Migranten auf der Balkanroute: Wien will Rumänien und Bulgarien nicht im Schengen-Raum

Der Schengen-Raum, in dem Reisen ohne Kontrollen möglich sind, soll ausgebaut werden. Kroatien sollte der Beitritt gelingen. Österreich hat jedoch Vorbehalte gegen die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien. Als Grund werden illegale Grenzübertritte über die Balkanroute angegeben.

Die EU-Staaten Rumänien und Bulgarien können vorerst nicht auf einen Beitritt zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen hoffen. Beim EU-Innenministertreffen in Brüssel bekräftigte Österreich sein Veto gegen die Aufnahme, die Einstimmigkeit erfordert. Auch die Niederlande haben Vorbehalte gegenüber Bulgarien. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson erwartet hingegen von den Innenministern „volle Unterstützung“ für Kroatien. Die EU-Kommission hatte die Mitgliedstaaten aufgefordert, alle drei Staaten einzubeziehen.

Der österreichische Innenminister Gerhard Karner sagte in Brüssel, er werde gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen. Er begründete dies mit der steigenden Zahl von Migranten auf der Balkanroute. „In diesem Jahr haben wir in Österreich über 100.000 illegale Grenzübertritte, davon werden 75 Prozent nicht registriert“, sagte Karner. „Es ist ein Beweis dafür, dass das System an vielen Enden nicht funktioniert.“ Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hatte das Veto bereits am Dienstag beim Westbalkan-Gipfel in Albanien angekündigt.

Berlin will alle drei Länder einbeziehen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach sich ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) für die Aufnahme aller drei Länder in den Schengen-Raum aus. Sie hätten „erhebliche Fortschritte“ gemacht, sagte Faeser. Sie wolle noch einmal mit ihrer österreichischen Kollegin darüber sprechen.

Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex vom Oktober sind seit Jahresbeginn mehr als 106.000 Menschen irregulär über die Balkanroute in die EU eingereist, rund 170 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist der höchste Stand seit 2016.

Darüber hinaus beraten die Innenminister auch über die zusätzlichen Flüchtlinge aus der Ukraine, die in diesem Winter wegen des russischen Angriffskrieges erwartet werden. Faeser sagte, sie werde ihre EU-Kollegen zu einer „besseren Verteilung in Europa“ drängen. Viele deutsche Kommunen klagen bereits über Überlastung.