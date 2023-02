Washington

CNN

—



Mike Turner, voorzitter van de House Intelligence Committee, zei zondag dat hij er de voorkeur aan geeft dat de VS de afgelopen dagen niet-geïdentificeerde objecten boven het Noord-Amerikaanse luchtruim hebben neergeschoten dan dat ze het land doorkruisen.

Een Amerikaanse straaljager heeft zaterdag een onbekend object boven Noord-Canada neergeschoten, wat de derde keer in een week tijd is dat het Amerikaanse leger objecten in het Noord-Amerikaanse luchtruim heeft neergehaald. Vrijdag werd een niet-geïdentificeerd object neergeschoten in het luchtruim van Alaska door een Amerikaanse F-22, en afgelopen weekend werd een Chinese surveillanceballon neergehaald door F-22’s voor de kust van South Carolina.

“Ik heb liever dat ze schietgrage zijn dan toegeeflijk, maar we zullen moeten zien of dit alleen de regering is die de krantenkoppen probeert te veranderen”, zei Turner, een Republikein uit Ohio, over de regering-Biden in een interview met CNN’s Jake Tapper over ‘State of the Union’.

“Wat ik denk dat dit laat zien, wat waarschijnlijk belangrijker is voor onze beleidsdiscussie hier, is dat we echt moeten verklaren dat we ons luchtruim gaan verdedigen. En dan moeten we investeren”, voegde Turner eraan toe. “Dit toont enkele van de problemen en hiaten die we hebben. Die moeten we zo snel mogelijk vullen, want we hebben nu zeker vastgesteld dat er een dreiging is.”

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de niet-geïdentificeerde objecten enig verband hebben met de bewakingsballon van China, maar het lijkt erop dat nationale veiligheidsfunctionarissen over het hele continent gespannen blijven. Het luchtruim boven Montana werd korte tijd gesloten voordat het op zaterdagavond werd heropend nadat een radarafwijking een straalvliegtuig ertoe had aangezet een onderzoek in te stellen voordat het all-clear werd gegeven.

Turner zei zondag dat er enige frustratie is onder wetgevers over het gebrek aan tijdige briefings van de regering-Biden.

“Dit is vooral vervelend aan deze administratie. De regering-Biden moet stoppen met het informeren van het Congres via onze televisietoestellen en moet echt komen zitten om ons te informeren”, zei hij. “Ik denk echt dat er meer betrokkenheid moet zijn tussen de regering en het Congres.”

Hogere Biden-functionarissen werden vorige week op Capitol Hill geconfronteerd met scherpe vragen van wetgevers tijdens openbare hoorzittingen en geheime briefings, terwijl het Congres meer informatie eist over waarom de vermoedelijke spionageballon niet eerder werd neergeschoten.

“Het is zeker een nieuwe, recente ontwikkeling dat je ziet dat China zo agressief is bij het betreden van het luchtruim van andere landen en dit doet met duidelijke bedoelingen om te spioneren met zeer geavanceerde apparatuur. Ik bedoel, de schaal van deze ballon en de technologie die door China werd ingezet bij het bespioneren van de Verenigde Staten is ongekend”, zei Turner zondag.