Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ricarda Lang hat die Vorschläge der FDP, die Sozialleistungen für Asylbewerber zu kürzen, abgelehnt. „Ich denke, wir müssen in dieser Debatte aufpassen, dass wir nicht in einen Wettbewerb verfallen, der vermeintlich etwas Härteres und Offensichtlicheres fordert, sondern dass wir wirklich schauen, was am Ende vor Ort hilft“, sagte Lang nach Beratungen mit dem Bundesvorstand ihrer Partei.

Zur Frage der Sozialleistungen gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das besagt, dass dies auch für Asylbewerber gilt Existenzminimum muss gesichert sein. „Wir stehen zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und lassen uns davon leiten“, sagte sie.

Als Alternativen nannte Lang eine bessere finanzielle Unterstützung der Kommunen und die Aufhebung von Arbeitsverboten. „Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, denn es geht auch darum, dass die Bürger die Handlungsfähigkeit dieses Staates, einschließlich dieser Regierung, erleben“, sagte sie.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesjustizminister Marco Buschmann (beide FDP) hatten sich für eine Kürzung der Leistungen auf „Null“ ausgesprochen. Sie bezweifelten den Nutzen mancher Leistungen und forderten, Asylbewerbern unter bestimmten Voraussetzungen die Unterstützung komplett zu entziehen. Zuletzt machten Politiker von FDP und CDU mit drastischen Äußerungen gegenüber Asylbewerbern auf sich aufmerksam.