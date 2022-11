Mikel Arteta analysiert seine entscheidenden Momente bei Arsenal, als der Spanier das 150. verantwortliche Spiel erreicht | Fußball Nachrichten

Mikel Artetas 150. Ligaspiel als Trainer von Arsenal endete mit einem 1:0-Sieg gegen Chelsea. Wenn der Arsenal-Trainer seinen 151. Sieg gegen die Wölfe gewinnt, wird Arsenal – das den besten Start in eine Ligasaison in der Vereinsgeschichte hingelegt hat – zu Weihnachten an der Tabellenspitze stehen

Es war eine schnelle, holprige und manchmal turbulente Einführung in das Management, aber im Moment schauen Arsenal und Arteta auf den Rest.

Es gab entscheidende Momente auf dem Weg, aber als Arteta und ich uns hinsetzen und über seine fast drei Jahre im Amt nachdenken, sind es nicht die Trophäen oder Siege, die für ihn die lohnendsten Momente sind, sondern etwas weitaus Bedeutenderes.

„Ich bin wirklich stolz, vor allem auf eines – dass wir einen Verein hatten, der sich in einer schwierigen Lage befand, und dass wir heute einen Verein haben, auf den ich und wir stolz sein können“, sagte er.

Artetas Reise begann mit einem 1:1-Unentschieden gegen Bournemouth. Er kann sich an den Regen, die Nervosität, das Gefühl des Privilegs und der Ehre erinnern, als er hinausging, und an das Team, das er ausgewählt hatte.

Nur drei – Bukayo Saka, Reiss Nelson und Granit Xhaka – sind noch im Club. Ich bezeichne sie als „Überlebende“, aber Arteta stellt mich klar, während wir über die Entwicklung des Teams sprechen.

„Sie sind Teil dieser Reise. Es war sehr intensiv und ich bin jedem Spieler, der Teil dieser Reise war, so dankbar. Sie alle haben mit Sicherheit zu dem beigetragen, was jetzt passiert, und uns zu besseren Trainern zu machen. Es war absolut Vergnügen, ich habe es wirklich genossen.“

Mikel Artetas erstes Spiel als Arsenal-Trainer war gegen Bournemouth





Dieses Spiel gab Arteta seinen ersten Eindruck vom Leben als Boss. Er wusste, nachdem er unter Pep Guardiola gearbeitet hatte, dass „wenn man Co-Trainer ist, die Kugeln den nächsten treffen“, aber er war nicht darauf vorbereitet, wie schwer es wäre, einen Spieler fallen zu lassen.

„Sie sagen ihnen, dass Sie Ihren Beruf nicht ausüben können“, erklärte er. „Ich nehme [away] der schönste Teil der Woche, das sind die Wochenenden oder das Spiel unter der Woche. Es ist schmerzhaft. So wie ich meinen Beruf gelernt habe und wie ich als Spieler war, denke ich, dass es viel besser ist, es ihnen direkt zu sagen und ihnen die Gründe dafür zu nennen.“

Spiel 28 – Sieg über Chelsea im FA-Cup-Finale

Mikel Arteta gewann den FA Cup in seiner ersten Saison als Arsenal-Trainer





Wir spulen vor zu Spiel 28 – Arteta und einem siegreichen Tag in Wembley für Arsenal, als sie Chelsea im FA Cup-Finale besiegten.

Über das Spiel nachdenkend sagte er: „Es kam sehr früh und war etwas ganz Besonderes. Es war nach dem Lockdown, schau dir nur die Bilder des leeren Stadions an, das war eine größere Schande. Wir haben es genossen, aber es war nicht das Ich würde das gerne mit unseren Fans in diesem Stadion machen.“

Einige Manager gehen ihre ganze Karriere lang, ohne Silberbesteck in die Hände zu bekommen, also was hat dieser Sieg so früh in seiner Managerkarriere bewirkt?

