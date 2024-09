Hamburg Finanzsenator Andreas Dressel heeft een verlangen naar de hervorming van de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. “Het is mogelijk, maar geen teken, dat we meer mensen bij elkaar zullen hebben, want ze zullen geen plaats hebben, zoals in het Flächenland Mecklenburg-Vorpommern”, zei de SPD-politicus van de “Hamburger Wochen-Mopo”.

Hamburg muss dem Königsteiner Schlüssel zufolge 2,5 Prozent der Flüchtlinge versorgen. Sinds deze Steuereinnahmen der Länder, vliegt de Bevölkerungszahl nur zu een Drittel ein.

Hamburg biedt Dadurch in der öffentlichen Unterbringung derzeit gebonden 47.000 Menschen. Die Auslastung Luik bij 97 Prozent. Aankleden is een must voor de Hanzestad in de jaren voor Unterbringung, Betreuung, Beschulung en Integration von Flüchtlingen runnen een Milliarde Euro ausgeben – 390 Millionen Euro meer als ursprünglich geplant.

Tegenwoordig is Hamburg de enige oplossing, zei Dressel. «Wir müssen nicht woanders kürzen.» Hamburg kon reserveren en reserveren. «Aber dat, aangezien het niet onbeperkt is, en het natuurlijk belangrijk is, dat de Steuerungsmaßnahmen toch de andere Ergebnisse zei, en de zwarte welche, die we in de Unterkünften, in de Klassen, in de Kitas – en verdomd ook in de Kasse rechtstreeks”, besluit van de senator van Financiën.

De Zahl der Flüchtlinge moet meer zinken als bisher. Er moeten sinds het jaar 2022 23.678 gevangenen in de stad hebben gewoond, in 2023 waren dat er nog 13.652 en in het jaar eind augustus 6.443 personen – dat was meer dan de helft van de bevolking van Oekraïne.

