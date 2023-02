Badou Jack boekte een verbluffende overwinning op Ilunga Makabu en werd zondagavond de nieuwe WBC cruiserweight wereldkampioen.

Ondanks dat hij 39 jaar oud is en het grootste deel van zijn carrière heeft gevochten bij super-middengewicht en licht-zwaargewicht, is Jack nu wereldkampioen in twee gewichten.

Getty Jack vond tijdens hun gevecht een thuis voor zijn rechterhand op de kin van Makabu

Getty Jack won het gevecht in de laatste ronde

In een heen-en-weer affaire op de undercard van Jake Paul vs Tommy Fury, maakte Jack, die door Mike Tyson naar de ring werd vergezeld, zichzelf constant lastig voor Makabu, terwijl hij zelf een paar zware shots moest eten.

Na een paar redelijk gelijkmatige eerste rondes, in de vierde, bevond de kampioen zich op het canvas na een zware stoot van Jack, hoewel hij weer overeind kwam.

Na meer dan een jaar niet te hebben gevochten, begon de ringroest te vertonen voor Makabu, terwijl hij worstelde om het tempo bij te houden dat Jack aan het zetten was en in ronde elf merkte hij dat hij opnieuw down was.

Op de een of andere manier haalde Makabu het einde van de ronde, maar dat deed er niet toe, want in ronde twaalf ontketende Jack een spervuur ​​van stoten en de scheidsrechter kwam tussenbeide om de wedstrijd uit te zwaaien.

Het was een spannende wedstrijd en het was duidelijk dat Deontay Wilder, de voormalige WBC-wereldkampioen zwaargewicht, ervan genoot, aangezien je hem vanaf de eerste rang met ontzag kon zien toekijken.

Na het gevecht was het niets dan respect tussen de twee boksers, zoals nieuwe kampioen Jack zei: “Ik stond daar te veel en mijn trainer zei dat ik moest boksen en bewegen, maar ik kom graag naar voren en vecht.

Wilder hield van het gevecht vanaf de eerste rang

Jack heeft eerder de WBC super middengewicht wereldtitel gehad, maar nu heeft hij een cruiserweight riem aan zijn collectie toegevoegd

“Ik en Makabu trainden vroeger samen en hij is nog steeds mijn broer.”

Spencer Oliver van TalkSPORT was enorm onder de indruk van de actie die zich zojuist voor hem had afgespeeld, zoals hij zei: “Een ongelooflijke prestatie van Badou Jack.

“Hij rolde de jaren daar terug… hij gebruikte zijn ervaring en sloeg met zijn rechterhand en deed wat alle grote kampioenen doen door op zijn tegenstander te springen.

“Een enorme uitspraak van Badou Jack.

“Dit opent de deur voor Britse jagers die er doorheen komen, Richard Riakporhe is op zoek naar dat schot, zou het Badou Jack kunnen zijn?… We hebben daar veel kwetsbaarheden gezien met Badou Jack.”