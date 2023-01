Mike Sorrentino enthüllt, ob Ronnie Sam an die Küste von Jersey zurückkehren wird – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Mediapunch/Andrew H. Walker/Scott Roth/Invision/AP/Shutterstock

Mike „Die Lage“ Sorrentino befasst sich schließlich mit der Frage zu jedem Jerseyufer Gedanken der Fans. Wille Ronnie Ortiz-Magro und Sammi Schatz Giancola jemals zur Serie zurückkehren? Die Antwort ist nicht einfach. „Er muss, du weißt, was ich meine, und das wäre seine Sache“, sagte Mike TooFab in einem neuen Interview. „Er muss Beziehungen zu allen haben. Es kann nicht nur einmal alle paar Monate sein. Ich sage ihm immer wieder, dass er Beziehungen zu den Darstellern pflegen muss und das bleibt abzuwarten und das liegt an ihm.“

Ronnie trat 2021 bekanntermaßen von der Serie zurück, um sich offiziell um eine Behandlung für „psychische Probleme zu bemühen, die ich zu lange ignoriert habe“. Der Umzug erfolgte nach einer Verhaftung wegen Gewalt in der Partnerschaft. Seine letzte Folge war im Januar 2022, obwohl er im Sommer kurz für eine Folge zurückkehrte, in der er den Wunsch äußerte, sich mit den Darstellern zu versöhnen. „Ihn in der Zukunft zu sehen, ist definitiv offen“, sagte Mike. „Ich hoffe, dass er sich diese Auszeit ernsthaft genommen hat … und ich bin mir sicher, dass es in Zukunft vielleicht eine Gelegenheit geben wird, ihn wiederzusehen, wenn er an einem besseren Ort ist.“ Mike fügte hinzu, dass ihm die Entscheidung „nicht oblag“.

Was Sammi betrifft, so entschied sie sich, nicht am Neustart der enorm beliebten Show im Jahr 2018 teilzunehmen. „Ich habe mich entschieden, in dieser Staffel nicht an der Show teilzunehmen, weil ich mich gerade an einem völlig anderen Ort in meinem Leben befinde und mich auf meine Geschäfte und meine Beziehung konzentriere.“ schrieb sie damals via Instagram. Mike sprach auch kurz Sammis berüchtigte Blockierentscheidung an Snooki auf sozialen Medien. „Ich weiß nicht, warum Sammi blockiert hat Snooki“, sagte er der Verkaufsstelle. „Ich glaube, sie hat sie kürzlich wieder blockiert, um ehrlich zu sein.“

Und wird Sammi zur Show zurückkehren? „Ich denke, sie ist glücklich mit ihrem Lebensgefährten, aber wenn ich hier wäre, würde ich zurückkommen und meine Geschichte erzählen“, sagte er. “Aber ich denke, das ist auch ein TBD.”

