CNN

—



Der frühere Vizepräsident Mike Pence sagte am Sonntag, er wisse nichts von einer „breitenwirksamen Bemühung“ Donald Trumps, Dokumente vor seinem Verlassen des Weißen Hauses freizugeben.

„Es gibt einen Prozess, den das Weiße Haus durchläuft, um Materialien freizugeben. Mir ist bewusst, dass dies im Laufe unserer vier Jahre mehrmals vorkam. Aber ich habe keine Kenntnis von einer breit angelegten Anweisung des Präsidenten“, sagte Pence am Sonntag gegenüber ABC News.

„Aber das heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Ich habe einfach – davon habe ich noch nie gehört“, fügte er hinzu.

Trump wurde im Juni im Rahmen der Untersuchung des Justizministeriums zum Umgang des ehemaligen Präsidenten mit geheimen Dokumenten, die nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Jahr 2021 in sein Resort in Mar-a-Lago, Florida, gebracht wurden, in sieben Fällen angeklagt – sowie wegen möglicher Behinderung die Ermittlungen und die Bemühungen der Regierung, das Material wiederzubeschaffen.

Verschlusssachen sollten an sicheren Orten aufbewahrt werden. Und nach dem Presidential Records Act sollen die Aufzeichnungen des Weißen Hauses nach dem Ende einer Amtszeit in die Nationalarchive gelangen.

Trump hat wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten.

Seit Pence Anfang dieses Jahres seine Kandidatur für das Weiße Haus angekündigt hatte, hat er Trump wegen seiner Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gerügt, aber er war vorsichtig, seine Kritik darüber hinaus auszuweiten.

Pence hat eine Begnadigung des ehemaligen Präsidenten nicht ausgeschlossen und sagte CNN Ende letzten Monats, dass Trumps Handlungen am 6. Januar zwar rücksichtslos gewesen seien, er aber noch nicht davon überzeugt sei, dass sie kriminell seien.

Auf die Frage nach seiner Strategie in der Debatte am Mittwoch sagte Pence am Sonntag: „Ich werde einfach ich selbst sein.“

„Ich habe das Gefühl, dass ich mich mein ganzes Leben lang auf diese erste republikanische Präsidentschaftsdebatte vorbereitet habe.“