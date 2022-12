Midterms liefern eine letzte Trump-Niederlage: 3 Imbissbuden aus der Stichwahl im Senat von Georgia

Trump verliert weiter

Von allen Kandidaten, die Trump in den diesjährigen Midterms aufgestellt hat, ähnelten nur wenige Trump so sehr wie Walker – ein von Skandalen geplagter, von Prominenten zum Politiker gewordener und früher Adoptant von Trumps Lüge, dass die Wahlen 2020 manipuliert worden seien. (Walker hat einmal vorgeschlagen, dass Politiker, die zumindest in einigen Fällen Ergebnisse bescheinigen, „Gehen Sie in das Gefängnis.“)

Ja, Trump hielt in der Stichwahl zur Erleichterung der Republikaner vorsichtig Abstand zu Georgia. Und Walker war möglicherweise nicht wählbar, ungeachtet seiner Verbindungen zu Trump – eine ununterbrochene Ausrutschermaschine, die von Vorwürfen häuslicher Gewalt und Anschuldigungen geplagt wird, dass er trotz seiner harten Haltung zur Abtreibung mehr als eine Frau unter Druck gesetzt hat, sich dem Eingriff zu unterziehen.

„Er ist einfach ein schlechter Kandidat“, sagte Jay Williams, ein in Georgia ansässiger republikanischer Stratege.

Aber es war Trump, der Walker für den Senatslauf von Georgia ausgewählt hatte, genau wie er dieses Jahr GOP-Nominierte in anderen hochkarätigen Wettbewerben ausgewählt hatte, und das Ergebnis war ein weiterer Makel in Trumps Bilanz – und eine passende Coda für seinen demoralisierenden Sturz von Macht.

Im vergangenen Monat verloren oder schnitten Trumps bevorzugte Kandidaten auf der ganzen Landkarte eher traditionalistischen Republikanern ab oder schnitten schlechter ab. Seine Ankündigung, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren, wurde von den Republikanern mit einem kollektiven Achselzucken aufgenommen. Ein potenzieller Rivale, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat in öffentlichen Umfragen gegen ihn gewonnen, während Trump offensichtlich frustriert die „Kündigung“ der Verfassungsgesetze gefordert hat.

Trump unterhält eine glühende Basis der Unterstützung innerhalb der GOP, und er könnte sich erholen, wenn die Präsidentschaftskampagne nächstes Jahr wieder anfängt. Aber es gibt einen Grund, warum Warnock in Georgia Anzeigen ausgestrahlt hat, in denen er Walker an Trump bindet, indem er einfach Aufnahmen von Trump verwendet, der Walker lobt. Bei einer Parlamentswahl ist der ehemalige Präsident so giftig.

In den Stichwahlen des Senats von Georgia liegt Trump jetzt bei 0:3, nach den Stichwahlen 2021, bei denen Trump weithin vorgeworfen wurde, die Wahlbeteiligung der Republikaner mit seiner Rhetorik über manipulierte Wahlen geschmälert zu haben.

Das Nettoergebnis, sagte John Watson, ein ehemaliger Vorsitzender der Georgia Republican Party, ist „eine ganze Menge angepisster Georgia-Republikaner“.

„Es gab keine Herschel-Kandidatur, bis Trump seinen Mund aufmachte“, sagte er. „Die Würfel für dieses Ding wurden vor einem Jahr gefallen.“

Scott Jennings, ein ehemaliger Berater von Präsident George W. Bush und Vertrauter des GOP-Führers im Senat Mitch McConnell, schrieb am Dienstagabend auf Twitter„Georgia wird vielleicht als der Staat in Erinnerung bleiben, der Trump ein für alle Mal gebrochen hat.“

Plus 1 ist eine große Sache

Die Demokraten würden eine funktionale Mehrheit im Senat behalten, egal was mit Warnock passierte, wobei Vizepräsidentin Kamala Harris 50-50-Krawatten brach.

Aber eine echte Mehrheit zu gewinnen, ist enorm folgenreich.

Zum einen werden die Demokraten Sen nicht mehr brauchen. Joe Manchin’s Segen für jede Gesetzesvorlage, die sie verabschieden wollen, und erhalten stattdessen die Möglichkeit, auf eine Abstimmung über ansonsten parteilinienkonforme Gesetze zu verzichten. Und sie können jetzt die Machtteilungsvereinbarung, unter der sie in Ausschüssen gearbeitet haben, abschaffen und in jedem Senatsgremium vollwertige Mehrheiten erhalten.

