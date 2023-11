Mike Johnson sieht sich im frühen Test seiner Amtszeit als Redner umstrittenen Abstimmungen gegenüber

Der frischgebackene Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hoffte, seine Mitglieder während einer kürzlichen Telefonkonferenz der Republikaner für wichtige politische Themen zu gewinnen. Doch es dauerte nicht lange, bis stattdessen persönliche Fehden im Mittelpunkt standen.

Der GOP-Repräsentant Young Kim, der einen wichtigen kalifornischen Swing-Distrikt vertritt, der von Präsident Joe Biden getragen wird, äußerte sich besorgt über eine Resolution, mit der die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib wegen ihrer Kommentare, in denen sie Israel kritisierte, und ihrer Teilnahme an einem pro-palästinensischen Protest kritisiert wurde, so Quellen auf der Website Anruf.

Aber die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, die Hauptsponsorin der Resolution ist und ihre eigene Geschichte antisemitischer Ausdrücke hat, schoss schnell zurück – und rief Kim direkt zur Rede.

„Sie haben dafür gestimmt, mich aus meinen Ausschüssen zu entfernen“, sagte Greene bei dem Anruf, so ein Mitglied, das sich an das Gespräch erinnerte. „Sie sind also bereit, die Republikaner zur Rechenschaft zu ziehen, aber nicht die Demokraten?“

Eine Kim nahestehende Quelle sagte, die Kongressabgeordnete sei besorgt über ein gegenseitiges Tadel – insbesondere, wenn sie im Rahmen eines Eilverfahrens vorkäme, ohne das ordnungsgemäße Verfahren durchlaufen zu haben – und fragte, ob dies die beste Nutzung ihrer Zeit sei.

„Sie glaubt, dass die Konferenz wieder an die Arbeit gehen und Richtlinien zur Unterstützung des amerikanischen Volkes vorantreiben und an der Seite des israelischen Volkes und seines Existenzrechts stehen sollte, wenn es sich gegen barbarische Terroranschläge verteidigt“, sagte die Quelle.

Für Johnson wird es eine der vielen Herausforderungen sein, die Interessen der Mehrheitsentscheidungsträger der GOP und der MAGA-gesinnten Mitglieder in Einklang zu bringen, vor denen er als Redner auf einer immer noch erbittert gespaltenen Konferenz stehen wird. Und seine begrenzte Führungserfahrung wird diese Woche bereits auf die Probe gestellt, da einige Mitglieder spaltende Abstimmungen über eine Flut von Resolutionen erzwingen, die darauf abzielen, einige der umstrittensten Mitglieder des Repräsentantenhauses zu bestrafen.

Zusätzlich zur Talib-Resolution hat die demokratische Abgeordnete Becca Balint aus Vermont eine separate Resolution vorgelegt, um Greene als eine Form der Vergeltung zu tadeln. Sie sagte, sie habe „die Flammen des Rassismus, Antisemitismus, LGBTQ-Hassreden, Islamophobie und Anti-Asiaten angefacht.“ Hass, Fremdenfeindlichkeit und andere Formen des Hasses.“

Und eine Gruppe frischgebackener New Yorker Republikaner hat eine umstrittene Abstimmung im Plenum anberaumt, um den umkämpften Republikaner-Kollegen George Santos auszuschließen, der sich vor Kurzem wegen neuer Anklagen im Betrugsfall gegen ihn auf nicht schuldig bekannte.

Auch wenn es derzeit unwahrscheinlich erscheint, dass die drei Resolutionen verabschiedet werden, drohen sie laut hochrangigen Kongressquellen mit einer Spaltung der GOP zu einer Zeit, in der Johnson gehofft hatte, weiterhin den Fokus auf Ausgabenrechnungen und Hilfe für Israel zu richten und darüber hinwegzukommen Persönliche Streitereien und interne Spannungen, die die Partei wochenlang erfasst hatten.

Johnson hat davor gewarnt, Santos auszuschließen, und sagte am 26. Oktober gegenüber Fox News: „Wir müssen zulassen, dass ein ordnungsgemäßes Verfahren abläuft.“ Dafür ist unser Justizsystem da. Er ist nicht verurteilt. Er ist angeklagt. Wenn wir also Leute aus dem Kongress ausschließen, nur weil ihnen ein Verbrechen vorgeworfen oder angeklagt wird, ist das ein Problem.“

Im weiteren Sinne sagte Johnson am Montag gegenüber Reportern: „Wir werden sehen, was passiert“, als er nach den verschiedenen Disziplinarbeschlüssen gefragt wurde, die voraussichtlich am Mittwoch verkündet werden.

