IRAPUATO, Mexiko (AP) – Als in der Ferne ein Zug donnerte, traten etwa 5.000 überwiegend venezolanische Migranten, die hofften, in die USA zu gelangen, in Aktion.

Familien mit kleinen Kindern, die auf Pappkartons schliefen, und junge Männer und Frauen, die in Zelten unter einer nahegelegenen Brücke versteckt waren, machten sich beeilt, ihre Sachen zu packen. Nachdem der Zug am Rande der zentralmexikanischen Stadt Irapuato angekommen war, schwangen sich einige mit Leichtigkeit über die Metallanhänger, während andere ihre Taschen hochwarfen und ihre in Wintermäntel gewickelten kleinen Kinder hochreichten.

„Komm rauf, komm rauf“, forderten die Migranten oben im Zug die Menschen unten auf. Andere riefen: „Gott segne Mexiko!“

Nachdem sie drei Tage lang auf den Zug gewartet hatten, von dem viele in der Gruppe befürchteten, dass er nie kommen würde, war dies ihr Ticket nach Norden zur mexikanischen Grenze zu den Vereinigten Staaten.

Tausende weitere Migranten saßen letzte Woche in anderen Teilen des Landes fest, nachdem Mexikos größte Eisenbahngesellschaft mitgeteilt hatte, sie habe 60 Güterzüge angehalten. Das Unternehmen Ferromex sagte, so viele Migranten würden in den Zügen mitfahren, dass es unsicher sei, die Züge zu bewegen. Das Unternehmen sagte, es habe innerhalb weniger Tage ein „halbes Dutzend bedauerlicher Fälle von Verletzungen oder Todesfällen“ erlebt.

Als der Zug am Samstag ankam, war auf vielen Gondeln „Ferromex“ aufgemalt. Die örtliche Polizei war rund um das improvisierte Lager stationiert, in dem die Migranten gewartet hatten, aber als der Zug etwa 30 Minuten lang anhielt, gab es keinen Versuch, die Migranten daran zu hindern, einzusteigen.

Trotz der Gewalt durch Drogenkartelle und der Gefahren, die das Mitfahren auf den Waggons mit sich bringt, werden solche Güterzüge – zusammenfassend als „The Beast“ bekannt – seit langem von Migranten für ihre Reise nach Norden genutzt.

Die Schließungen unterbrachen vorübergehend eine der am häufigsten genutzten Migrationsrouten des Landes in einer Zeit steigender Migration und ließen Familien wie die von Mayela Villegas in der Schwebe.

Villegas, ihr Partner und ihre sechs Kinder hatten drei Tage lang auf dem Betonboden geschlafen, umgeben von Massen anderer Migranten. Bevor sie in den Zug einstiegen, sagte die venezolanische Familie, sie habe Essen für nur ein paar Tage Zugfahrt eingepackt und habe Schwierigkeiten, ihre Kinder zu ernähren.

„Je mehr Tage wir hier sind, desto weniger Essen haben wir. Zum Glück haben uns die Leute hier geholfen und uns Brot gegeben“, sagte Villegas. „Wir schlafen hier, weil wir weder ein Zimmer noch ein Hotel bezahlen müssen. Uns fehlen die Mittel.“

Die Einstellung der Zugstrecken unterstreicht auch die historische Zahl der Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Leben in den Vereinigten Staaten nach Norden ziehen, und das Dilemma, das sich daraus für Länder auf dem gesamten amerikanischen Kontinent ergibt, die mit der schieren Menge an Migranten zu kämpfen haben, die ihre Gebiete durchqueren .

Als innerhalb weniger Tage mehrere tausend Migranten den Eagle Pass in Texas überquerten, rief die Grenzstadt den Notstand aus.

Im August nahm die US-Grenzpolizei 181.509 Festnahmen an der mexikanischen Grenze vor, ein Anstieg von 37 % gegenüber Juli, aber kaum eine Veränderung gegenüber August 2022 und weit unter dem Höchstwert von mehr als 220.000 im Dezember, wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Nach der Einführung neuer Asylbeschränkungen im Mai konnte der Rückgang der Zahlen umgekehrt werden. Dies geschieht nach Jahren stetig steigender Migrationsraten, die durch Wirtschaftskrisen und politische und soziale Unruhen in vielen Ländern, aus denen Menschen fliehen, verursacht wurden.

