Arteta freut sich, endlich den Mann zu bekommen, den sein Team braucht.

„Ich sehe ihn als Leuchtturm – er ist bereit, Licht in andere zu bringen, andere zu verbessern und das Team besser zu machen, und das ist eine enorme Qualität“, sagte Arteta.

„Um ein Mittelfeldspieler zu sein, muss ich das haben, und er hat es zu 100 Prozent.“

„Die Art, wie er spricht und sich präsentiert, sein Ehrgeiz und seine Leidenschaft für das Spiel. Das ist genau das, was wir brauchten.“

„Es ist seine Führung, seine Aura, die Erfahrung, die er bereits in der Liga hat, die er meiner Meinung nach einbringen wird, um das Team in eine andere Dimension zu bringen.“

4 Ist Rice Arsenals fehlendes Puzzleteil? Bildnachweis: Getty

4 Arteta wurde diesen Sommer wirklich gut unterstützt Bildnachweis: Getty

Arteta sprach im Vorfeld der Saisonvorbereitungsspiele von Arsenal in Amerika, bei denen Arsenal auf Manchester United und Barcelona trifft, während es am Donnerstag in seinem ersten Spiel in den USA gegen die MLS All-Stars XI antritt.

Die Verpflichtung von Rice wurde erst letztes Wochenende bekannt gegeben, aber Arteta sagt, dass sich der ehemalige West-Ham-Mann bereits gut eingelebt hat.

„Ich denke, Sie alle kennen seine Führungsqualitäten, seine Persönlichkeit und die Erfahrung, die er bereits mit 24 Jahren hat“, fügte der Gunners-Boss hinzu.

„Sehr reibungslos (Übergang in die Gruppe). Er ist bereits mit einigen der Jungs sehr vertraut, er kannte offensichtlich auch einige der Jungs aus dem englischen Lager. Er scheint sehr glücklich zu sein.“

4 Rice scheint bereits einer der Spitzenreiter im Kader zu sein Bildnachweis: Getty

Offenbar hat Arsenal alle wichtigen Aufgaben für den Sommer erledigt, auch wenn Arteta zugab, dass man nie nie sagen kann.

„Natürlich sehr zufrieden, wie Sie sich vorstellen können“, sagte Arteta über das Transfergeschäft von Arsenal. „Wir haben die Spieler verpflichtet, die wir wollten, wir haben sie früh verpflichtet und sie beginnen sich sehr schnell an die Mannschaft zu gewöhnen.“

„Wir haben jetzt etwas Zeit, uns vorzubereiten und auch ihnen die beste Chance zu geben, sich richtig auszudrücken.“

„Um sich anzupassen, müssen sie natürlich ein paar Tage lang erleben, wie es bei Arsenal aussieht.“

„Mal sehen“, sagte Arteta, als er nach weiteren Neuverpflichtungen in diesem Sommer gefragt wurde.

„Es ist noch viel Zeit auf dem Markt und auch bei einigen unserer Spieler sind große Erwartungen, also müssen wir abwarten, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen entwickeln.“

„Wir werden wachsam sein, es ist noch Zeit, Dinge zu erledigen, es ist natürlich auch noch Zeit für Ausstiege. Ich bin sicher, dass sich die Dinge bewegen werden.“