Das dürfte die Bestätigung von Bidens Kandidaten für die Justiz schneller voranbringen. Sie erhielten auch ein Polster für den Fall des Todes eines demokratischen Senators aus einem Staat mit einem republikanischen Gouverneur (der wahrscheinlich einen Republikaner ernennen würde, um den Verstorbenen zu ersetzen).

Und dann ist da noch das Thema 2024, wenn die Demokraten etwa zwei Drittel der zur Wahl stehenden Senatssitze verteidigen werden. Die meisten Beobachter betrachten Warnocks Sieg als vorübergehenden Gewinn – sie bevorzugen die Republikaner, in diesem Jahr den Senat zu gewinnen. Und selbst die Demokraten hüten sich davor, zu viel in Warnocks Sieg hineinzuinterpretieren.

„Ich hoffe wirklich, dass die Demokraten von Georgia verstehen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass der Gegner ein Donald Trump oder ein Herschel Walker ist oder dass uns jedes Mal eine Anti-Trump-Stimmung rettet“, sagte John Jackson, Vorsitzender der Demokratischen Partei im DeKalb County in Georgia.

Aber die Vorhersagen einer roten Welle waren in diesem Jahr falsch, und indem sie am Dienstag einen Sitz hielten – selbst wenn sie mit Walker ein glückliches Los bekamen – machten die Demokraten ihre Kampagne 2024 so viel überschaubarer.

Für die Republikaner, sagte Mark Rountree, ein GOP-Stratege in Georgia, „wäre es besser gewesen, bei Parität zu beginnen als hinten.“

Brian Kemp ist der eigentliche Gewinner in Georgia

Es gibt einen Grund, warum der Name von Gouverneur Brian Kemp als potenzieller Präsidentschaftskandidat in Umlauf gebracht wird. Er ist vielleicht einer der klügsten republikanischen Politiker des Landes.

Erstens überlebte Kemp Trumps Zorn wegen seines Widerstands gegen Trumps Bemühungen, die Wahlen von 2020 zu stürzen, und gewann leicht die Wiederwahl. Dann ging er für Walker All-in, eine Win-Win-Situation für Kemp. Hätte Walker gewonnen, hätte Kemp – wie der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, scherzte – die ganze Anerkennung dafür erhalten, dass er „der erste Mensch war, der Herschel Walker jemals über die Torlinie gezogen hat“.

Aber niemand machte Kemp für Walkers Niederlage verantwortlich.

Stattdessen schrieben ihm die Republikaner die ganze Nacht zu, dass er Walker geholfen hatte, es so nah zu halten, während Kemp Schlagzeilen wie diese bekam: „Brian Kemp ist GOPs beste Wette für 2024“, „Georgia Gov. Kemp besteht darauf, dass er nicht an ein Jahr 2024 „denkt“. Angebot“, und Brian Kemp 2024? Der GOP-Gouverneur von Georgia, der sich gegen Donald Trump gestellt hat, hat einen Moment Zeit.

Mehrere Republikaner in Georgia sagten diese Woche, dass sie bezweifelten, dass Kemp 2024 für das Präsidentenamt kandidieren würde, sei es aus politischen oder familiären Gründen. Aber er schließt es nicht aus. Und selbst wenn er nicht kandidiert, gibt es andere hochkarätige Rollen, die ein Gouverneur aus einem Swing State in der Präsidentschaftspolitik einnehmen kann.

„Ich glaube nicht, dass er den Abzug für das Präsidentenamt drücken wird“, sagte Jason Shepherd, ein ehemaliger Vorsitzender der Republikanischen Partei im Cobb County in Georgia, einem Vorort von Atlanta. „Aber wenn er als Vizepräsidentschaftskandidat auf dem Ticket landet, bedeutet das, dass der Präsidentschaftskandidat einen sehr klugen Schachzug gemacht hat. … Es ergibt Sinn. Georgia ist ein Swing State. Um das Weiße Haus zu gewinnen, muss man Georgia in der republikanischen Kolonne halten.“

Watson, der ehemalige Vorsitzende der Staatspartei, sagte, Kemp habe sich zumindest „einen Sitz bei in einer nationalen Diskussion am Tisch, entweder als Kandidat oder als Parteivorsitzender, wenn es darum geht, wie wir Wahlen gewinnen und wie wir effektiv regieren.“

Er sagte: „Das Jahr endet mit einem Ausrufezeichen neben Brian Kemps Namen, unabhängig davon, was die Zukunft bringt.“