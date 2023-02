Mike Tyson prees Jake Paul als geweldig voor boksen en zei dat iedereen die hem niet respecteert ‘gek’ is.

The ‘Problem Child’ neemt het op zondagavond op tegen Tommy Fury in Saoedi-Arabië, live op talkSPORT, terwijl ze elkaar eindelijk ontmoeten in de ring om hun langdurige vete te beslechten.

talkSPORT Tyson sprak met Spencer Oliver van talkSPORT voor de persconferentie van Paul vs Fury

Fury komt uit een vechtersfamilie en heeft een meer traditionele weg naar het boksen gekozen, hoewel hij meer bekendheid kreeg door zijn periode op Love Island.

Paul is een verdeeldheid zaaiende figuur in de bokswereld nadat hij bekendheid verwierf als Disney-ster en social media-influencer, voordat hij in 2018 overging tot boksen.

Hij is 6-0 als professional, maar heeft gevochten tegen andere social media-persoonlijkheden en MMA-sterren. Fury wordt zijn eerste test tegen een erkende bokser.

Spencer Oliver van talkSPORT sprak met de voormalig wereldkampioen zwaargewicht voordat Paul en Fury oog in oog kwamen te staan ​​tijdens de persconferentie van donderdag.

Toen hem werd gevraagd wat hij van het gevecht vond, zei Tyson: “Hé, luister, ik heb alleen Paul gezien, ik heb Fury nog nooit zien vechten. Ik weet het niet, ik heb Fury nooit zien vechten.”

Gevraagd naar de onervarenheid van Paul, voegde hij eraan toe: “Nou, hij heeft wel bokservaring. Hij heeft eerder gebokst omdat dat te zien is aan zijn gevechten en hij heeft gewonnen van mensen die hij niet zou moeten verslaan.

Paul en Fury ontmoeten elkaar zondag in de ring in Saoedi-Arabië

‘En luister, ik denk niet dat ze hem hierheen hebben gehaald om te verliezen, want hij is goed in vechten en goed in boksen.

“Hij verdient meer geld dan de kampioenen van het boksen. Dus hij is een raadsel.”

Tyson voegde eraan toe: “Wie hem niet (respecteert) is gek. Hij verdient meer geld voor de vechters.”