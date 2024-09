De voormalige CSU-chef Horst Seehofer zegt bondskanselier Angela Merkel over de CDU-feier van 70. Geburtstag zelfkritiek over het thema Migratie is nahe. “Ik kom erachter dat Angela Merkel graag de toekomst van de Kroon zou willen zien, en als dat zo is, zou ik dit graag willen zien: in de migratiecrisis ben ik er niet blij mee”, zei de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. de “Süddeutschen Zeitung”.

In de migratiecrisis in het jaar 2015/2016 was er veel zerrufnis tussen Merkel en de voormalige CSU-presidenten en de Bayerische minister-presidenten Seehofer gegeben.

Met het oog op het huidige migratiebeleid was er een kleine triomf van de overwinning, ik was immers jarenlang gelukkig – en zou als extreemrechts zijn verguisd. Oprecht gelukkig, dat ik altijd gelukkig ben.”

Deze harde Wahlergebnisse van de AfD zijn in grote mate voorbereid. “Een van de helderste folgen von Merkel’s koers is het geschenk van de AfD,” zei Seehofer.

De Entscheidung der Union, CDU-leider Friedrich Merz zum Kanzlerkansen zu machen, groette daar. „De Merz steunt het handwerk“, zei Seehofer. „Tijdens de federale persconferentie uitte de Migration Political Government van de regering immers haar bezorgdheid dat ik boos was en voelde: „Friedrich, zo’n groot man in een land.“

© dpa-infocom, dpa:240924-930-242448/1