„Die Dinge drehen sich so schnell um. Es ist großartig, es ist so schwierig zu gewinnen, besonders in dieser Liga. Wenn Sie sehen, dass es ein Misserfolg ist, eine Trophäe nicht zu gewinnen, werden Sie deprimiert in Ihrem eigenen Zimmer sein und sich nicht großartig fühlen, was Sie tun tun. Also musst du du selbst sein, daran glauben und dafür arbeiten und dein Bestes geben. Das ist alles, was wir tun können.“

Spiel 53 – Der Sieg am Boxing Day beendet den 56-tägigen sieglosen Lauf

Mikel Arteta feiert mit seinen Spielern, nachdem er Chelsea am Boxing Day 2020 besiegt hat





Spiel Nr. 53 „hat viele Dinge verändert“, sagte Arteta, als er auf den Sieg gegen Chelsea am zweiten Weihnachtstag 2020 zurückblickte. Es war 56 Tage her, seit Arsenal einen Ligasieg geschafft hatte. Die Stadien waren leer – die Mannschaft hatte mit mangelnder Verbindung zu den Fans zu kämpfen.

„Es gab eine riesige Mauer, es war wirklich schwierig für sie“, sagte der Arsenal-Trainer. „Dieses Spiel fand in einem wirklich wichtigen Moment statt. Ich mag es nicht, einen Spieler herauszuheben, aber ich denke, wahrscheinlich Emile Smith Rowe – das ist der Moment, in dem er wirklich ins Bild kommt und sich etwas geändert hat, und das hat dazu beigetragen, die Dynamik zu verändern .“

In dieser Saison wurde Arsenal Achter. Arteta wurde im Transferfenster stark unterstützt, als Ben White und Aaron Ramsdale dem Club beitraten.

Spiel 109 – Gewinn des Derbys im Norden Londons

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Arsenals Sieg über die Spurs in der Premier League



Drei Spiele nach Beginn der Saison war Arsenal Tabellenletzter und sieglos. Dann kam Spiel Nr. 109 für Arteta – ein 3:1-Derbysieg im Norden Londons gegen Tottenham im September 2021.

„Ich sehe es an und bekomme Gänsehaut“, erinnert er sich. „Dieses Gefühl, weil man sich das Stadion ansieht, es ist völlig anders. Ich habe es oft gesagt, die Unterstützung, die wir bekommen, die Verbindung und die Einheit, die wir im Verein haben, und wofür diese Leute, die direkt hinter der Mannschaft stehen, getan haben der Club, es ist unglaublich.

„Wir könnten nicht ohne sie auskommen. Da bin ich mir sicher. Das Team hat es zu einem ganz besonderen Tag für sie gemacht und sicher zu einem großartigen Tag, den man einfach mit ihnen verbringen kann.“

An diesem Tag stellten Thomas Partey und Xhaka das Mittelfeld auf – eine Partnerschaft, die in dieser Saison gedieh, obwohl Xhakas Arsenal-Karriere ihrem Ende näher als je zuvor kommt.

Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta hat die Wende in Form von Granit Xhaka begrüßt und gibt zu, dass er kurz davor stand, den Verein irgendwann zu verlassen



Arteta setzte seinen Glauben und sein Vertrauen in Xhaka, der seinen Manager zurückgezahlt hat. Es gab Momente, in denen er zugab, dass er sich fragte, ob er einige der schwierigen Entscheidungen falsch verstanden hatte.

„Es hat einige Entscheidungen und einige Kämpfe und einige Momente gekostet, in denen Sie an sich selbst zweifeln und ob das funktionieren wird“, sagte er.

„Du spielst zu Hause gegen Norwich und sagst: ‚Nun, wir müssen das aus dem Weg räumen, nachdem wir drei verloren haben‘ – du stehst unter Druck und musst liefern.