Früher fuhren nur Dutzende Migranten aus zentralamerikanischen Ländern jeden Tag mit dem Zug durch Irapuato, sagte Marta Ponce, eine 73-Jährige, die mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht hat, denjenigen zu helfen, die auf den Gleisen ihrer Stadt unterwegs sind.

Mittlerweile geht diese Zahl oft in die Tausende.

„Früher dachten wir, dass 50 oder 60 Leute riesig wären, jetzt ist das normal“, sagte Ponce. „Es ist sehr, sehr, sehr gewachsen.“

Und Migranten kommen von überall her. Ponce stellte fest, dass venezolanische Migranten, die vor der Wirtschaftskrise in ihrem Land fliehen, in der überwiegenden Mehrheit sind, sie hat jedoch auch Menschen aus der ganzen Welt gesehen, darunter afrikanische Nationen, Russland und die Ukraine.

Die meisten reisen durch den Darien Gap, eine eintägige Wanderung über die raue Grenze zwischen Kolumbien und Panama. Die Überfahrt war einst so gefährlich, dass nur wenige den Versuch wagten, doch heute strömen so viele Migranten durch den dichten Dschungel, dass sie sich schnell zu einer Migrationsstraße entwickelt hat, ähnlich den Zügen, die sich durch Mexiko schlängeln.

Die Zahl der Überquerungen des Darien Gap ist so stark gestiegen, dass allein in diesem Jahr 500.000 Menschen ankommen könnten.

Villegas, dessen Familie drei Tage in Irapuato verbrachte und auf den Zug wartete, gehörte zu vielen, die die Lücke in Darien als Chance sahen. Die Familie gehörte zu den 7,7 Millionen Menschen, die Venezuela in den letzten Jahren verließen, und verbrachte drei Jahre im benachbarten Kolumbien.

Der Familie gelang es, am Rande der kolumbianischen Hauptstadt einen kleinen Friseursalon zu gründen, doch die zunehmende Fremdenfeindlichkeit und die niedrige Bezahlung machten es der achtköpfigen Familie schwer, über die Runden zu kommen.

Als ihnen diesen Sommer eine Bande drohte, weil sie kein Erpressungsgeld zahlten, beschlossen Villegas und ihr Partner, der 32-jährige Yorver Liendo, dass es an der Zeit sei, in die USA zu gehen. Für sie sind die Gefahren es wert, wenn es eine Veränderung für sie bedeutet ihre Kinder, die Joghurt aus Plastikflaschen aßen und sich auf dem Boden aneinander kuschelten.

„Es ist das Land der tausend Möglichkeiten, und zumindest meine Kinder sind noch klein. Sie können weiter lernen und haben eine bessere Lebensqualität“, sagte Liendo.

Aber nicht nur Ferromex wurde vom Menschenandrang überwältigt. Auch die Regionalregierungen hatten Probleme damit, was sie tun sollten.

Kolumbien, das die Hauptlast des Exodus aus Venezuela trägt, hat die internationale Gemeinschaft seit langem um Hilfe gebeten. Panama und Costa Rica haben unterdessen die Einwanderungsbeschränkungen verschärft und gefordert, dass etwas gegen Hunderttausende Menschen unternommen wird, die die Darien-Lücke passieren.

Panama startete sogar eine Kampagne mit dem Titel „Darien ist ein Dschungel, keine Autobahn.“

Unterdessen hat die Biden-Regierung Mexiko und die zentralamerikanischen Länder dazu gedrängt, die Migrationsströme zu kontrollieren, und verlangt nun von Asylsuchenden, sich über eine App namens CBP One zu registrieren.

Am Donnerstag kündigte die Biden-Regierung an, dass sie fast einer halben Million weiterer Venezolaner, die sich bereits im Land aufhalten, einen vorübergehenden Schutzstatus gewähren werde.

Unterdessen gehen Aktivisten wie Ponce davon aus, dass die Migration entlang der Bahnlinie zunehmen wird.

Als die Migranten mit trüben Augen am frühen Samstagmorgen in den Zug stiegen, jubelten sie, als der Zug Fahrt aufnahm und sie auf ihrer kurvenreichen Strecke nach Norden weiterführte.

Megan Janetsky, The Associated Press













Kulturelle En