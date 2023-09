Migration – Die neue Balkanroute führt über Polen



exklusiv

Stand: 22. September 2023 6:00 Uhr

Polen ist zur Drehscheibe für irreguläre Migration nach Deutschland geworden: Die Balkanroute verläuft auf einer neuen Route – und Russland schickt weiterhin Migranten in Richtung EU.

Am Mittwochmorgen um sechs Uhr meldeten Anwohner die ersten Flüchtlinge. Acht Menschen sollen neben dem Fahrerlager stehen – die Schmuggler sind längst weg. Die Bundespolizei fährt zu den acht jungen Männern aus Syrien und bringt sie zum Revier.

Im Süden Brandenburgs, unweit der deutsch-polnischen Grenze, beginnt für die Beamten ein ganz normaler Arbeitstag. Immer Notrufe, immer Flüchtlingsgruppen. Bis zum Mittag werden allein bei einer Kontrolle 108 illegale Grenzübertritte gezählt. Die Polizei merkt hier jeden Tag, dass sich die Situation verändert hat.

Die Zahl der irregulären Einreisen in die Bundesrepublik nimmt stark zu – und das bereits seit zwei Jahren. Mittlerweile registriert die Bundespolizei monatlich mehr als 10.000 unerlaubte Einreisen, also Personen ohne die erforderlichen Ausweispapiere oder Visa. Vor zwei Jahren waren es weniger als die Hälfte.

„Abenteuerliche“ Entwicklung

Noch etwas hat sich geändert: Der Fokus der Grenzpolizei liegt nicht mehr auf den Übergängen nach Österreich, sondern nach Polen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, die Zahlen seien im Herbst fast immer gestiegen. Aber dieses Jahr wird es abenteuerlich. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) spricht bereits von einer „wahren Migrationskrise“.

Der Grund für diese Entwicklung: Polen ist zum Drehkreuz für einen Großteil der Asylmigration nach Deutschland geworden. Einerseits verläuft die Balkanroute mittlerweile durch Polen. Hinzu kommt Russland, das zusammen mit Weißrussland weiterhin Migranten in Richtung Europäische Union schickt. Allerdings ist noch unklar, ob der aktuell diskutierte Visa-Handel in Polen die Zahlen noch weiter in die Höhe treiben könnte.

Transitroute über Polen

Die Balkanroute, über die die meisten irregulären Migranten nach Deutschland kommen, führt nicht mehr von der Türkei über Österreich, sondern über Polen in die Bundesrepublik. Nach Angaben von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ zeigen Asylbewerberbefragungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dass insbesondere Syrer über Serbien, Ungarn und die Slowakei sowie teilweise über Tschechien nach Polen kommen.

Hört man sich in Sicherheitskreisen um, werden verschiedene Gründe für die Neuausrichtung der Balkanroute genannt. Einerseits wirkten sich die stationären Grenzkontrollen aus, die es bisher nur an der deutschen Grenze zwischen Deutschland und Österreich gibt.

Abschreckend für diejenigen, die weiter nach Deutschland wollen, wirkt auch, dass Österreich die Menschen offenbar genauer registriert als bisher. Und schließlich wird noch auf das kroatische Grenzregime verwiesen: Verschiedenen Berichten zufolge drängt die Grenzpolizei seit Jahren Migranten mit Gewalt über die Grenze zurück. Für viele Menschen gibt es auf der traditionellen Balkanroute keinen weiteren Fortschritt.

Schmuggelbanden gegründet

Eine Alternativroute über Serbien, Ungarn und die Slowakei nach Polen ist mittlerweile zum neuen Standard geworden – auch wenn manche in der Slowakei abbiegen und über Tschechien weiter nach Deutschland weiterreisen. Nach Angaben von WDR Und NDR Umfragen zu Reiserouten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeigen.

Sicherheitskreisen zufolge ist kaum eines der Länder entlang der neuen Balkanroute daran interessiert, die Migranten zu registrieren und damit für ihre Asylanträge zuständig zu sein. In verschiedenen Städten Nordserbiens sollen sich Schmugglerbanden etabliert haben, die organisierte Kriminalität soll mittlerweile weite Abschnitte der Balkanroute dominieren. Migration ist auch ein Geschäft. Schmuggler versuchen, die bestmöglichen Geschäfte zu machen – und Routen zu finden.

Russische und weißrussische Visa

Neben der Balkanroute kommen Migranten vor allem über Weißrussland nach Polen, viele reisen dann weiter nach Deutschland. Nach Angaben des brandenburgischen Innenministeriums kommen derzeit rund die Hälfte der Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen über Moskau und Minsk. Viele von ihnen sollen über russische oder weißrussische Visa verfügen und zuvor schon längere Zeit in der Türkei, aber auch im Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt haben.

„Diese Route ist komplett mit Flügen und Visa für Russland und Weißrussland und anschließendem Schmuggel buchbar“, heißt es aus dem Ministerium in Potsdam. Da es sich um einen teuren Weg handelt, würden Sozialleistungen später zur Tilgung von Schulden gegenüber Schmugglern verwendet.

Kriminelle und Politik arbeiten Hand in Hand

Seitdem Moskau vor zwei Jahren auf dieser Route Migration als „Waffe“ gegen die EU einsetzte, beobachten die Sicherheitsbehörden genau. Anders als damals heißt es heute in deutschen Sicherheitskreisen, man sehe dahinter derzeit keinen russischen Masterplan.

Russland kontrolliert die Visavergabe bewusst und lockert diese Mitte 2022 wieder. Gleichzeitig heißt es aus Sicherheitskreisen, dass sich auf dieser Route in den letzten zwei Jahren eine Schmuggelindustrie etabliert habe, die nun ihr Geschäft betreibt. Kriminelle und Politik agierten sozusagen Hand in Hand.

Aggressiver Ansatz

Ohnehin nehmen heute weniger Migranten den direkten Weg von Weißrussland nach Polen – was sicherlich auch mit dem robusten polnischen Grenzschutz zusammenhängt, dem immer wieder Rechtsverstöße vorgeworfen werden.

Auf Nachfrage erklärte die polnische Regierung, dass die Grenzübergänge aus Weißrussland zunehmend organisiert und verdeckt würden und beispielsweise von Russen kontrolliert würden. Das Vorgehen ist aggressiv, es werden beispielsweise Steine ​​auf Grenzbeamte geworfen. Berichten aus Warschau zufolge transportiert Weißrussland Migranten nicht nur an die Grenze, sondern rüstet sie auch mit Werkzeugen wie Leitern, Schneidgeräten und Steinen zum Werfen aus.

Diese zunehmende Eskalation an der polnisch-belarussischen Grenze hat in letzter Zeit offenbar dazu geführt, dass alternative Routen entstanden sind: im Norden über Litauen und im Süden über die Ukraine nach Polen. Aus deutschen Sicherheitskreisen heißt es, dass Weißrussland immer wieder Grenzabschnitte für Schmuggler öffne.

Instrumentalisierung der Migration

Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, geht davon aus, dass Migration als hybrides Mittel von Russland weiterhin genutzt wird: Aus der soeben veröffentlichten Risikoanalyse geht klar hervor, dass die Wahrscheinlichkeit der Ausbeutung von Migranten durch Russland und Weißrussland steigt.

Dies gelte nicht nur für die Route im Osten, schreibt Frontex. Auch an den südlichen Außengrenzen der EU hat Russland Verbündete. Diese könnten im Interesse des Partners aus Moskau handeln. Und den Druck an weiteren Grenzen erhöhen.