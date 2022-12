Migrationsfehde bringt Expansionsplan für Europas visumfreies Reisegebiet – POLITICO – zum Scheitern

Pläne zur Erweiterung der europäischen Freiverkehrszone stießen am Mittwoch auf eine Straßensperre, nachdem Österreich damit gedroht hatte, drei EU-Ländern den Beitritt zur Schengen-Zone zu verwehren.

Der Grund: Eine Welle von Menschen ohne Papiere, die in die EU einreisen, vor der Österreich gewarnt hat, könnte die illegale Migration und sogar den Menschen- und Drogenhandel beschleunigen.

Das Problem könnte möglicherweise eine Entscheidung am Donnerstag zum Scheitern bringen, Kroatien, Rumänien und Bulgarien in die Schengen-Zone aufzunehmen. Die Reisefreiheit umfasst derzeit 26 Länder und ist eine der Erfolgsgeschichten des europäischen Projekts, das sogar Nicht-EU-Länder wie die Schweiz und Island umfasst.

Das weitere Wachstum der Zone steht nun in den Sternen. Zwei an den Diskussionen beteiligte Beamte sagten, sie könnten möglicherweise noch am Donnerstag einen Zeitplan für den Beitritt der drei Länder festlegen. Vor allem Kroatien scheint starke Unterstützung zu haben.

Aber laut drei Beamten aus verschiedenen Ländern hat Österreich bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch deutlich gemacht, dass es gegen einen Beitritt Rumäniens und Bulgariens ist – ein Zeichen dafür, wie politisch giftig das Thema Migration geworden ist.

Das mitteleuropäische Land stand in den letzten Monaten an der Spitze eines steilen Anstiegs von Migranten, die über die Westbalkanländer ankamen, und sagte, es sehe Zahlen, die mit dem Höhepunkt der Migrationskrise von 2015 und 2016 mithalten können. Jüngste Zahlen zeigen, dass zuerst mehr als 77.500 11.000 mehr als im Vormonat und die höchste monatliche Zahl seit 2016.

Österreich ist nicht allein in seiner Ablehnung des vorgeschlagenen Schengen-Erweiterungsplans.

Die Niederlande – eines der wichtigsten Ziele für Migranten, die in Europa ankommen und das mit Problemen bei der Asylkapazität zu kämpfen hat – stehen Bulgariens Absichten, Schengen beizutreten, skeptisch gegenüber. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte verärgerte Sofia, als er Anfang dieser Woche vorschlug, dass Migranten von der Türkei nach Bulgarien einreisen könnten, indem sie einfach 50 € zahlen – eine Anklage, die Bulgarien zurückweist.

Bisher wurde der Beitritt der drei Länder zu Schengen als Pauschalangebot behandelt – entweder alle Länder nahmen teil oder keiner.

Am Mittwoch kursierte jedoch kurzzeitig ein Kompromissvorschlag, nur wenige Stunden bevor die Justiz- und Innenminister am nächsten Tag über das Thema abstimmen sollten. Im Rahmen des Plans würde Kroatien aufgenommen, Rumänien würde zur Aufnahme empfohlen und Bulgarien würde einen schrittweisen Weg zur Mitgliedschaft erhalten. Der Deal fand jedoch keine ausreichende Unterstützung.

Nichtsdestotrotz gab es Anzeichen dafür, dass Kroatien zumindest am Donnerstag grünes Licht bekommen könnte, um eine politische Einigung zu erzielen, die später abgeschlossen werden müsste.

Insbesondere Rumänien ist wütend über die Pattsituation und argumentiert, es sollte von Bulgarien abgekoppelt werden. Rumänische Beamte sagen, sie hätten nichts mit den Tausenden von illegalen Migranten zu tun, die nach Europa gelangen.

„Rumänien sollte nicht unverdient und ungerechtfertigt bestraft werden“, sagte sein Innenminister Lucian Bode in einem Facebook-Post.

Auch der Vertreter Bulgariens äußerte beim Botschaftertreffen am Mittwoch die Unzufriedenheit seines Landes mit der Entwicklung.

Ungarn unterstützte Sofia und kritisierte Österreich für sein „Veto“ gegen die Entscheidung. Ungarn selbst hat in den letzten Monaten im Alleingang mehrere EU-Initiativen blockiert, darunter Hilfen für die Ukraine und eine gemeinsame Unternehmenssteuerpolitik, da es mit der Europäischen Kommission über den Zugang zu EU-Mitteln streitet.

Beschlüsse zur Schengen-Erweiterung bedürfen der einstimmigen Unterstützung aller 27 EU-Mitgliedsstaaten.