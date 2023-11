Mike Vrabel ist nicht bereit zu sagen, ob Will Levis oder Ryan Tannehill nächste Woche starten

Titans-Trainer Mike Vrabel hat sich noch nicht entschieden, wer sein Startquarterback für das Spiel am kommenden Sonntag gegen die Buccaneers sein wird.

Will Levis stand in den letzten beiden Spielen in der Startelf, während Ryan Tannehill mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen hatte, aber auf die Frage, ob er bereit sei, für nächste Woche einen Quarterback Nr. 1 zu benennen, sagte Vrabel, dass er es nicht sei.

„NEIN, Dazu bin ich noch nicht bereit„, sagte Vrabel über SI.com. „Ich denke, wir werden am Wochenende ein Gespräch mit der Tiefenkarte führen und wir werden die Tiefenkarte oder etwas Ähnliches zur Hand haben, wenn wir am Dienstag mit Ihnen sprechen, um die beweglichen Teile und nicht nur Ryans Gesundheit durchgehen zu können , aber was auch immer in der Offensivlinie vor sich geht, das Ergebnis dieses Spiels ist.“

Vrabel sagte, er werde nicht antworten, ob Tannehill den Startjob zurückerhalten werde, solange es sich um eine Hypothese handele und Tannehill nicht zur Rückkehr freigegeben worden sei.

„Wenn Ryan gesund ist, werde ich eine Entscheidung für Sie treffen“, sagte Vrabel.

Tannehill hatte in dieser Saison vor der Verletzung Probleme und die Titans lagen in dieser Saison nur bei 2-4. Levis schien in seinem ersten Start hervorragend darin zu sein, die Titans zu einem Sieg über die Falcons zu führen, hatte aber bei der Niederlage gegen die Steelers am Donnerstagabend Probleme.

Die 3-5 Titans brauchen ein konstantes Quarterback-Spiel, wenn sie in der zweiten Saisonhälfte einen Einzug in die Playoffs schaffen wollen, aber Vrabel weiß noch nicht, von wem dieses Quarterback-Spiel kommen wird.