Der Rauswurf von Santos hat das größte Potenzial, die Agenda der Republikaner zum Scheitern zu bringen, da ein Rauswurf des New Yorker Republikaners die ohnehin knappe Mehrheit der Republikaner schmälern würde. Aber die Hürde für den Erfolg ist hoch – für den Ausschluss sind zwei Drittel der Kammer erforderlich.

Und Quellen aus der Führung der GOP sind zuversichtlich, dass die jüngste Ankündigung des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses, dass sie ihre Ermittlungen gegen Santos bald abschließen könnten, die Republikaner davon abhalten wird, die Ausweisung zu unterstützen, was den Ermittlungen mehr Zeit verschafft.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es nicht genügend Stimmen für eine Verabschiedung zu geben. Bisher haben nur fünf Republikaner öffentlich erklärt, dass sie die Ausweisungsmaßnahme von Santos unterstützen würden, und ein sechster sagte gegenüber CNN, dass sie mit Ja stimmen würden – weit entfernt von den 290, die für einen Erfolg erforderlich wären.

Der republikanische Abgeordnete Max Miller aus Ohio ist einer der wenigen Republikaner, die die Ausweisungsmaßnahme unterstützen.

„Ich habe gleich zu Beginn des Jahres den Ausschluss von George Santos gefordert“, sagte Miller gegenüber CNN. „Und wissen Sie, ich stehe zu meinem Wort. Ich schrecke nicht zurück. Ich bin ein Republikaner, der andere Republikaner gerne zur Rechenschaft zieht, wenn sie böse Dinge tun.“

Als die Demokraten im Mai versuchten, eine Abstimmung über den Ausschluss von Santos zu erzwingen, stellten sich die Republikaner, die Santos ausschließen wollten, letztendlich auf die Seite der GOP-Führung im Repräsentantenhaus und stimmten dafür, die Angelegenheit an das Ethikgremium weiterzuleiten, das bereits gegen ihn ermittelte, aber es wurde erwartet, dass die Ermittlungen voranschreiten würden schnell.

Die New Yorker Republikaner, die sich unbedingt von Santos distanzieren wollen, weil sie befürchten, dass seine Skandale ihre Wiederwahl behindern könnten, sind seitdem ungeduldig geworden und führen nun die Ausschlussbemühungen an.

In einem neuen Brief an ihre Kollegen vor der Abstimmung am Mittwoch schrieben fünf New Yorker Republikaner aus Swing-Bezirken: „Als republikanische Mitglieder der New Yorker Delegation unterstützen wir voll und ganz den Ausschluss von Santos und bitten alle unsere Kollegen, sich uns anzuschließen.“ Ja stimmen.“

Unterdessen herrscht in der Republikanischen Partei auch eine gewisse Skepsis gegenüber den beiden Misstrauensbeschlüssen, die früher äußerst selten waren, aber auf beiden Seiten zunehmend als Waffe eingesetzt werden.

Greene wirft Tlaib „antisemitische Aktivitäten“ und „Anleitung eines Aufstands“ im US-Kapitolkomplex vor, weil er bei einer Protestkundgebung gesprochen hatte, bei der Aktivisten einen Waffenstillstand im Israel-Hamas-Krieg forderten und es später zu Verhaftungen kam. Tlaib, die erste palästinensisch-amerikanische Frau im Kongress, hat die Resolution als „aus den Fugen geraten“ und „zutiefst islamfeindlich“ verurteilt.

Der Großteil der Michigan-Delegation – und mehrere Republikaner – sind dagegen, Tlaib, der aus dem Bundesstaat stammt, zu tadeln, sagten Quellen gegenüber CNN. Die Führung der Demokraten im Repräsentantenhaus geht aktiv gegen die Tlaib-Resolution vor. Den Waffenstillstandsprotest letzten Monat als Aufstand zu bezeichnen, der an den Aufstand vom 6. Januar 2021 auf dem Capitol Hill erinnert, schreckt viele Menschen ab, sagte ein GOP-Berater des Repräsentantenhauses gegenüber CNN.

Der republikanische Abgeordnete Tim Walberg aus Michigan sprach sich am Wochenende in der Telefonkonferenz der Republikaner energisch gegen die Resolution aus und fragte, ob dies die beste Nutzung ihrer Zeit sei, sagte eine mit der Telefonkonferenz vertraute Quelle gegenüber CNN.

Aber es ist immer noch unklar, ob die republikanische Führung unter der Führung des brandneuen Sprechers Johnson eine offizielle Position beziehen und versuchen wird, seine Konferenz in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen.

Während der Telefonkonferenz sagte Johnson seinen Kollegen: „Wir sollten die Demokraten in politischen Fragen bekämpfen“, hieß es in der Telefonkonferenz.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.

Haley Talbot von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.