Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence lässt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner fallen und beendet seinen Wahlkampf für das Weiße Haus, nachdem er Schwierigkeiten hatte, Geld aufzubringen und in den Umfragen an Boden zu gewinnen.

„Nach vielen Gebeten und Überlegungen habe ich beschlossen, meine Präsidentschaftskandidatur mit Wirkung heute auszusetzen“, sagte Pence bei der Versammlung der Republikanischen Jüdischen Koalition in Las Vegas. „Wir wussten immer, dass es ein harter Kampf werden würde, aber ich bereue nichts.“

Pence ist der erste große Kandidat, der ein Rennen verlässt, das von seinem ehemaligen Chef und Rivalen Donald Trump dominiert wurde.

Die Entscheidung, die mehr als zwei Monate vor den Vorwahlen in Iowa fällt, auf die er seinen Wahlkampf ausgerichtet hatte, erspart Pence die Peinlichkeit, sich nicht für die dritte Vorwahldebatte der Republikaner am 8. November in Miami qualifizieren zu können.

Aber der Rückzug ist ein schwerer Schlag für einen Politiker, der jahrelang auf seine Zeit als Trumps treuester Stellvertreter gewartet hat, nur um dann in seinen letzten Tagen im Amt zum Sündenbock gemacht zu werden, als Trump davon überzeugt war, dass Pence irgendwie die Macht hatte, die Ergebnisse der Wahlen 2020 zu kippen und beide Männer im Amt zu halten – etwas, was ein Vizepräsident nicht tun könnte.

Während Pence durch die Ablehnung des Plans eine Verfassungskrise abwendete, zog er damit sowohl Trumps Zorn als auch den Zorn vieler Trump-Anhänger auf sich.