Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Sachsen knapp 4.000 Anträge auf einen sogenannten Opportunitätsaufenthalt gestellt. Es gibt langfristig geduldeten Ausländern die Chance auf ein Bleiberecht in Deutschland. Mindestens 3.814 Anträge seien eingereicht worden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Politikerin Juliane Nagel. Aus dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge lagen jedoch keine Informationen vor.

Nach Angaben des Ministeriums haben in Sachsen zwischen 5.000 und 7.000 Menschen Anspruch auf eine 18-monatige Aufenthaltserlaubnis. In diesem Zeitraum können sie nachweisen, dass sie die Voraussetzungen für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erfüllen. Die Stadt Leipzig hat mit Abstand die meisten Bewerbungen, doppelt so viele wie in manchen Landkreisen. Ende Juni wurden 85 Prozent der bereits entschiedenen Anträge bewilligt. Allerdings sind noch 2.556 Verfahren in Bearbeitung.

„Der Bearbeitungsstau muss abgebaut werden – dafür müssen die Ausländerbehörden personell besser ausgestattet werden“, erklärte Nagel. Die Geltendmachung des Aufenthaltsrechts darf nicht verzögert werden. Den Schutzsuchenden sollte Sicherheit gegeben und nicht abgeschreckt werden. „Wir müssen dem Rauswurf gut integrierter Menschen ein Ende setzen.“ Die Vernunft gebietet, Menschen, die seit vielen Jahren in Sachsen leben, einen sicheren Aufenthaltsort zu gewähren.

Kleine Anfrage für einen zufälligen Aufenthalt

