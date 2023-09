TAPACHULA, Mexiko (AP) – Migranten, hauptsächlich aus Haiti, stürmten am Montag in ein Asylbüro im Süden Mexikos und forderten Papiere.

Scharen von Migranten warfen Metallbarrikaden um und stürmten in das Büro in der Stadt Tapachula, vorbei an Beamten der Nationalgarde und Polizisten, die im Büro stationiert waren. Einige der Migranten wurden im Ansturm von ihren Kollegen niedergetrampelt.

Später überredeten die Behörden viele zum Verlassen, und es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die Spannung entsteht, da die Asylanträge in Mexiko sprunghaft angestiegen sind und in diesem Jahr bisher über 100.000 erreicht haben.

Scharen frustrierter Migranten, darunter viele aus Kuba und Honduras, berichten, dass sie teilweise wochenlang auf einen Termin im Büro in Tapachula nahe der Grenze zu Guatemala warten mussten.

Bei der von der mexikanischen Kommission für Flüchtlingshilfe betriebenen Stelle können Migranten Asylanträge in Mexiko stellen. Die meisten beabsichtigen jedoch, mit den Papieren sicherer und einfacher an die US-Grenze zu reisen.

„Es ist sehr kompliziert, es sind zu viele Menschen hier, die Haitianer geraten in Verzweiflung, sie reißen die Barrikaden nieder und das macht den Prozess nur langsamer“, sagte der kubanische Migrant Miguel Argoten.

Argoten sagte, er habe eine Woche in Tapachula darauf gewartet, mit dem Asylantragsverfahren zu beginnen. Das Büro erhält in letzter Zeit etwa 2.000 Terminanfragen pro Tag.

Mexiko ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr mehr Asylanträge zu erhalten als jemals zuvor, da der Zustrom von Migranten die Regierungen mehrerer lateinamerikanischer Länder entlang der Migrationsroute zu überfordern droht.

Andrés Ramírez Silva, der Direktor der mexikanischen Flüchtlingsagentur, sagte letzte Woche, dass die Zahl der Asylanträge, die seine Agentur in diesem Jahr erhält, 150.000 erreichen könnte, deutlich über dem Rekord von 129.000 aus dem Jahr 2021.

„Tatsächlich haben wir ein Tempo, das weit über dem liegt, das wir in unserem Rekordjahr 2021 hatten“, sagte Ramírez Silva. Wenn dieses Tempo anhält, prognostiziert er, dass sie bis zum Jahresende 150.000 erreichen könnten. Bis August waren es bereits 100.000 – 25 % mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2021 – mehr als die Hälfte an der gemeinsamen Grenze Mexikos mit Guatemala.

Während des Wartens letzte Woche wurden einige Migranten widerspenstig und drangen in die Büros der Agentur ein, was zum Einsatz von Beamten der Nationalgarde führte, die wenig Glück hatten, für Ordnung zu sorgen.

Ramírez Silva sagte, etwa 80 % der Asylanträge im Büro in Tapachula seien Kubaner, Haitianer und Honduraner. Er sagte, seine Behörde habe die Bundesregierung um mehr Ressourcen zur Erweiterung ihrer Kapazitäten gebeten.

Verfolgen Sie die globale Migrationsberichterstattung von AP unter: https://apnews.com/hub/migration

Edgar H. Clemente, The Associated Press

