Miguel Almiron scheint den Witz von Jack Grealish persönlich genommen zu haben, als das Newcastle-Ass mit einem weiteren Tor gegen Tottenham die beste Premier League-Bilanz aller Zeiten erreicht

Jack Grealish geriet in ein bisschen heißes Wasser, als er Miguel Almiron während der Titelfeierlichkeiten in Manchester City fallen ließ.

Jetzt scheint das Newcastle-Ass entschlossen zu sein, dem englischen Nationalspieler das Gegenteil zu beweisen und alle Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Getty Grealish machte während der Feierlichkeiten zum City-Titel einen Witz über Almirons teures Geld

Getty Aber Almiron war in dieser Saison herausragend

Alles begann, als Grealish sich während der Busparade mit offenem Oberdeck amüsierte, nachdem er in der vergangenen Saison seinen ersten Premier League-Titel gewonnen hatte.

Er ließ sich jedoch ein wenig von seinen Witzen mitreißen, die letztendlich auf Kosten von Almiron gingen.

Bernardo Silva fragte ihn vor der Kamera, was das Geheimnis hinter ihrem Comeback am letzten Tag gegen Aston Villa war, um den Titel zu gewinnen.

Er sagte: „Es gab zwei Geheimnisse … eines, Riyad [Mahrez], nehmen Sie ihn so schnell wie möglich vom Platz. Er spielte wie [Newcastle star Miguel] Almiron.

„Nummer zwei, [pointing at Silva] Er war diese Saison so gut, holt ihn vom Platz.“

Der Portugiese kam dann auf ein drittes Geheimnis und fügte hinzu: „Nummer drei … halte Jack Grealish auf der verdammten Bank.“

Es war ein unschuldiger Witz ohne Absicht, aber Grealish geriet wegen dieser Kommentare unter Beschuss und provozierte eine heftige Reaktion von talkSPORT-Experte Simon Jordan.

Er sagte: „Unter dem Strich bringt es Jack Grealish dorthin zurück, wo er hingehört – in das Territorium der Idioten. Seinen Mund einbeziehen, bevor er sein Gehirn einbezieht.

„Es ist kein Problem, dass er mit seinen Teamkollegen scherzt, das ist absolut in Ordnung. Wenn jemand sagen würde, er würde Riyad Mahrez das Maul rauben, würden Sie sagen, es war Geplänkel, sie haben diesen Rapport.

„Aber wenn Sie es aus einer anderen Domäne nehmen und einen anderen Spieler auswählen, ihn herausgreifen und ihn lächerlich machen, weil Sie glauben, dass Sie dazu in der Lage sind, wo wird das enden?“

getty Howe war voll des Lobes für Almiron

Almirons Tor gegen Tottenham war sein sechstes Saisontor in der Premier League

Almiron hatte nach seinem 21-Millionen-Pfund-Transfer von Atlanta United nach Newcastle im Jahr 2019 zunächst eine schwere Zeit, was damals ein Vereinsrekord war.

Vor dieser Saison hatte er in einer einzigen Saison nicht mehr als vier Tore in der höchsten Spielklasse erzielt.

Aber der 28-Jährige war in dieser Saison auf einer Mission und hat gegen Manchester City, Fulham (zweimal), Brentford, Everton und Tottenham eingesackt.

Almiron hat in dieser Saison nun sechs Tore in der Premier League erzielt – bereits seine beste Bilanz in seiner fünften Saison in der Premier League.

Auf die Frage nach Almirons Reaktion auf die Grealish-Stolze nach dem 1: 0-Sieg am Mittwoch gegen Everton sagte Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe: „Ich glaube nicht, dass Miggy von etwas anderem motiviert ist, als zu versuchen, sein Bestes für Newcastle und für die Fans zu geben, wer Ich liebe ihn absolut und das zu Recht.

„Für mich hat er mir vom ersten Tag an alles gegeben, sehr engagiert für das Team. Er ist ein echter Teamplayer und bekommt die Anerkennung, die er verdient. Sie können die Qualität der Tore, die er für uns geliefert hat, nicht unterschätzen.

„Ich glaube nicht, dass ich einen Unterschied in seinem Charakter bemerkt habe. Er war sehr konstant – das ist eine Stärke – er war jeden Tag sehr glücklich, sehr glücklich, Teil des Teams zu sein, hat sehr enge Freunde im Kader.

„Was mir aufgefallen ist, ist ein echtes Vertrauen in seine Ausbildung, in seine technische Umsetzung dessen, was wir von ihm verlangen – ich denke, das hat sich definitiv verbessert.“