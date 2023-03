Mariama Bangoura is net vanuit Tunesië teruggekeerd naar haar thuisland Guinee, nadat ze op de vlucht was geslagen voor xenofobe aanvallen.

“Ze stuurden ons onze huizen uit, het is betreurenswaardig. Om 22.00 uur klopten ze op je deur en stuurden je je kamer uit. We kunnen geen brood kopen in de winkels en op de markten, ze jagen ons weg,” ze vertelde DW.

Ondanks dat ze er moe en verwilderd uitzag, zei Bangoura dat ze gelukkig en ’trots was om weer thuis te zijn’.

Ze is een van de vele migranten uit Afrika bezuiden de Sahara die Tunesië moesten ontvluchten te midden van oplopende spanningen die aanleiding gaven tot opmerkingen in een toespraak van de Tunesische president Kais Saied.

Wat zei de president?

Saied zei dat migranten achter de meeste misdaad in Tunesië zaten en beval ambtenaren om “dringende maatregelen” te nemen om irreguliere migratie aan te pakken.

Zijn opmerkingen leidden tot een golf van ontslagen, uitzettingen en aanvallen op Afrikaanse migranten in Tunesië.

Rechtengroepen waren er snel bij om zijn opmerkingen te veroordelen.

De Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) zei dat het mensenrechtenschendingen had gedocumenteerd, waaronder willekeurige arrestaties en detenties, aanvallen, uitzettingen en ontslagen in de weken na de opmerkingen van Saied.

Amnesty International zei dat het 20 mensen in Tunesië had ondervraagd, waaronder vijf asielzoekers en 15 mensen zonder papieren uit Kameroen, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Guinee en Ivoorkust.

Alle 20 geïnterviewden zeiden dat ze waren aangevallen door bendes en dat in ten minste drie gevallen politieagenten aanwezig waren maar niet ingrepen, aldus de rechtenorganisatie.

De Afrikaanse Unie (AU) omschreef de opmerking van Saied als “racistische haatzaaiende uitlatingen” en stelde een geplande conferentie uit die deze maand voor Tunis was gepland.

De Tunesische president Kais Saied beweerde dat migranten ten zuiden van de Sahara Tunesië probeerden te koloniseren en de Arabisch-islamitische identiteit bedreigden Afbeelding: Fauque Nicolas/Images de Tunisie/ABACA/foto alliantie

Tunesië verdedigt hardhandig optreden

De Tunesische leider zei echter dat zijn optreden tegen illegale migranten bedoeld was om mensenhandel te bestrijden, maar volgens oppositiepartijen was het bedoeld om mensen af ​​te leiden van de economische ellende van Tunesië.

Migranten hebben de acties van de Tunesische autoriteiten beschreven als beledigend en ongepast.

Ibrahima Diallo, een Guinee die Tunesië ontvluchtte, vertelde DW dat hij getuige was van aanvallen van Tunesiërs op sommige zwarte mensen.

“Toen de president een racistische en haatdragende toespraak hield tegen zwarte migranten, begon de bevolking zich ermee te bemoeien en zwarten aan te vallen, meestal vrouwen, ze pakken hun telefoons af en slaan ze”, zei Diallo. “Ik was getuige van de meeste aanslagen.”

Waar migreren Afrikanen ten zuiden van de Sahara naar toe? Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Onverwachte repatriëring

Guinee was het eerste land ten zuiden van de Sahara dat zijn onderdanen uit Tunesië begon te repatriëren na de onderdrukking van migranten.

De Guinese minister van Buitenlandse Zaken, Morysanda Kouyate, vergezelde de eerste vliegtuiglading Guinese repatrianten.

Een van de passagiers, Mohamed Cisse, beschreef zijn dankbaarheid aan de Guinese regering.

“Echt, ze hebben ons geholpen, we zaten in de problemen. Dit is een grote opluchting”, zei Cisse

De ambassades van Ivoorkust en Mali boden noodopvang aan tientallen van hun burgers die uit hun huizen waren gezet, onder wie jonge kinderen.

De eerste vlucht uit Tunis landde afgelopen weekend in Mali met 135 Malinezen aan boord. Onder hen was Korotoumi Diakite.

,,We hebben al genoeg problemen gehad met zowel de politie als de bevolking”, legt hij uit. ,,Studenten werden zonder reden aangevallen. We worden gearresteerd omdat we gewoon zwart zijn.”

Zwarte Tunesiërs zijn onderworpen aan racisme Afbeelding: Tarek Guizani

Een andere Malinees, Mahamadou Diarisso – die sinds 2021 in Tunesië woont – zei dat het een tussenstop was omdat hij hoopte Italië te bereiken.

Hij vertelde DW dat hij ook getroffen was door de gewelddadige aanvallen op zwarte migranten en zijn appartement moest verlaten.

“Ik heb twee weken op straat geslapen in Tunis voordat we werden gerepatrieerd”, zei hij.

Onder degenen die het land ontvluchten, bevinden zich tientallen betalende of beursstudenten die legaal aan Tunesische universiteiten en legaal in het land waren ingeschreven.

Afrika is niet te verdelen

De juntaleider van Guinee, Mamady Doumbouya, beschreef wat er in Tunesië gebeurt als onaanvaardbaar en niet normaal.

“In naam van de bevolking van Guinee verwoord ik ons ​​standpunt, onze visie op de situatie in Tunesië, voor ons is het onaanvaardbaar en niet normaal in 2023”, zei Doumbouya.

“We zijn pan-Afrikanen en we staan ​​ervoor. Afrika is geen continent dat verdeeld kan worden”, voegde hij eraan toe.

Terwijl de golf van migranten die terugkeerden naar hun thuisland aanhield, zeiden Guinese functionarissen en Doumbouya heeft beloofd hen te helpen bij hun hervestiging.

“Ik wil je vertellen dat onze broeders die er nog zijn, we naar hen zouden zoeken. Eindelijk ben je thuis, er is geen plek zoals thuis,” zei hij.

Bewerkt door: Keith Walker