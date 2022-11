Mikael Lawal wird britischer Champion im Cruisergewicht mit einem Stoppsieg über David Jamieson | Box-News

Mikael Lawal zeigte mit einem Stoppsieg gegen David Jamieson eine charakteristische Machtdemonstration, um britischer Champion im Cruisergewicht zu werden.

Das Paar duellierte sich in einer spannenden Begegnung, bei der die Dynamik acht Runden lang im Alexandra Palace hin und her schwankte, bis Jamieson mit einer scheinbar schweren Kieferverletzung aufgeben musste.

Mit dem Sieg behält Lawal seine perfekte Profibilanz bei und rückt auf 17: 0 vor, mit 11 Siegen in der Ferne, was ihn für größere Kämpfe im Jahr 2023 in einer pulsierenden britischen Cruisergewichtsszene gut aufgestellt macht.

Lawal hatte Jamieson 2019 auf seinem Weg zum Ultimate Boxxer-Champion in einem Drei-Runden-Turnier geschlagen, aber der Schotte zeigte schnell Anzeichen dafür, dass dies ein engerer Wettbewerb werden würde.

Eine schlingende rechte Hand schüttelte Lawal in der zweiten Runde und der Londoner Kämpfer war gezwungen, sich festzuhalten, als er versuchte, einem fortgesetzten Angriff von Jamieson zu entkommen.

Jamieson hatte weiterhin Erfolg, als das Paar in der folgenden Runde heftige Schläge austauschte, aber Lawal begann sich stetig zu behaupten.

Die Verbesserung des in Nigeria geborenen Kämpfers wurde durch einen linken Haken früh im sechsten hervorgehoben, der Jamieson zu erschüttern schien. Lawal würde die Runde mit ein paar scharfen Stößen beenden, um weiter in den Aufstieg zu kommen.

In einer brutalen siebten Runde erhöhte Jamieson den Druck, als ein Tiefschlag, der unbestraft blieb, dazu führte, dass Lawal sich beim Schiedsrichter beschwerte, aber er würde sich zusammennehmen, um die Runde auf dem vorderen Fuß zu beenden.

Lawal hatte erneut den Sieg über den achten Platz, aber gerade als der Kampf für ein Tribünenende bestimmt schien, wurde Jamieson von seiner Ecke mit Blut aus seinem Mund gezogen.

Sam Gilley erzielte auf seinem Weg, das englische Superweltergewicht gegen Sean Robinson mit einem komfortablen Punktegewinn zu verteidigen, einen atemberaubenden Niederschlag.

Robinson startete glänzend in den Kampf zweier Londoner Kämpfer, die einst Sparringspartner waren, aber ein linker Haken von Gilley spät im vierten ließ seinen Gegner wackeln und drehte den Kampf schließlich.

Das Selbstvertrauen des Champions stieg und er hätte den Kampf zu Beginn der sechsten Runde fast beendet, als eine riesige rechte Hand Robinson auf die Leinwand schickte.

Der Herausforderer hat die Runde gut überstanden, wobei Gilley offensichtlich darauf bedacht war, all seine Energie zu verbrauchen, und nicht zu sehr auf ein Finish nach dem Knockdown drängte.

Robinson gewann allmählich seine Haltung zurück und tat sein Bestes, um in der Schlussphase ein unwahrscheinliches Comeback zu liefern, aber Gilley, der sich bewusst war, dass er auf den Karten war, konnte eine einstimmige Entscheidung treffen. Zwei Richter erzielten 98-91 und der dritte 97-93, wobei sich Gilley für seine Karriere auf 15-1 verbesserte.

Shannon Ryan beeindruckte im ersten Sechsrunden-Wettkampf ihrer Karriere mit einem dominanten Punktsieg über Ivanka Ivanova.

Die 25-Jährige, die erst im März ihr Profidebüt feierte, rundete ein erfolgreiches erstes Jahr im Profifußball mit einer gelungenen Leistung zum 4:0 ab.

Ryan spickte die Bulgarin durchgehend mit schnellen und präzisen Schüssen, da sich die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der Watford-Kämpferin als viel zu viel für ihre Spielgegnerin erwies.

Der Richter gab Ryan jede Runde, da sie einen Vorsprung von 60-54 erzielte, was sie mit viel Schwung ins Jahr 2023 führen wird.

Hassan Azim baute seine perfekte Bilanz mit einem dominanten Punktsieg über Nestor Amukoto aus.

Azim, der ältere Bruder von Adam, verbesserte sich auf 5:0, nachdem er erneut sein Potenzial mit einer Reihe bösartiger Kombinationen unter Beweis gestellt hatte, die seinen namibischen Gegner an mehreren Stellen kurz davor zu halten schienen.

Der 22-Jährige, der wie sein Bruder von Shane McGuigan trainiert wird, wurde mit ein paar sauberen Schlägen erwischt, als er in der Schlussphase einen Knockout anstrebte, wurde aber letztendlich mit einem umfassenden 60-55-Sieg belohnt.

Michael Hennessy jr lieferte die bisher beste Leistung seiner Karriere, um James McCarthy in der vierten Runde zu stoppen.

Der 23-Jährige, der Sohn von Promoter Mick Hennessy, behauptete nur die zweite Unterbrechung seiner Profikarriere nach einem explosiven Ende einer gemessenen Leistung, in der er geduldig auf seine Gelegenheit wartete, bevor er eine Flut von Schlägen entfesselte, um sie einzustecken sein Rekord auf 10-1-1.

Jeami TKV holte seinen dritten Profisieg. Das Londoner Schwergewicht war in einem Swing-Kampf mit Joel Ducille, der für sechs Runden angesetzt war.

Aber er brauchte nur eine Runde, um Ducille mit großen Schüssen niederzuschlagen. Er trieb den Mann aus Birmingham in die Seile und hämmerte mit Haken auf ihn ein, bis der Schiedsrichter eingreifen musste.