„Ich habe viele Leute, immer mehr vor allem aus anderen Sportarten, auf die ich in diesen Zeiten zurückgreifen kann.“

Spiel 128 – Europäische Herausforderung fällt auseinander

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Tottenhams Sieg gegen Arsenal in der Premier League



Das nächste Spiel hätte vielleicht etwas weniger Bedeutung für das Wachstum dieser Mannschaft gehabt, wenn es an seinem ursprünglichen Datum gespielt worden wäre, aber das neu arrangierte Nord-Londoner Derby wurde zum Kassenschlager. Spurs gewann dieses Mal im Mai dieses Jahres mit 3:0.

Zwei der großen Rivalen des Spiels jagen in den letzten Wochen der Saison um einen Platz in der Champions League. Arsenal war auf der Pole-Position, aber ihre europäische Herausforderung fiel in Artetas 128. verantwortlichem Spiel auseinander. Die Ungerechtigkeit, die er über den Rausschmiss von Rob Holding empfand, ist immer noch frisch.

Er überlegte: „Es war ein großer Moment für uns und wir wissen, was passiert ist. Es war ein schwieriger Moment, weil wir ihn hatten und wir ihn verloren haben.“

KOSTENLOS ZU SEHEN: Highlights von Newcastle Uniteds Sieg gegen Arsenal in der Premier League



Ein paar Tage später war die Niederlage gegen Newcastle ein weiterer Hammerschlag für die Champions-League-Ambitionen.

„Es war eine Folge dessen, was im Derby passiert ist, aber sehr schwer vorherzusagen. Was ich zwei Tage zuvor im Training gesehen habe, als ich sie am Vortag beim Aufwärmen gesehen habe, habe ich gesagt, dass sie bereit sind zu gehen.“

„Und dann gehst du dorthin und – das ist das Schöne an diesem Sport – alles fällt herunter und du musst darauf reagieren.“

Der Druck und die Erwartung verlagerten sich, als der Verein sich dem Preis näherte, doch die Spieler reagierten nicht so, wie Arteta gehofft hatte.

Arsenal liefert in dieser Saison ab

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Chelsea gegen Arsenal in der Premier League



Es wurden Fragen zur Mentalität dieses Arsenal-Teams in dieser Saison gestellt, aber abgesehen von der Niederlage gegen Manchester United hat das Team die Antworten gefunden.

„Ich hoffe, wir haben gelernt – man muss wieder in dieser Situation sein und dann liefern.“

Sie haben geliefert, mit sechs Ligasiegen in den letzten sieben, darunter Triumphe über Liverpool und Tottenham vor dem Sieg gegen Chelsea letzte Woche. Artetas Reaktion auf den Schlusspfiff erzählte seine eigene Geschichte.

Das war etwas Großes, das dem ganzen Club ein echtes Gefühl der Überzeugung gibt. Der Fortschritt, die Reife und der Mut seiner jungen Mannschaft haben ihn, wie er zugibt, ein wenig überrascht.

Werfen Sie einen Blick auf die herausragenden Momente von Gabriel Jesus aus der bisherigen Premier League-Saison 2022-23



Sie sind als Gruppe gewachsen, während Arteta sich ebenfalls weiterentwickelt hat. Er gibt zu, dass er sich in den letzten drei Jahren als Trainer, Mensch und Vater in vielerlei Hinsicht verändert hat.

„Sie brauchten jemanden, der ihnen den Rücken freihielt und sich beschützt fühlte, und etwas, an dem sie sich festhalten konnten, als ich zum ersten Mal dazukam“, erklärte er.

„Jetzt brauchen sie jemanden, der sie zur nächsten Stufe herausfordert und sie wirklich dazu bringt, zu versuchen, ihr Potenzial auszuschöpfen.“

Potenzial, das sie an die Spitze geführt hat – die wirklich große Frage ist also, können sie dort bleiben?

„Wir wollen dabei sein. Wir müssen jeden Tag besser spielen. Und das sage ich den Jungs – je besser wir spielen, desto mehr Chancen haben wir, mehr Fußballspiele zu gewinnen.“

„Wir kennen die Konkurrenz, wenn sie es ist [finished]. Und ich habe gesagt [it’s] zu früh [to judge]aber bisher haben wir es geschafft.“

