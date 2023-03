Gastheer Shannon Bream drukte Pompeo onder druk en zei dat zijn beschrijving van wie hij niet in het Witte Huis wilde, veel leek op Trump, zijn voormalige baas.

“Het gaat niet om voormalig president Trump. Het gaat niet om president Biden. Het gaat om het Amerikaanse volk en om dit goed te krijgen,’ antwoordde Pompeo, voordat hij tegen Bream zei dat hij haar vraag niet ‘ontweek’.

Hij zei ook dat hij zou beslissen of hij in “de komende paar maanden” zou gaan of niet.

Pompeo is een van een aantal prominente Republikeinen die worden gezien als potentiële uitdagers van de voormalige president voor de GOP-nominatie van 2024.

Voormalig gouverneur van South Carolina Nikki Haley en ondernemer Vivek Ramaswamy hebben deelgenomen aan de race, en anderen, waaronder de gouverneur van Florida, Ron DeSantis en senator Tim Scott van South Carolina, worden als mogelijke nieuwkomers beschouwd. Voormalig gouverneur van Maryland, Larry Hogan, zei zondag dat hij niet aan de race zou deelnemen.

Pompeo, die ook sprak over de huidige internationale crises en de oorsprong van Covid-19, zei wel dat hij dacht dat hij het als president beter zou kunnen doen dan recente houders van het hoogste ambt van het land als het gaat om fiscaal beleid en overheidsschuld.

‘Ik denk’, zei hij, ‘een president Pompeo of een andere conservatieve president zal het beter doen dan niet alleen wij tijdens de vier jaar van de Trump-regering, maar ook Barack Obama, George Bush. De lijst is lang, Shannon, van mensen die met één theorie naar Washington komen en niet bereid zijn op te staan ​​en aan het Amerikaanse volk uit te leggen hoe we dat echt goed gaan doen.’